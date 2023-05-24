«Объедал ее кошек»: Пенсионерка задушила соседского кота в Тверской области и принесла труп хозяину

Бабушка искренне не понимает, почему ее обсуждают за убийство кота. Фото: VK/ “Инициативная группа по защите животных

Пенсионерка из деревни Емельяново, что в Старицком районе Тверской области, хладнокровно расправилась с соседским котом. Серый котейка частенько заглядывал к ней на участок, подворовывал еду у ее кошек, так, по крайней мере, казалось бабушке. И она с ним расправилась, хладнокровно задушив. Мало того, что задушила, так еще и принесла труп хозяину, у которого при виде бездыханного кота чуть с сердцем плохо не стало.

- Для Саши он как ребёнок был, у него же жена недавно погибла. Вы в своём уме! Это же преступление! - пытались втолковать бабуле соседи и зоозащитники, придя для разбирательства к месту преступления.

Разборки с бабушкой, снимали на видео и выложили в группу по защите животных.

Бабуля была искреннее удивлена такой травле. Спокойно на камеру показала, как кота заловила у себя в коридоре и придушила тряпкой.

- Так вокруг ещё так много кошек, - пыталась оправдаться она.

Труп кота во время выяснения отношений лежал здесь же, на лавочке, недалеко от входа в дом, завёрнутый в пленку. Огромный красивый серый кот, жить да жить бы ему...

- Я вас ославлю на всю Россию! - обещает на камеру волонтёр. И правда, просмотры видео набирают обороты. В комментариях неравнодушные пользователи требуют показательного суда над пенсионерской.

Правда, реакции от правоохранительных органов, а убийство животного - уголовно наказуемое деяние, пока нет.

Хозяин кота пояснил, что все же пойдёт в полицию, после того, как оправится от шока.

Видео с мертвым животным мы не публикуем по этическим соображениям.