«Помогать людям - здорово»: На Тверском вагоностроительном заводе прошел День донора

Желающих стать донором на ТВЗ с каждым годом становится всё больше Фото: Виктория ТУШКОВА

У здравпункта Тверского вагоностроительного завода утром 17 мая собралась целая очередь. В основном из мужчин, работников завода, но были и женщины. Все они пришли сдать кровь для областной станции переливания крови.

День донора был организован Тверским региональным отделением Союза машиностроителей России. Мероприятие традиционное - региональное отделение Союза машиностроителей России и Тверской вагоностроительный завод (входит в состав Трансмашхолдинга и СоюзМаш России) плотно сотрудничают со станцией переливания крови и областной больницей.

НАДЁЖНЫЕ ДОНОРЫ

- Кровь необходима всегда! И всегда у нас должны быть запасы. На Тверской вагоностроительный завод мы приезжаем регулярно, - говорит врач-трансфузиолог областной станции переливания крови Юлия Степанова. -Многие из тех, кто сегодня сюда пришел, - кадровые доноры, и они самые надёжные. Кадровые доноры сдают кровь регулярно, знают процесс забора крови, следят за своим здоровьем. У каждого донора берут 450 миллилитров крови за один раз. Вот и считайте, сколько получится.

Около двадцати двух литров крови за несколько часов -неплохой результат. А знаете ли вы, что донор, сдав кровь один раз, может помочь сразу трём людям? Сложно сосчитать, скольким помогли доноры ТВЗ. Среди них немало почётных доноров, которых врачи станции переливания крови давно узнают в лицо.

- Возможность сдать кровь практически без отрыва от производства - это удобно для сотрудников предприятий, даёт им возможность проявить активную жизненную позицию, помогая тем, кто в этом очень нуждается, - отметил председатель Тверского регионального отделения СоюзМаш России, генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Артем Овелян. - Дни донора становятся важной составляющей корпоративной культуры. Участие в таких значимых социальных акциях способствует сплочению коллектива, укреплению командного духа сотрудников.

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО ДОНОРСТВА

На предприятиях машиностроительного комплекса Верхневолжья сегодня активно развивается корпоративное донорство. При участии и содействии Тверского регионального отделения СоюзМаш России в 2022-2023 годах проведено 14 донорских акций, в том числе в рамках соглашения между Тверским региональным отделением СоюзМаш России и ГБУЗ Тверской области «Станция переливания крови».

–-В ноябре 2021 года Тверское региональное отделение Союза машиностроителей России, основой которого является Тверской вагоностроительный завод, заключило соглашение с областной станцией переливания крови. С февраля 2022 года на ТВЗ возобновились регулярные Дни донора. Сегодня развитие корпоративного донорства - важное направление социальной политики предприятия, - рассказывает пресс-секретарь Тверского регионального отделения СоюзМаш России Елена Кузьмина. - На протяжении многих лет Союз машиностроителей России уделяет серьёзное внимание развитию массового добровольного донорства крови. Ещё в 2012 году организация подписала соглашение с Федеральным медико-биологическим агентством о долгосрочном сотрудничестве в рамках государственной программы «Служба крови», в марте прошлого года соглашение было продлено. Всё это время в десятках регионов России, в том числе в Тверской области, развивается корпоративное донорство.

НОВИЧКИ, «СТАРИЧКИ» И СЕМЕЙНЫЕ «ПОДРЯДЫ»

Работник ТВЗ Сергей Диричев сдаёт кровь 33-й раз в жизни. Пока стоит в очереди, юморит, шутит: волнения перед процедурой давно не испытывает, да и вокруг все свои.

- Зачем кровь сдаю? Людям помогать. Ну и отгул дадут, - смеётся Сергей.

А вот Виктория Лаврова немного нервничает. Она решилась сегодня сдать кровь впервые.

- В двух словах и не скажешь, что меня вдруг сподвигло на это. Но одна из главных причин - приносить пользу людям, - чуть-чуть волнуясь, говорит начинающий донор. - Захотелось что-то хорошее сделать.

Виктория Лаврова сдаёт кровь впервые Фото: Виктория ТУШКОВА

Сварщик Сергей Буркалов, работающий на ТВЗ уже 20 лет, - один из почётных доноров. Чтобы получить это гордое звание, нужно сдать кровь сорок раз. Но обычно люди, для которых донорство стало уже неотъемлемой частью жизни, на этом не останавливаются.

- Наверное, раз пятидесятый кровь сдаю. И не я один - у нас полбригады доноров, - говорит наш собеседник.

В разговоре Сергей признаётся, что донорство даёт чувство удовлетворения: «Это здорово - помогать людям». Кстати, на ТВЗ уже появились настоящие семейные донорские «подряды». Вместе с Сергеем кровь сдаёт его брат - тоже работник предприятия.

Почётный донор Сергей Буркалов Фото: Виктория ТУШКОВА

Ещё одного Почётного донора зовут Михаил Пашков, он работает слесарем по сборке металлоконструкций. Сколько раз сдавал кровь, сосчитать не может - пятьдесят или шестьдесят. Останавливаться пока не намерен: «Сдаю и сдаю. Организм привык!».

Правильщик Сергей Ляшко, работающий на ТВЗ несколько десятилетий, так и вообще бьёт рекорды. Донорских книжек он сменил три или четыре: заканчивалось место в одной, заводил новую. Записей в них в общей сложности около сотни. Впервые кровь сдал, когда пошёл в армию. И на работе, где успел стать наставником не одному поколению специалистов, сдаёт кровь всегда - как говорится, без отрыва от производства. Зачем? Такому вопросу Сергей Ляшко искренне удивляется:

- Ну как зачем? Просто помощь. У меня и жена кровь сдавала, пока не вышла на пенсию. Дочка и сын - тоже доноры. Да и интересно это - кровь сдавать! И полезно для организма. Чувство после такое, как будто летаешь.

Сергей Ляшко сдаёт кровь не один десяток лет Фото: Виктория ТУШКОВА

Это подтверждают и многие другие доноры: слабости нет, наоборот, какая-то лёгкость появляется. Поэтому, сдав кровь и перекусив, работники ТВЗ в большинстве своём возвращаются на рабочие места, домой не спешат.

Хорошую традицию на заводе будут продолжать и дальше - кровь нужна всегда. Тем более что с каждым разом число желающих стать донором не уменьшается, а становится только больше.

СПРАВКА КП

Федеральным законом №125-ФЗ РФ «О донорстве крови и её компонентов», а также Трудовым кодексом РФ предусмотрены следующие льготы и привилегии для доноров:

- В день сдачи крови донор освобождается от работы с

сохранением за ним среднего заработка. Если сотрудник,

являющийся донором, в день сдачи крови вышел на работу, ему предоставляется по его желанию другой день отдыха с сохранением среднего заработка. Также донор имеет право на дополнительный выходной. После сдачи крови дадут справку, с помощью которой можно подтвердить право на отгул у работодателя. Однако лучше заранее поговорить с руководителем, чтобы отсутствие на рабочем месте во время сдачи крови не стало проблемой.

- После сдачи крови выдаётся денежная компенсация на

питание в размере 5% прожиточного минимума по региону. В Тверской области сейчас это 759 руб. 95 коп.

- Нагрудным знаком «Почётный донор России» награждаются граждане, сдавшие безвозмездно цельную кровь 40 и более раз; плазму 60 и более раз; цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40; цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60.

Почетные доноры имеют право на:

- медпомощь по ОМС без очереди;

- первоочередное приобретение по месту работы или учёбы

льготных путёвок для санаторно-курортного лечения;

- ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время года;

- ежегодную денежную выплату. В 2023 году её размер

составляет 16 578 рублей.

ВАЖНО

142 жителя Тверской области в 2022 году заслуженно получили звание «Почётный донор России». В 2023 году почётное звание уже присвоено 23 человекам.

В настоящее время в нашем регионе 4900 человек имеют звание Почётного донора России и СССР.