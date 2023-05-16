Тверьстат подсчитал: Половина населения Тверской области живёт в домах без элементарных удобств

Квадратными метрами мы худо-бедно обеспечены. А вот что такое горячая вода из крана, многие и не знают.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Лишь около половины жителей Тверской области живёт в благоустроенном жилье и имеет возможность пользоваться всеми коммунальными благами: горячей водой, отоплением и так далее. И большинство из нас - обладатели «квадратов» в кирпичных или деревянных домах, которые новыми не назовёшь.
Такие выводы следуют из интересной жилищной статистики, опубликованной Тверьстатом. Расскажем подробнее.
На конец 2022 года жилищный фонд в Тверской области составил 43 072 тыс. кв. метров. Из них 12 091 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений (или 28,1%) находится в Твери.
В среднем на каждого жителя региона приходилось по 35,56 кв. метра жилья (численность населения Тверской области на 1 января 2023 года составляла 1 млн 211 тыс. 183 человека).
Другие усреднённые показатели таковы:
30,9 кв. метров - среднее число квадратов в расчёте на одного горожанина;
50,6 кв. метров - среднее число квадратов на одного сельского жителя.
Что до областной столицы, то на каждого жителя Твери приходится в среднем по 29,15 квадрата.
В жилищном фонде области на конец 2022 года насчитывалось 334,9 тыс. жилых строений. Где же живут тверичане?
296,9 тыс. домов (88,7%) - так называемые индивидуально-определённые здания. Это, по сути, частные дома и коттеджи, имеющие не более трёх этажей в высоту и предназначенные для проживания одной семьи.
34,4 тыс. домов (10,3%) - многоквартирные дома.
3,5 тыс. домов (1,0%) - дома блокированной застройки, или таунхаусы, то есть отдельно стоящие малоквартирные дома коттеджного типа с собственным входом и двором для каждой квартиры.
Доля комплексно благоустроенного жилья (такого, где есть одновременно водопровод, канализация, отопление, горячая вода, газ или электрическая плита) составляет всего чуть более половины - 51,9%. Жители в остальной части нашего жилищного фонда вынуждены обходиться без одного, нескольких или вообще всех удобств.
Вот более подробная статистика (в процентах к общей площади жилых помещений):
жильё без водопровода - 32,4%;
жильё без канализации - 38,9%;
жильё без центрального отопления - 31,7%;
жильё без горячей воды - 47,8%;
жильё без ванны (не оборудованное как минимум душем) - 44,6%;
жильё без газа - 17,1%.
Жильё в Тверской области - это в основном кирпичные и деревянные дома. В процентах от общей площади:
дома из кирпича - 35,9%;
деревянные дома - 35,7%;
панельные дома - 18,1%;
блочные дома - 4,2%;
дома из каменных, смешанных, монолитных и прочих материалов - 6,1% суммарно.
Жильё в регионе старое. Почти 74% всего фонда было построено 52 года назад и более, то есть в 60-х годах и ранее. Большинство этих жилых зданий (95,4%) имеют износ свыше 30%.
Более подробно об износе жилья, к сожалению, Тверьстат не пишет (свыше 30% - весьма растяжимое значение). Отметим, что сегодня существует устойчивое мнение: дом с 70% износа является ветхим, непригодным для жилья и подлежит сносу. Такое правило содержалось в одном из постановлений Госстроя (Постановления Госстроя РФ от 20 февраля 2004 г. № 10). Но зарегистрировано Минюстом это постановление не было. И сегодня в законе не прописано правило о сносе домов с определённым процентом износа. Решение о признании дома непригодным для жилья и его сносе принимается специальной комиссией, которая выносит решение, учитывая многие характеристики конкретного здания.
Директор Института управления и экономики ТвГУ, кандидат экономических наук Давид МАМАГУЛАШВИЛИ:
- Опубликованная Тверьстатом информация меня привела в определённый ужас. Заканчивается первая треть XXI века, а у нас в регионе почти половина людей не имеет элементарных удобств. Этот вопрос требует незамедлительного решения, потому что это самый главный показатель благополучия населения для каждой страны. Если у человека нет жилья или жильё некомфортабельное, он ищет, куда ему податься. В итоге сёла пустеют, города пустеют, все бросают родные места.
Эти показатели должны быть важны для наших властей. Это (благоустроенность и качество жилья. - Ред.) не совсем «индекс счастья», но важная его часть. Пятьдесят процентов нашего населения не имеет элементарных удобств! Я живу в деревне под Тверью и вижу, как во многих домах люди греются печным отоплением. Это в непосредственной близости от Твери. В XXI веке это недостойно для такой страны, как Россия.
То, что большая часть нашего жилья была построена 52 и более лет назад, - не критический, но возрастной показатель. Жильё, построенное в хрущёвский и брежневский периоды, практически подходит к своему критическому возрасту. Этот жилищный фонд в ближайшие двадцать - максимум тридцать лет должен обновляться. Потом у него просто выйдет заложенный срок службы.