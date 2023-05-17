По Твери ходит ансамбль гусляров и учит песнями любить свою землю

Фрагмент из одного ролика ансамбля. Женщины поют на носу известного тверского памятника Афанасию Никитину. Фото: VK/Полюбить свою землю

Нежные женские голоса, перезвоны гуслей, летящие русские песни… Душевно, красиво… Это всё про самобытный тверской ансамбль с патриотическим жизнеутверждающим названием «Полюбить свою землю». Его участницы, а в ансамбле только женщины, исполнены любви к русской народной традиции и одаривают ею всех вокруг. А еще они записывают клипы.

В мае ансамбль поделился в паблике в соцсети своим очередным роликом. На фоне голубых вод Волги и чистого синего неба в погожий день женщины поют замечательную песню «Вижу чудное приволье». Строки этой песни были написаны русским поэтом Феодосием Савиновым ещё в XIX веке.

Примечательно то, что поют-то женщины не просто так, а подыгрывая себе при этом на гуслях. Гусли - их фишка.

Основала ансамбль «Полюбить свою землю» Мария Лавренова - жена историка Владимира Лавренова, директора известного далеко за пределами Твери Музея козла (к слову, ролики для ансамбля снимает их сын - Георгий). Кроме нее в составе музыкального коллектива - тверичанки Анна Морозова, Екатерина Добрынина и Ксения Казак. Ксению приняли в ансамбль не так давно. Причём ей пришлось пройти «кастинг»: исполнить песню Сергея Старостина «Глубоко». Песня интересная, но сложная в исполнении для тех, кто не знаком с жанром. Ксения справилась.

Ансамбль "Полюбить свою землю". Фото: VK/Полюбить свою землю

Родился ансамбль в 2020 году.

- Я открыла для себя мир русской народной культуры, традиции и стала искать, как войти в эту традицию, - рассказала «КП»-Тверь» Мария Лавренова. - Я решила, что для этого мне нужна русская народная песня и обязательно под гусли.

Она рассказала, что в итоге нашла этот замечательный старинный инструмент в специализирующейся на изготовлении гуслей мастерской под Тверью.

В итоге вместе с подругами Мария и создала самобытный ансамбль.

- Играть научилась быстро: это довольно простой, скажем так, демократичный инструмент для игры, - поделилась Мария.

- Фишка гуслей в том, что этот инструмент может освоить практически любой человек, даже без музыкального образования, - согласна с ней Анна Морозова. - Вот у меня старшая дочка музыкой не занимается, а на гуслях бренчит. И младшая пытается. Даже если мужу дать гусли, он что-нибудь может сыграть.

Кстати, Анна сообщила нам, как родилось название для коллектива: - Мы с Марией и Катей снимали ролик для близкого, дорогого нам человека, к нам подошли две женщины и спросили, как называется наш ансамбль. Мгновенно родилось название у Марии: «Полюбить свою землю».

Мария говорит, что ансамбль они создали прежде всего для себя, а не для концертных выступлений:

- Это часть нашей жизни. Это украшение жизни, задаёт нужное нам настроение.

Мария также рассказала, что для них важно погружение в русскую культуру:

- Мы ходим в русских платьях. Причём не только во время выступлений. Дни рождения семьями проводим по-русски: поём под аккомпанемент ложек, гармошки и гуслей.

При этом ансамбль порой и выступает на разных площадках города. А ещё у его участниц появилась замечательная привычка совершать прогулки по улице Трёхсвятской с песнями и игрой на гуслях.

Во время прогулки с песней по пешеходной улице Твери. Фото: VK/Полюбить свою землю

- А как люди реагируют на это?

- Хорошо, - ответила Мария. - Даже молодёжь прекрасно реагирует. Мы проходим мимо мест, где часто тусуются молодые люди, на гитаре играют. Так вот они даже пытаются нам подыграть, улыбаются.

- Некоторые прохожие улыбаются глазами, некоторые по-настоящему, некоторые рукой показывают, что классно, кто-то на телефон снимает - в общем, отклик есть, - добавила Анна.

Мария рассказала ещё об одной заведённой ансамблем традиции:

- Прошлым летом у нас был проект «Петь вместе» - наш ансамбль выступал в различных местах города, в основном на набережной Волги, в районе памятника Андрею Дементьеву. Мы практически каждую неделю приходили с мужьями, детьми и почти час пели, плясали просто так, для души. К нам могли присоединиться все желающие, любые прохожие. Сейчас летний сезон начнётся, и мы возродим эту традицию. С июня и начнём.

Кстати, там ансамбль исполнял и частушки собственного сочинения. Например, как сообщила Мария, такие:

"Друзья милые, поздравьте

Не ругаюсь и не пью.

Друзья пьяные, оставьте.

Гулять с вами не пойду"

"Мы пойдем иным путем.

Песни русские споём

Водка - мат не наш формат

Для души он грубоват".

Мария, Екатерина и Анна. Фото: VK/Полюбить свою землю

Справедливости ради напомним, что традицию играть для горожан просто так, для души, давным-давно завёл мультиинструменталист, лидер группы «Интромир» Сергей Локтев. Но традиция прервалась, когда Сергей скоропостижно скончался в 2018 году…

И вот вновь на улицах зазвучали песни.

В репертуаре ансамбля «Полюбить свою землю» не менее 20 русских народных песен и духовных стихов. Также ансамбль исполняет под гусли церковные тропари. Есть у них и несколько композиций собственного сочинения.

- Это одно сочинение на стихотворение русской монахини, матери Марии (Скобцовой), одна песня - на стихи Сергея Сергеевича Аверинцева и одна - на стихи Тициана Табидзе. Плюс мы же Пушкина под гусли исполняем. У нас есть несколько таких композиций по сказкам Пушкина. Детям очень нравятся, мы им играем.

Кстати, Мария пригласила всех прийти 6 июня, в день рождения поэта, к 19:00 к памятнику Пушкину на набережной горсада - там состоится небольшой концерт.

К слову, песни под гусли стали и фишкой Музея козла.

- Мы и там поём для посетителей, в том числе песню «Жил-был у бабушки серенький козлик», - с улыбкой отметила Мария.