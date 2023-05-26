Тверское подразделение АтомЭнергоСбыта и Кванториум стали официальными партнерами

Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»

«АтомЭнергоСбыт» Тверь и детский технопарк «Кванториум» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепил давно сложившиеся партнерские отношения и утвердил намерения о дальнейшем взаимодействии.

Стороны соглашения намерены развивать сотрудничество в сфере научно-технической и учебно-исследовательской деятельности. В частности, планируется организация и проведение для учащихся Кванториума мероприятий, направленных на формирование культуры энергоэффективности, сознательного расходования природных ресурсов и бережного отношения к окружающей среде. Молодежь будет вовлекаться в проектную деятельность и научно-техническое творчество на основе кейсов АтомЭнергоСбыта, а также в спортивные, экологические и волонтерские акции компании.

Проведение совместных семинаров, конференций, круглых столов, конкурсов и тематических встреч будет способствовать популяризации профильных профессий, востребованных в АтомЭнергоСбыте, формированию у детей интереса и мотивации к труду и саморазвитию, осознанному выбору будущей профессиональной деятельности.

«Мы уже неоднократно принимали участие в мероприятиях Кванториума в качестве членов жюри, партнеров и даже инициаторов конкурсов. Уверена, что подписание соглашения укрепит наше сотрудничество и откроет его новые формы и направления. Документ является бессрочным, а значит, у нас впереди множество совместных креативных проектов», - отметил Заместитель генерального директора – директор «АтомЭнергоСбыт» Тверь Александр Гордеев.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.