Вкусные новинки от ЗАО «Калининское»: Молоко теперь можно приобрести и в эргономичной пластиковой упаковке

Покупайте в магазинах города - вкусные и полезные новинки от ЗАО «Калининское». Фото: ЗАО «Калининское»

ЗАО «Калининское» сегодня - одно из флагманских предприятий региона, где главным является открытое и ответственное отношение к потребителю. Девиз компании «К здоровью - со вкусом» в полной мере воплощён в линейке производимой продукции. Молоко, кефир, сметана, йогурт, творог - все эти продукты с розовым клевером на белой упаковке многие покупатели сразу примечают на прилавках и голосуют рублём, приобретая полюбившиеся продукты.

Отличительной чертой продукции предприятия является не только высокое качество, но и доступная цена, что, несомненно, привлекает. Молоко и молочные продукты от «Калининского» сейчас представлены в 220 супермаркетах областной столицы. В частности, в таких крупных региональных торговых сетях, как «Универсал», «Кредо», «Фрукт».

Учитывая потребительский спрос на продукцию длительного хранения, на предприятии буквально на днях заработала линия по розливу молока в пластиковые бутылки. Это позволит увеличить срок его хранения за счёт максимальной дезинфекции до 10 суток. Теперь в пластиковых бутылках можно купить традиционное вкусное и любимое тверичанами молоко жирностью 3,2% и 2,5%.

Поясним: долгие годы молоко, кефир, ряженка ЗАО «Калининское» продавались в картонной коробке (пюрпак). Учитывая запрос современного потребителя, предприятие начало выпускать натуральную продукцию и в пластике. Но это ни в коем случае не отказ от экологичной бумажной тары, ставшей визитной карточкой предприятия. Покупатель сам сможет выбрать тот тип упаковки, который ему нравится больше.

ПО ТРАДИЦИОННОМУ РЕЦЕПТУ

Но не только о новой упаковке мы будем сегодня говорить. В магазинах областной столицы уже можно приобрести новинку от ЗАО «Калининское» - сливочное масло жирностью 82,5%, весом 200 граммов.

Масло высшего сорта изготавливают по госстандартам из натуральных сливок с отборного молока. В производстве используется такая традиционная технология, как взбивание сливок. Это позволяет сохранить вкусовые, полезные, питательные свойства продукта. Такое масло не крошится, не тает при комнатной температуре, держит первоначальную форму. А современная пластиковая упаковка как раз и позволяет сохранить полезные свойства масла. Плюс в такой таре масло удобно брать с собой в дорогу или на работу.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Розлив продукции предприятия в ПЭТ-бутылки стал возможен благодаря запуску новой автоматизированной линии. Главный специалист ЗАО «Калининское» Дмитрий Петушков пояснил нам, что оборудование отечественного производства было поставлено в декабре прошлого года. В апреле завершился монтаж линии. И вот состоялся её тестовый запуск. В ближайшее время она уже начнет работу в нормативном режиме.

- Мощность новой линии позволяет производить по 2500-3000 бутылок высококачественного молока в час. В сутки мы сможем перерабатывать более 15 тонн молочной продукции. Это позволит нам найти новые рынки сбыта, для того чтобы наши жители смогли употреблять качественную молочную продукцию. ПЭТ-бутылки обрабатываются озонированной водой и позволяют увеличить срок годности молока до 10 суток, - добавил Дмитрий Петушков.

Любимый вкус теперь в новой упаковке. Фото: ЗАО «Калининское»

СКАЗАНО

Сергей ОВОДКОВ, заместитель генерального директора ЗАО «Калининское»:

- Вся продукция, производимая из нашего молока, такая вкусная благодаря её рецептурам и чёткому соблюдению технологии производства. А ещё потому, что мы делаем ставку на натуральность. В молоке должна быть польза, витамины. В нашей продукции нет ни одной добавки и не будет. Мы используем только натуральное молоко, закваски и бифидобактерии.

ЗАО «КАЛИНИНСКОЕ» В ЦИФРАХ

На предприятии работает 141 сотрудник. 2700 голов - поголовье общего стада. 1300 голов - дойные коровы. Свыше 40 тонн - ежедневные надои. Более 33 литров молока в день даёт каждая корова. 18 тонн молока поступает ежедневно в цех на переработку.

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ

Предприятие основано в 1919 году. Хозяйство «Калининское» обеспечивало город Калинин (теперь Тверь) мясом, овощами, молоком и зерном. В 1960-е под руководством директора Василия Кузнецова совхоз пережил новое рождение. За успехи в развитии сельского хозяйства и выполнение пятилетнего плана Василию Кузнецову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В наше время дело Кузнецова продолжает генеральный директор ЗАО «Калининское» Александр Оводков. На сегодняшний день ЗАО «Калининское» является одним из крупнейших производителей молока и молочной продукции в Тверской области.

ЗАО «Калининское»

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