Компания «Капитал МС» представила инновационные модели информационного сопровождения застрахованных лиц на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России»

Лео Бокерия - блестящий хирург, который каждый день помогает биться человеческим сердцам

Форум прошел с 11 по 13 мая в Гостином дворе. В церемонии открытия форума приняли участие президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сопредседатель Оргкомитета Форума, президент РСПП Александр Шохин, председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике Инна Святенко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль, сопредседатель Высшего Совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Были зачитаны приветственные адреса от Президента Российской Федерации В.В. Путина, Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателя Государственной Думы В.В. Володина.

Компанией «Капитал МС» был представлен ряд пилотных проектов, направленных на повышение доступности, качества медицинской помощи и на сохранение здоровья пациентов: по индивидуальному сопровождению застрахованных при прохождении углубленной диспансеризации (УД), реализуемых в Калининградской области, г. Санкт-Петербурге и Ростовской области, по информационному сопровождению онкологических пациентов с 1 и 2 стадией ЗНО, стартовавшем в Ростовской области, по информационному сопровождению беременных, возобновляемому в Омской области.

Был также представлен проект «Капитал МС» по вручению ежегодной премии «Лидер качества медицинской помощи», и первые номинанты премии – медицинские организации Республики Мордовия и Удмуртской Республики. Была затронута тема организации профилактических мероприятий и медреабилитации для маломобильных групп населения.

Специалисты компании работали на информационном стенде, который был организован в рамках проходящей в рамках форума выставочной экспозиции.

На стенде посетители могли ознакомиться, в том числе в интерактивном режиме, с полным набором организационных документов, схем и наработок по всем реализуемым проектам компании, получить консультации и разъяснения, посмотреть тематические видеоматериалы.

Выставочный стенд «Капитал МС» посетил президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия. За участие и поддержку проведения мероприятий форума была вручена Благодарность Генеральному директору ООО «Капитал МС» Н.И. Гришиной.

Лео Антонович Бокерия – человек-легенда!

С полным текстом пресс-релиза данного мероприятия, имиджевым роликом по пилотным проектам компании Вы можете ознакомиться на сайте компании: https://kapmed.ru/about/press/video/

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