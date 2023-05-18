Житель Твери пробежал полумарафон в Арктике и покорил мыс Челюскина

Забег по мысу Челюскина дался очень нелегко - условия там совсем не для бега. Фото: из архива Александра Еликова

За его плечами - многие-многие километры дорог и бездорожья, он видел невероятные пейзажи Крайнего Севера, где нет людей, ощущал всеобъемлющее чистое уединение арктических просторов, «здоровался» с дикими белыми медведями… Оказывается, у нас есть земляк, который является одним из самых крутых путешественников по Русскому Северу и в целом по России. Его зовут Александр Еликов.

Александр - бывалый путешественник. Фото: из архива Александра Еликова

В начале апреля он у себя на странице поделился тем, что совершил самый северный полумарафон в России - за три с небольшим часа пробежал 21 километр по мысу Челюскина в жесточайших условиях Арктики. Как сам рассказал, бежать было нелегко: под ногами проваливался наст, травмировал ноги, так что на 10-м километре пришлось прибегнуть к обезболивающим. Однако наш земляк не сдался и завершил задуманное. Бежал при ветре 12 м/с с порывами до 15 и при температуре -26°. По ветро-холодовому индексу это около 50°.

Кстати, часть полумарафона Александр преодолел по льду Северного Ледовитого океана...

После полумарафона по мысу Челюскина. Фото: из архива Александра Еликова

Недавно он вновь побывал на мысе Челюскина - самой северной точке России и Евразии. Доехал туда на внедорожниках с известным «амбасадором русской Арктики» Алексеем Жирухиным из Самары.

«КП»-Тверь» связалась с Александром Еликовым и узнала, как он стал путешественником.

- Страсть к северу, конечно, у меня появилась с того момента, когда меня маленьким родители увезли из Твери в тогда еще строящийся город Новый Уренгой на Емале (полуостров на севере Сибири, Ямало-Ненецкий округ. - Ред.), - расссказал нам Александр. - Там я закончил школу, поработал немало и потом только вернулся обратно в Тверь. Так как я рос на Севере, можно сказать, в Арктике, то считаю те места моей второй малой родиной. И первые путешествия свои я начинал, конечно, там. С детства любил путешествовать, даже друзей уводил. Со мной поэтому и дружить запрещали. А в восемнадцать лет совершил свое первое большое путешествие - украл у папы «Москвич» и из Нового Уренгоя приехал в Тверь. Это была середина девяностых. Я один проделал путь на «Москвиче» в 4000 километров…

Александр сообщил, что он исколесил всю российскую Арктику:

- Проехал ее от Кольского полуострова до Чукотки. Я, наверное, единственный человек, который проделал на машине такой путь вдоль арктической границы. Также я первым в истории доехал до мыса Челюскина на легковом автомобиле. И до мыса Дежнева - самой восточной точки Евразии - тоже первым доехал на легковушке. Я доезжал и до самого северного населенного пункта континентальной России - поселка Диксон. До мыса Шелакский на Чукотке, до мыса Пакса на Дальнем Востоке.

Александр даже на Запорожце путешествовал по Северу, было дело. Фото: из архива Александра Еликова

- А в чем трудность добраться до мыса Челюскина, например?

- Мыс Челюскина является одним из самых труднодоступных мест в нашей Арктике. Он находится на полуострове Таймыр. А это вообще самое нетронутое место российской Арктики: там вообще никогда не жили люди, не было никаких поселений в тех местах на севере Таймыра. И там ты находишься как в открытом космосе. Нигде такого трепещущего, вызывающего бурю адреналина уединения я не испытывал. Я там был уже три раза и, думаю, побываю еще не раз. А в чем сложность добраться? Дело в том, что от села Хатанга - это самый северный районный центр нашей страны - до мыса около тысячи километров. Там нет никаких дорог, то есть тысячу километров ты сам пробиваешь себе путь в снегах.

По словам Александра, там он не раз видел белых медведей. Их размеры впечатляют.

- Слава Богу, мы находимся внутри автомобиля, и никаких страшных моментов с нами не происходит.

Хотя, когда он бежал полумарафон, ему попадались следы белых медведей. И вот тут-то, как описывал сам Александр, было, мягко говоря, не по себе.

Путешественник рассказал, что, конечно, в поездках по северному бездорожью не раз бывали и поломки:

- Приходилось и прямо серьезно ремонтироваться. К примеру, когда первый раз в жизни ехал в экспедицию на мыс Челюскина в 2013 году на грузовичке ГАЗ «Егерь», у нас развалилась коробка. Нам ее подвозили вертолетом, то есть мы ждали неделю, выживая в суровых условиях. Так вот вертолет, который летел на северную землю, попутно и нам забросил новую коробку. Мы старую сняли, новую поставили и продолжили путь…

- А еще какие-то особо опасные случаи были?

- Особо опасных случаев не было. Они возникают из-за непрофессионализма и отсутствия опыта. Со мной, тьфу-тьфу-тьфу, ничего страшного не случалось.

- Так как вы все-таки стали профессиональным путешественником?

- Я двадцать три года проработал водителем, в том числе дальнобойщиком. Когда мне исполнилось восемнадцать лет, регулярно начал путешествовать на автомобиле, как только время выгадывал. Про меня узнали в ряде мест, стали приглашать. В какой-то момент наступило понимание, что я уже отказываюсь от поездок-путешествий, потому что мне надо работать. И вот четыре года назад я принял решение: написал заявление и уволился. Причем я ушел с очень хорошей работы в «Газпроме». Так и стал, можно сказать, работать путешественником.

- А как зарабатывает профи-путешественник?

- Ко мне обращаются люди, которые видят, как я далеко забираюсь, езжу в удивительные места. Я узнаю, какие у них есть автомобили, сколько у них есть времени, и разрабатываю маршруты по Арктике. Еду с ними как гид, наставник, проводник. Соответственно, мне за это платят. Плюс я как обычный туроператор езжу с группами туристов летом в Дагестан, в тот же Алтай, в разные города России.

- Топ-3 ваших любимых мест?

- Первый, конечно, мыс Челюскина. Там ты можешь приблизиться к полярному волку или белому медведю, к тому же овцебыку, и он никак на тебя не отреагирует, потому что не видел людей. Второй - Дагестан с его невероятными горами, ущельями, водопадами. Третье место, пожалуй, Адлер вместе с Сочи, с Красной Поляной. Там тоже интересное место для путешественника.