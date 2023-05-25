В Тверской области образованы Бологовский и Калининский муниципальные округа

На заседании. Фото: ЗСТО

На пленарном заседании Законодательного Собрания Тверской области, которое прошло 25 мая под председательством Сергея Голубева, приняты региональные законы об образовании Бологовского и Калининского муниципальных округов. Документы прошли два чтения. По мнению разработчиков законов, в каждом случае создание единого муниципального образования позволит улучшить работу административных органов за счет формирования единого бюджета, единой муниципальной собственности, сокращения документооборота.

Создание вновь образованных муниципальных образований направлено на оптимизацию территориальной организации органов местного самоуправления, совершенствование и повышение эффективности управления, сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание, оптимизацию расходов и создание новой надежной доходной базы бюджета, повышение инвестиционного потенциала территорий муниципальных округов, развитие их хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Практика преобразования поселений, сложившаяся в Тверской области, показала, что консолидированный бюджет имеет больше возможностей для реализации инфраструктурных проектов, участия в областных и федеральных программах. Сокращение расходов на проведение муниципальных выборов позволяет направлять значительные средства на проекты развития. Кроме того, в новых муниципальных округах будут оптимизированы процедуры ведения бухгалтерского учета и формирования необходимой отчетности. Наличие единого бюджета обеспечит эффективное распределение бюджетных средств и их экономию в результате проведения централизованных закупок.

«Укрупнение территорий очень важно для своевременного выполнения всех намеченных программ и планов», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя. По мнению главы региона, процесс преобразования муниципалитетов дает результаты. В первую очередь, это повышение оперативности хозяйственной деятельности, возможности для быстрого принятия решений по ключевым проектам.

- Уверен, что преобразование в округ для Калининского района, депутатом от которого я являюсь, максимально позитивно отразится как на оперативности принятия решений, так и на повышении общего уровня управления. По сути, территория останется прежней, но решения будут приниматься в одном месте, а это огромный плюс. К тому же, создание единого округа облегчит участие территории в областных и федеральных программах, а наличие единого бюджета поможет обеспечить более эффективное распределение средств, что, несомненно, положительно скажется на экономическом развитии и качестве жизни населения. И, конечно, будет проработан вопрос о представительстве окружной власти на местах – в каждом поселении, чтобы людям было удобно решать свои, скажем так, житейские вопросы и доводить до окружной власти те проблемы, которые требуют незамедлительного реагирования, - прокомментировал председатель комитета по бюджету и налогам Константин Буевич.

По словам заместителя председателя Законодательного Собрания, председателя постоянного комитета по госустройству и местному самоуправлению Александра Клиновского, накопленный опыт создания новых муниципальных округов показал, что преобразование идет им на пользу.

- Практика образования муниципальных округов показывает, что одно из главных преимуществ - повышение качества системы управления. Безусловно, если грамотно выстроить управление (особенно сельскими территориями), то люди будут видеть, что на местах есть те, кто уполномочен администрацией округа решать вопросы и можно в любое время к ним обратиться. Кроме того, мы рекомендуем всем территориям развивать институт сельских старост. Ведь сельские старосты - люди, которые находятся непосредственно на территории и знают все проблемы, которые волнуют местное население. В свою очередь, жители небольшого населённого пункта знают, что есть сельский староста, у которого имеется прямая связь с администрацией округа, - отметил Александр Клиновский.

Председатель комитета по бюджету и налогам Заксобрания Константин Буевич.