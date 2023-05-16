Тверьстат подсчитал: Половина населения Тверской области живёт в домах без элементарных удобств

Квадратными метрами мы худо-бедно обеспечены. А вот что такое горячая вода из крана, многие и не знают. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Лишь около половины жителей Тверской области живёт в благоустроенном жилье и имеет возможность пользоваться всеми коммунальными благами: горячей водой, отоплением и так далее. И большинство из нас - обладатели «квадратов» в кирпичных или деревянных домах, которые новыми не назовёшь.

Такие выводы следуют из интересной жилищной статистики, опубликованной Тверьстатом. Расскажем подробнее.

ПО 35 КВАДРАТОВ НА КАЖДОГО

На конец 2022 года жилищный фонд в Тверской области составил 43 072 тыс. кв. метров. Из них 12 091 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений (или 28,1%) находится в Твери.

В среднем на каждого жителя региона приходилось по 35,56 кв. метра жилья (численность населения Тверской области на 1 января 2023 года составляла 1 млн 211 тыс. 183 человека).

Другие усреднённые показатели таковы:

30,9 кв. метров - среднее число квадратов в расчёте на одного горожанина;

50,6 кв. метров - среднее число квадратов на одного сельского жителя.

Что до областной столицы, то на каждого жителя Твери приходится в среднем по 29,15 квадрата.

В КАКИХ ДОМАХ ЖИВЁМ

В жилищном фонде области на конец 2022 года насчитывалось 334,9 тыс. жилых строений. Где же живут тверичане?

296,9 тыс. домов (88,7%) - так называемые индивидуально-определённые здания. Это, по сути, частные дома и коттеджи, имеющие не более трёх этажей в высоту и предназначенные для проживания одной семьи.

34,4 тыс. домов (10,3%) - многоквартирные дома.

3,5 тыс. домов (1,0%) - дома блокированной застройки, или таунхаусы, то есть отдельно стоящие малоквартирные дома коттеджного типа с собственным входом и двором для каждой квартиры.

КОММУНАЛЬНЫЕ БЛАГА ДОСТУПНЫ НЕ ВСЕМ

Доля комплексно благоустроенного жилья (такого, где есть одновременно водопровод, канализация, отопление, горячая вода, газ или электрическая плита) составляет всего чуть более половины - 51,9%. Жители в остальной части нашего жилищного фонда вынуждены обходиться без одного, нескольких или вообще всех удобств.

Вот более подробная статистика (в процентах к общей площади жилых помещений):

жильё без водопровода - 32,4%;

жильё без канализации - 38,9%;

жильё без центрального отопления - 31,7%;

жильё без горячей воды - 47,8%;

жильё без ванны (не оборудованное как минимум душем) - 44,6%;

жильё без газа - 17,1%.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД СТАРЕЕТ

Жильё в Тверской области - это в основном кирпичные и деревянные дома. В процентах от общей площади:

дома из кирпича - 35,9%;

деревянные дома - 35,7%;

панельные дома - 18,1%;

блочные дома - 4,2%;

дома из каменных, смешанных, монолитных и прочих материалов - 6,1% суммарно.

Жильё в регионе старое. Почти 74% всего фонда было построено 52 года назад и более, то есть в 60-х годах и ранее. Большинство этих жилых зданий (95,4%) имеют износ свыше 30%.

Более подробно об износе жилья, к сожалению, Тверьстат не пишет (свыше 30% - весьма растяжимое значение). Отметим, что сегодня существует устойчивое мнение: дом с 70% износа является ветхим, непригодным для жилья и подлежит сносу. Такое правило содержалось в одном из постановлений Госстроя (Постановления Госстроя РФ от 20 февраля 2004 г. № 10). Но зарегистрировано Минюстом это постановление не было. И сегодня в законе не прописано правило о сносе домов с определённым процентом износа. Решение о признании дома непригодным для жилья и его сносе принимается специальной комиссией, которая выносит решение, учитывая многие характеристики конкретного здания.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Директор Института управления и экономики ТвГУ, кандидат экономических наук Давид МАМАГУЛАШВИЛИ:

- Опубликованная Тверьстатом информация меня привела в определённый ужас. Заканчивается первая треть XXI века, а у нас в регионе почти половина людей не имеет элементарных удобств. Этот вопрос требует незамедлительного решения, потому что это самый главный показатель благополучия населения для каждой страны. Если у человека нет жилья или жильё некомфортабельное, он ищет, куда ему податься. В итоге сёла пустеют, города пустеют, все бросают родные места.

Эти показатели должны быть важны для наших властей. Это (благоустроенность и качество жилья. - Ред.) не совсем «индекс счастья», но важная его часть. Пятьдесят процентов нашего населения не имеет элементарных удобств! Я живу в деревне под Тверью и вижу, как во многих домах люди греются печным отоплением. Это в непосредственной близости от Твери. В XXI веке это недостойно для такой страны, как Россия.

То, что большая часть нашего жилья была построена 52 и более лет назад, - не критический, но возрастной показатель. Жильё, построенное в хрущёвский и брежневский периоды, практически подходит к своему критическому возрасту. Этот жилищный фонд в ближайшие двадцать - максимум тридцать лет должен обновляться. Потом у него просто выйдет заложенный срок службы.