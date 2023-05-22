В Тверской области не нашлось желающих обустраивать скотомогильники с сибирской язвой

Если скотомогильник никак не маркирован, он может затеряться среди кустов и трав, а это опасно. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Тверской области должны привести в порядок, то есть в соответствие с санитарными нормами, два сибиреязвенных скотомогильника, располагающихся в Молоковском округе и Конаковском районе. Тендеры по поиску подрядчиков, которые займутся обустройством, были опубликованы на сайте госзакупок.

Напомним, сибирская язва - опасное заболевание сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызываемое бактерией Bacillus anthracis. Она может поражать кожу, лимфатическую систему, лёгкие. Протекает остро, стремительно. Может привести к смертельному исходу. В своё время среди скота были настоящие моры, вызванные сибирской язвой. И самое неприятное - возбудитель невероятно живуч. В почве бактерия сибирской язвы превращается в спору и существует так долгие годы, пока не попадёт в организм животного или человека. Считается, что сибирская язва сохраняет свою активность вне живого организма до 250 лет. Но в научном сообществе есть и гипотезы о том, что эта зараза может быть активна гораздо дольше.

Поэтому скотомогильники, где погребены павшие от сибирской язвы животные, - зона особого контроля. Но состоятся ли работы по их обустройству, неизвестно. Подрядчика должны были определить 22 мая. Однако к данной дате не нашлось ни одной организации, которая пожелала бы взяться за эту не самую безопасную задачу…

КАКИЕ СКОТОМОГИЛЬНИКИ ПЛАНИРУЮТ ОБЕЗОПАСИТЬ

Первый сибиреязвенный скотомогильник располагается в 40 метрах от деревни Кузнецово Черкасовского сельского поселения Молоковского муниципального округа. Областной бюджет был готов заплатить за работы по его обустройству до 860 тыс. 700 рублей.

Согласно официальным данным Государственной инспекции по ветеринарии Тверской области, захоронения в этом скотомогильнике датированы 1944 годом. Его площадь - 600 кв. метров.

Второй скотомогильник находится в 400 метрах от деревни Архангельское (местечко «Зарина» в 400 метрах от пруда) в Дмитровогорском сельском поселении Конаковского района. Захоронения павшего от сибирской язвы скота здесь датированы 1936 годом. Этот скотомогильник больше по площади - 1600 кв. метров. За его обустройство бюджет планировал заплатить до 1 млн 913 тыс. 900 рублей.

Оба скотомогильника должны были привести в порядок до конца октября 2023 года. Там планировалось удалить и сжечь кусты и мелкую растительность, выкорчевать деревья и пни, засыпать ямы, демонтировать старые ограды и установить новые, посыпать место захоронения скота грунтом, укрепить откосы. В скотомогильнике в Молоковском МО, кроме того, должны были поставить бетонные столбы (наверное, для ограждения) и повесить табличку, извещающую о том, что здесь находится сибиреязвенный скотомогильник.

СКОТОМОГИЛЬНИКИ С НАМИ НАВСЕГДА

- Никакого официального регламента, говорящего о сроке, через который сибиреязвенный скотомогильник может считаться безопасным, нет, - сообщили нам в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Похоже, что от этих скотомогильников нам не избавиться никогда.

- Сроки сохранности спор сибирской язвы в почве - вещь спорная и зависит от множества факторов. Поэтому сибиреязвенные скотомогильники существуют у нас на бессрочной основе, - подтвердили это «КП»-Тверь» в Государственной инспекции по ветеринарии Тверской области. - Их нельзя ликвидировать, в отличие от обычных скотомогильников, которые, если анализы почвы не покажут наличия той же сибирской язвы, можно убрать уже через два года. Новые очаги в сибиреязвенных скотомогильниках могут образоваться в любой момент. Поэтому они постоянно обустраиваются. Любая деятельность на территории сибиреязвенного скотомогильника и в санитарной зоне вокруг него (она составляет 1 километр) запрещена. Здесь нельзя ничего строить, категорически запрещено вести какую-либо хозяйственную деятельность, даже собирать грибы и ягоды нельзя.

СИБИРСКАЯ ЯЗВА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно имеющейся информации, в Тверской области в 19 веке было около 500 вспышек сибирской язвы, в 20 веке - около 480*.

Соответственно, и захоронений скота, павшего от сибирской язвы, в регионе полно. По данным Государственной инспекции по ветеринарии Тверской области, у нас имеется 145 сибиреязвенных скотомогильников - это те, что официально зарегистрированы. Районы, где их наибольшее количество: Конаковский (37 сибиреязвенных скотомогильников), Лесной (27), Максатихинский (15), Рамешковский (10) и Кашинский (9).

В Тверской области имеются сибиреязвенные захоронения, датированные ещё 1880-1886 годами. Таковых множество в Конаковском районе. Другие захоронения были произведены в начале и середине двадцатого века. Самые свежие - в 1988 (Кашинский район), 1992 (Зубцовский район) годах.

Все эти захоронения всё ещё несут потенциальную угрозу, а значит, как сообщили нам в государственной инспекции по ветеринарии, должны своевременно обустраиваться и серьёзно контролироваться.

НА ЗАМЕТКУ

Согласно пунктам 5.6 - 5.10 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», все сибиреязвенные скотомогильники должны представлять собой так называемую биотермическую яму, то есть некий кирпично-глиняный или бетонный саркофаг. Территория скотомогильника обносится глухим забором высотой не менее двух метров, с внутренней стороны которого прокладывают траншею. Перед скотомогильником обязательно вешается знак: «Опасно, сибирская язва!»

* Шишкова Н.А., Тюрин Е.А., Маринин Л.И., Дятлов И.А., Мокриевич А.Н. Современное состояние проблемы сибирской язвы. Бактериология. 2017; 2(3): 33–40. DOI: 10.20953/2500-1027-2017-3-33-40