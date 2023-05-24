На берегу Вышневолоцкого водохранилища ускорился 4G интернет

Фото: ПАО Мегафон

Оператор улучшил покрытие и ускорил мобильный интернет в городе Вышний Волочёк, расположенном на автотрассе Москва-Санкт-Петербург в Тверской области. Высокоскоростной 4G-интернет стал доступен для более 45 тысяч жителей. Теперь абоненты компании, проживающие на берегу Вышневолоцкого водохранилища, могут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на максимальных скоростях.

Новая инфраструктура связи работает в диапазоне LTE 1800, обеспечивая увеличенную дальность радиопокрытия и высокие скорости передачи данных. Акцент в процессе апгрейда сети был сделан на тех локациях, где требовались улучшения. В зону стройки вошел микрорайон, где расположены объекты социального значения: районная больница, медицинский колледж, магазины, музеи, начальная школа. Цифровые изменения затронули улицы Котовского, Расковой, Красных Печатников, Большая Садовая, Казанский проспект и др. Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах с малоэтажной и частной застройкой, где проживает несколько тысяч человек.

«Вышний Волочек – третий по численности город в Тверской области. Развитие телекоммуникаций повышает качество жизни, предоставляет возможности для пользования современными цифровыми сервисами местным жителям и путешественникам. Точное планирование и инвестиции в инфраструктуру позволили подготовиться к сезону и обеспечить абонентов надежной связью», — комментирует Станислав Лосев, директор МегаФона в Тверской области.

В Тверской области планируют сделать ставку на новый туристический маршрут в Вышнем Волочке, и в мае этого года его предложили включить в Федеральную стратегию развития туризма. По данным МегаФона, за последние год мобильный трафик путешественников увеличился в городе на 40 %. Наибольшей популярностью отдых пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 51% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают посмотреть каналы, заняться серфингом и порыбачить, Санкт-Петербург и Великий Новгород.

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