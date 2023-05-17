Студенты Ивановского государственного энергетического университета прошли ознакомительную практику на Калининской АЭС

Студенты Ивановского государственного энергетического университета им. В.И.Ленина

Все они обучаются по таким техническим специальностям, как «Теплоэнергетика и теплотехника», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Электроэнергетика и электротехника» и «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг».

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов Правительства РФ. Крупные российские компании и организации госсектора, в том числе Росатом, также уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала школьников и студентов, которые в скором времени могут стать их работниками.

Как отметила начальник отдела развития персонала Калининской АЭС Мария Быценко, реализация программы ознакомительных практик направлена на привлечение молодых высококвалифицированных кадров на предприятия атомной отрасли.

В ходе визита студенты побывали на промышленной площадке Калининской АЭС, в машинных залах и на блочных пунктах управления (БПУ) энергоблоками. Программа ознакомительной практики также включала экскурсию по Учебно-тренировочному подразделению. Там молодым людям представилась возможность попробовать себя в роли оперативного персонала на полномасштабном тренажере – точной копии реального БПУ. В обычные дни с его помощью оперативный персонал отрабатывает профессиональные навыки управления электростанцией в штатных и нештатных ситуациях.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В Центре общественной информации Калининской АЭС с второкурсниками встретились представители службы управления персоналом, основных цехов и молодежного движения предприятия. Они рассказали студентам об условиях труда, имеющихся вакансиях, требованиях к будущим работникам, возможностях карьерного роста на предприятии, обширном социальном пакете, мерах поддержки молодых специалистов и др.

По словам Марии Быценко, Калининская АЭС на протяжении многих лет выступает площадкой для обучения будущих специалистов-атомщиков. Прохождение практики позволяет им получить знания и навыки, которые в дальнейшем будут применены в профессиональной деятельности. Всего до конца 2023 года на атомной станции пройдут производственную и преддипломную практику более 180 студентов профильных вузов.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС