Досуг в Твери с 24 по 31 мая: Сиреневый праздник, этно-фьюжн, органист-виртуоз и художники-кукольники

Рассказываем об интересных событиях в культурной жизни Верхневолжья ближайших дней. Фото: VK/Усадьба Домотканово. Музей Валентина Серова

ФЕСТИВАЛИ

Сирень, живопись, поэзия

27 мая 2023 года с 11:00 до 17:00 в Мемориально-художественном музее Валентина Серова (Калининский район, Бурашевское сельское поселение, деревня Красная Новь) пройдет XXVI фестиваль-праздник «Сиреневое Домотканово».

Гостей с 11:30 до 13:30 ожидает костюмированное представление и концерт, затем - спектакль от Тверского театра кукол и подведение итогов конкурса-пленэра. В течение праздника будут проводиться экскурсии по экспозиции музея В.А. Серова.

Также в программе — работа ретро-фотозоны и ремесленной ярмарки, выставка-продажа картин, катание на конях, мастер-классы по рисованию, азам декоративного искусства, посадке различных растений, изготовлению кукол.

С 12:00 до 16:00 в беседке «Экседра» можно будет послушать уникальные патефонные записи начала XX века. А с 14:00 до 15:00 в беседке у родника выступят молодые тверские поэты.

Справки по телефону: 8-903-034-33-11.

Цена билетов: 100-150 рублей.

6+

КОНЦЕРТЫ

Играет «Ашель-эксклюзив»

28 мая в 17:00 тверской культурный центр «Боголюбский» (бульвар Шмидта, 12) приглашает на концерт местной группы «Ашель-эксклюзив».

Гитарист Илья Фендер и перкуссионист Эдуард Крылаев играют в стиле этно-фьюжн свои авторские композиции и музыку таких известных музыкантов, как Sting, Phil Collins, Eric Clapton и других.

Цена билетов: 350 рублей, для студентов — 200 рублей.

12+

Органная классика

30 мая областная филармония приглашает на концерт Александра Удальцова "Популярная органная классика".

Этот музыкант - известный российский органист-виртуоз и композитор. В его сольном концерте органная классика — сочинения мастеров барокко (Бах, Вивальди, Бём) и романтизма (Мендельсон, Гильман) – объединилась с оригинальными переложениями музыки Чайковского, Пьяццоллы и популярных джазовых композиций Гершвина и Эллингтона.

Цена билетов: 300 - 500 рублей.

6+

ВЫСТАВКИ

Первопроходцы кукольного театра

В выставочном зале Оранжереи Тверского императорского дворца (Советская, д. 3 ) до 25 июня открыта выставка, посвящённая творчеству одних из основоположников кукольного театра в России – супругов Ивана Ефимова (1878-1959) и Нины Симонович-Ефимовой (1877-1948).

В течение 25 лет своей театральной деятельности Ефимовы дали около 1500 кукольных спектаклей. Очень трудно переоценить их колоссальный вклад в становление и развитие кукольного и теневого театра в России.

Как сообщается в анонсе, на выставке представлены экспонаты из собрания Мемориальной мастерской Ефимовых. Ее хранителем является потомок художников Иван Голицын. В экспозицию также входят произведения из собрания Тверской областной картинной галереи.

Выставка раскрывает для зрителей творчество Ефимовых не только как первопроходцев кукольного и теневого театра, но и как замечательных живописцев.

Цена билетов: от 50 до 150 рублей.

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