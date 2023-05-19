В Тверской области участились случаи боррелиоза: может, стоит уничтожить всех клещей?

Пока зловредные членистоногие - иксодовые клещи - живут рядом с нами, надо быть настороже. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Клещи в этом году с цепи сорвались - кусаются в разы чаще, чем раньше. И вот уже два случая заражения боррелиозом, который кровопийцы переносят, зафиксировал региональный Роспотребнадзор. А лето ещё даже не началось.

Истребить бы всех клещей вообще! Насколько проще и безопаснее стала бы наша жизнь… Однако в природе обычно всё имеет смысл. Может быть, какую-то пользу несут и клещи? С этим вопросом мы обратились к доктору биологических наук, заведующему кафедрой зоологии и физиологии ТвГУ Андрею Зиновьеву.

КЛЕЩИ, ПТИЦЫ И ЭФФЕКТ БАБОЧКИ

- Традиционно те виды, которые кажутся нам ненужными и даже опасными, участвуют в пищевых цепочках. То есть являются пищей для других видов. В отношении иксодовых клещей это птицы и рептилии, - говорит Андрей Зиновьев. - Роль клещей в пищевой цепочке вроде бы не столь очевидна. Но, поскольку их очень много, а человека кусает лишь малая часть, большое число клещей употребляется птицами и другими организмами, которые питаются беспозвоночными. Причём птицы, в отличие от человека, клещевым энцефалитом не болеют, у них свои болезни.

Значит, извести всех клещей никак нельзя?

- Опасений, что исчезновение клещей как-то повлияет на птиц, нет. Буферные свойства тут достаточно большие: в природе есть целая серия связей и путей, по которым ситуацию исчезновения клещей будет возможно компенсировать, - внезапно обрадовал Андрей Зиновьев.

Однако не всё так просто. Вместе с исчезновением клещей (если, например, потравить их вообще всех и навсегда) могут исчезнуть и некоторые вирусы, которые используют клещей для своего расселения. Казалось бы, отлично! Но…

- А вот с чем это будет связано, уже очень сложно сказать. Клещи участвуют в процессе эволюции, они переносят наследственную информацию, являются эволюционным фактором для развития целой группы организмов, в частности бактерий и вирусов. Это крайне сложные взаимоотношения, и навскидку предположить невозможно, что тут может произойти, - говорит Андрей Зиновьев. - Это как у Рэя Брэдбери - эффект раздавленной бабочки (эффект бабочки - термин, обозначающий свойство, когда незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе в совершенно другом месте. Этот принцип ярко обыграл Рэй Брэдбери в своём знаменитом рассказе «И грянул гром...». - Ред.). Есть яркие и прямые вещи. Например, коала питается только одним растением - эвкалиптом. Угробим эвкалипт - не будет и коал. А с клещом всё не так очевидно... В целом всё, что есть, так или иначе нужно в природе.

Поэтому, говорит учёный, в местах, где часто находится человек (города и популярные места отдыха на природе), от клещей вполне можно избавиться. Ничего страшного в этом не будет, там есть и другое питание для птиц. Например, родственники клещей - пауки. Но вот стоит ли клещей истреблять вообще - очень большой вопрос. Эффект бабочки может быть непредсказуемым.

ЧТО МОЖНО ПОДЦЕПИТЬ ОТ КЛЕЩА

И пока зловредные членистоногие - иксодовые клещи - живут рядом с нами, надо быть настороже. Они переносят кучу неприятных болячек:

энцефалит - очень опасное острое инфекционное вирусное заболевание, которое чаще всего поражает центральную нервную систему (ЦНС);

боррелиоз, или болезнь Лайма - инфекционное заболевание, которое может вызывать нарушения в работе нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца;

моноцитарный эрлихиоз - инфекция, которая поражает кожу, печень, ЦНС и костный мозг;

гранулоцитарный анаплазмоз - острое инфекционное заболевание с высокой температурой и общими симптомами отравления;

туляремия - инфекция, при которой поражаются лимфатические узлы, кожный покров, иногда глаза и лёгкие, возникает сильная интоксикация;

крымская геморрагическая лихорадка, или геморрагическая лихорадка Крым-Конго - острое инфекционное заболевание, которое сопровождается лихорадкой и множественными кровотечениями.

И это не полный список. Все эти болезни требуют обязательного и серьёзного лечения. Поэтому, если вас укусил клещ, обязательно отнесите его на анализ. В Центре гигиены и эпидемиологии Тверской области (Тверь, ул. Дарвина, 13) можно обследовать клеща на наличие четырёх самых опасных и наиболее распространённых у нас инфекций: энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза. Стоит такое исследование чуть менее девятисот рублей.

В Центре гигиены и эпидемиологии Тверской области клещей принимают на анализы с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00, в субботу с 9:00 до 13:00. Чтобы исследование было эффективным, кровососу нужно сохранить жизнь. Аккуратно снимите присосавшегося клеща с себя (а лучше доверьте это специалисту в медучреждении) и положите его в небольшую ёмкость на влажную марлю или вату. Не тяните - несите клеща на анализ сразу.

А ещё лучше не попадайтесь клещу на зубок вообще. Выезжая на природу, надевайте закрытую одежду, осматривайте себя почаще и используйте акарицидные спреи. Будьте здоровы!