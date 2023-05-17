Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 мая 2023 8:20

Студенты Ивановского государственного энергетического университета прошли ознакомительную практику на Калининской АЭС

На Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») прошли ознакомительную практику 35 студентов второго курса Ивановского государственного энергетического университета им. В.И.Ленина
Илья КУПРИЯНОВ
Студенты Ивановского государственного энергетического университета им. В.И.Ленина

Студенты Ивановского государственного энергетического университета им. В.И.Ленина

Все они обучаются по таким техническим специальностям, как «Теплоэнергетика и теплотехника», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Электроэнергетика и электротехника» и «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг».

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов Правительства РФ. Крупные российские компании и организации госсектора, в том числе Росатом, также уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала школьников и студентов, которые в скором времени могут стать их работниками.

Как отметила начальник отдела развития персонала Калининской АЭС Мария Быценко, реализация программы ознакомительных практик направлена на привлечение молодых высококвалифицированных кадров на предприятия атомной отрасли.

В ходе визита студенты побывали на промышленной площадке Калининской АЭС, в машинных залах и на блочных пунктах управления (БПУ) энергоблоками. Программа ознакомительной практики также включала экскурсию по Учебно-тренировочному подразделению. Там молодым людям представилась возможность попробовать себя в роли оперативного персонала на полномасштабном тренажере – точной копии реального БПУ. В обычные дни с его помощью оперативный персонал отрабатывает профессиональные навыки управления электростанцией в штатных и нештатных ситуациях.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В Центре общественной информации Калининской АЭС с второкурсниками встретились представители службы управления персоналом, основных цехов и молодежного движения предприятия. Они рассказали студентам об условиях труда, имеющихся вакансиях, требованиях к будущим работникам, возможностях карьерного роста на предприятии, обширном социальном пакете, мерах поддержки молодых специалистов и др.

По словам Марии Быценко, Калининская АЭС на протяжении многих лет выступает площадкой для обучения будущих специалистов-атомщиков. Прохождение практики позволяет им получить знания и навыки, которые в дальнейшем будут применены в профессиональной деятельности. Всего до конца 2023 года на атомной станции пройдут производственную и преддипломную практику более 180 студентов профильных вузов.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

БИЗНЕС-ПРЕСС