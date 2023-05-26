Юные футболисты из Зубцова победили в турнире "Будущее зависит от тебя"

Фото: ПАО Мегафон

В Сочи завершился финал турнира по футболу среди детских домов и школ-интернатов со всей России, проходивший с 15 по 20 мая на федеральной территории «Сириус».

Победу домой в младшей возрастной группе 2010-2011 года рождения привезли ребята из команды «Атлетик» Зубцовского детского дома (Тверская область) Главный приз для победителей — поездка в летний футбольный лагерь российского филиала академии ФК «Барселона», где молодые футболисты пройдут обучение по методике клуба с мировой историей.

Путь до финала занял у коллективов 4 месяца. Команды прошли через два отборочных этапа: городской и региональный. В итоге в Сочи отправилось 16 лучших детских клубов из разных уголков России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Магадана, Красноярска, Артема, Майкопа, Оренбурга, республики Марий Эл, а также Омской, Кировской и Тверской областей.

Победителем в старшей возрастной группе 2008-2009 года рождения стал «Интер» оренбургского школы-интерната «Дом детства». Второе место заняла команда Медновской санаторной школы-интерната из Тверской области «Медное». Бронзу получила «Надежда» Майкопского СУВУ из Адыгеи.

Во время финального турнира юные футболисты посетили стадион «Фишт», на котором играет команда ФК «Сочи» и парк аттракционов «Сочи Парк». Также для ребят была подготовлена специальная профориентационная программа, где им рассказали о современных цифровых профессиях, о том, как связаны спорт и digital, какие технологии есть в современном спорте, а также какие цифровые профессии появились в спорте. За организацию соревнований отвечала компания МегаФон при поддержке Министерства спорта РФ и РФС. На протяжении всего турнира они приглашали именитых спортсменов пообщаться с ребятами. Юные футболисты встретились с олимпийским чемпионом по биатлону Антоном Шипулиным, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА Владиславов Радимовым, экс-игроком Сборной России по футболу Дмитрием Сенниковым, чемпионом мира по пляжному футболу в составе сборной России Андреем Котеневым и ее вратарем Денисом Пархоменко.

- «Будущее зависит от тебя» - добрая традиция для нас, наших партнеров и участников. Нам близки спортивные принципы, и неслучайно мы много лет поддерживаем российский спорт. С 2005 года в этом проекте приняли участие более сорока одной тысячи детей, каждый из них получил что-то свое, многие обрели новых друзей и даже семью. МегаФон дает каждому участнику чемпионата шанс исполнить мечту, в очередной раз доказать себе и всему миру, что будущее зависит от тебя, - прокомментировал Михаил Козлов, директор МегаФона в Сочи.