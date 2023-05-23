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Общество23 мая 2023 8:00

Собираемость платежей в АО «АтомЭнергоСбыт» превысила 100% по итогам 4 месяцев 2023 года

Особенно высокий уровень зафиксирован в Мурманской области

Уровень собираемости платежей за поставленные энергоресурсы с начала 2023 года в АО «АтомЭнергоСбыт» (входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом») составил 101%, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Особенно высокий уровень зафиксирован в Мурманской области, где показатель составил 105%, и в Смоленской области – 102%. При этом стабильные показатели сохраняются во всех регионах присутствия АтомЭнергоСбыта. Среди наиболее дисциплинированных клиентов – сельхозпроизводители, которые осуществили оплат на 3% больше, чем в прошлом году. Также рост платежей показали организации, финансируемые из федерального бюджета, и предприятия ЖКХ.

«Высокую платежную дисциплину клиентов обеспечивают как широкий функционал цифровых сервисов компании, так и профессиональная работа коллектива с различными группами клиентов, в том числе и с должниками», - отметил генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко.

АО «АтомЭнергоСбыт»

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БИЗНЕС-ПРЕСС