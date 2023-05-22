Новый музей живописи Валентина Сидорова открылся в Твери, но полноценно заработает с июня

Теперь в городе есть еще одно культурное художественное пространство. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери появилось новое художественное пространство - в начале мая в старинном особняке на бульваре Радищева (дом № 41) торжественно открыт музей живописи художника Валентина Сидорова. Корреспондент «КП»-Тверь» побывал там 20 мая на акции «Ночь в музее».

Сейчас в музей просто так не попасть, но вскоре он заработает полноценно.

Во время акции "Ночь в музее" в одном из залов. Фото: Александр ЖМУЛИН

Напомним, что уроженец Конаковского района, народный художник СССР, мастер пейзажа Валентин Сидоров в 2018 году (за несколько лет до своей смерти) встречался с губернатором Игорем Руденей. Глава региона в июне 2018-го на выставке в Российской академии художеств в Москве, посвящённой 90-летию Валентина Сидорова, озвучил идею - создать в Тверской области музей искусств в честь знаменитого художника.

Для музея было выбрано старинное здание на бульваре Радищева с колоннами и портиком, а также флигелем. Это бывший особняк тверских помещиков Корвин-Литвицких, который был построен в 1815-1820 годах по проекту легендарного архитектора Карла Росси. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Музей открыт в старинном особняке на бульваре Радищева. Фото: Александр ЖМУЛИН

После революции там некоторое время располагались конторы пивных производств. До перестройки некоторое время обитала редакция молодёжной газеты «Смена», а затем ещё фирма, ещё редакция… Где-то после 2012 года они переехали, и усадьба стояла заброшенной.

Для размещения музея здание отремонтировали на средства областного бюджета, покрасили в бело-голубые цвета. Внутри там светло, чистенько и аккуратно, на потолках - специальные лампы для музейного освещения, вставлены пластиковые окна. Последнее несколько огорчает: деревянные рамы всё-таки смотрелись бы органичнее в старинном особняке, а учитывая, что это объект культурного наследия, пластику тут явно не место.

С учётом флигеля в музее имеется шесть залов, где размещены 90 картин Валентина Сидорова. Известно, что их музею передали родственники скончавшегося в начале 2021 года живописца. Это было его волеизъявлением.

Часть постоянной экспозиции картин Валентина Сидорова. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Валентин Михайлович с большим энтузиазмом поддержал идею создания в Твери музея живописи, - отметила во время церемонии открытия искусствовед, бывшая помощница художника Зоя Андрусенко. - Мы с Валентином Михайловичем посещали это здание ещё при его жизни. Он несколько месяцев в мастерской раскладывал репродукции картин, думал над будущей экспозицией.

Я пообщался с директором музея. Им, откликнувшись на просьбу областного правительства, стала тверская журналистка и писательница Нина Метлина. Что символично, в молодости она работала в этом здании - в той самой газете «Смена».

Нина Метлина рассказала, что помимо основной постоянной выставки работ Валентина Сидорова в мезонине (верхнем полуярусе) и в цокольном помещении музея (они также отремонтированы) будут организовываться временные сменные экспозиции различных художников. Однако уклон будет сделан на академизм с учётом главной выставки. Современное искусство там выставляться не будет.

Вид из мезонина на бульвар. На подоконниках глинянные игрушки из коллекции художника. Фото: Александр ЖМУЛИН

Кстати, в подвале к «Ночи в музее» уже одну сменную экспозицию открыли: там представлены фотографии сохранившихся церковных атрибутов и утвари старого тверского Спасо-Преображенского собора из запасников областной картинной галереи. Это фотоработы Николая Погорелова.

В подвальном помещении открыта экспозиция фоторабот Николая Погорелова. Фото: Александр ЖМУЛИН

По словам Нины Метлиной, планов на развитие музея громадьё:

- Мы собираемся проводить тут различные творческие мастер-классы и встречи, камерные концерты, вечера поэзии и так далее. Это самый центр Твери, и прекрасно, что особняк зажил новой жизнью, что в нём открылся музей живописи, а не очередной ресторан или кафе, которых полно в этой части города.

Музей открыт как автономное учреждение, которое относится к Минкульту региона. Датироваться он будет из областного бюджета.

Пока музей живописи Валентина Сидорова принимает только небольшие группы людей (не более 20 человек) по предварительной записи. Нужно позвонить Нине Метлиной по номерам: 8-903-695-34-70, 8-903-695-34-71.

Полноценно музей заработает с 1 июня. Стоимость билетов пока не определена.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Валентин Михайлович Сидоров родился 5 мая 1928 года в деревне Сорокопенье Конаковского района, там он провёл детство и начал рисовать. Даже когда семья переехала в Москву в 1936-м, он летом постоянно приезжал в родную деревню.

Что интересно, его прадед и прабабушка были крепостными крестьянами вице-президента Академии художеств князя Гагарина.

Валентин Сидоров стал признанным мастером пейзажа, педагогом, профессором. В 1987- 2009 годах возглавлял Союз художников России.

Он академик Академии художеств СССР (1988), член-корреспондент (1975). Народный художник СССР (1988). Лауреат государственных премий.

В 2018 году губернатор Игорь Руденя наградил художника знаком «Во благо земли Тверской».

Живописец ушёл из жизни 9 января 2021 года в возрасте 92 лет после перенесённого коронавируса. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.