В Удомельском округе восстановили яблоневый сад с вековой историей при поддержке атомщиков. Фото: КАЭС

Старый яблоневый сад на территории средней общеобразовательной школы в поселке Мста Удомельского городского округа восстановили при поддержке работников Калининской АЭС. 17 мая сотрудницы отдела развития персонала и отдела организации и оплаты труда атомной станции вместе с воспитанниками и педагогами учебного заведения высадили более 20 молодых яблонь разных сортов, а также саженцы алычи, черешни, сливы и абрикоса.

По словам директора школы Веры Виноградовой, сад был заложен первыми учителями школы в конце 30-х годов прошлого века.

«Нынешние школьники знают о нем только по рассказам педагогов, а вот старожилы рассказывают о нем с особой теплотой, переносясь мыслями в свою юность. Зимой тридцать лет назад сад погиб от сильных морозов. О возрождении сада мы могли лишь мечтать. Большое спасибо за эту инициативу и поддержку!», - сказала Вера Виноградова.

Как пояснила начальник отдела организации и оплаты труда Калининской АЭС Анна Гоцева, атомная станция регулярно помогает учреждениям образования Удомельского городского округа, в том числе Мстинской средней общеобразовательной школе, в создании комфортных условий для обучения и воспитания детей. Помощь атомщики оказывают разноплановую, начиная от благоустройства территории, ремонта коммуникаций и заканчивая участием в различных проектах и мероприятиях.

Проект по оказанию шефской помощи стартовал в 2017 году, тогда было принято решение о закреплении партнерских отношений между Калининской АЭС и образовательными учреждениями Удомельского городского округа. В эту работу включены все подразделения атомной станции и подрядные организации.

Волонтерство и благотворительность играют важную роль в жизни общества. Сегодня при поддержке Президента и Правительства РФ в России реализуются десятки благотворительных проектов по самым разным направлениям. В настоящее время отмечен рост активности волонтеров и общественных организаций, которые оказывают значимую поддержку в реализации на федеральном и региональном уровнях гуманитарных акций, проектов в социальной и медицинской сферах, помощи беженцам.

Подъем волонтерского движения способствует росту социальной стабильности в обществе, улучшению качества жизни граждан. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.