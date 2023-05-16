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Общество16 мая 2023 6:30

Клещи, аллергия, переменчивая погода: Доктор Шахнович в Твери рассказал о том, как относиться к вызовам природы, чтобы сохранить когнитивное здоровье

Бережное и грамотное отношение к себе поможет сохранить рассудок в зрелые годы.
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Профессор, доктор медицинских наук, руководитель кабинета когнитивного здоровья на базе клиники Тверского медицинского университета Виктор Шахнович

Профессор, доктор медицинских наук, руководитель кабинета когнитивного здоровья на базе клиники Тверского медицинского университета Виктор Шахнович

Нынче природа испытывает нас на прочность. Перепады температуры: жара, холод, снова жара. Магнитные бури. Скачки атмосферного давления. Цветение началось - прекрасно! Но у кого-то аллергия… А тут ещё и клещи подоспели. Вредные членистоногие словно ополчились на жителей Тверского региона и кусают нас в этом году в десятки раз чаще, чем в прошлом, о чём свидетельствует официальная статистика Роспотребнадзора.

Как это всё отражается на нас и какое отношение имеет к сохранению когнитивного здоровья? Об этом во время очередной встречи в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) мы поговорили с профессором, доктором медицинских наук, руководителем кабинета когнитивного здоровья на базе клиники Тверского медуниверситета Виктором Шахновичем.

ПРИРОДА ЛЮТУЕТ? СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ!

- Капризы природы естественны. Хотя она в этом году действительно ведёт себя с нами странно. И тут важно знать свой организм и помочь ему! - говорит доктор Шахнович.

Что же нужно? Правильный образ труда и правильный образ жизни - вот две составляющие, отвечающие за здоровье организма.

- Главное - это нормальный сон. Никак не менее семи часов в сутки, - объясняет профессор, - причём ложиться можно в любое время - как комфортнее именно вам. Но нужно организовать распорядок так, чтобы это была постоянная ситуация. Если сегодня вы ложитесь в два часа ночи, а завтра в девять часов вечера, никакого внутреннего ритма не установится. Сон влияет на ритмы эндокринной регуляции. При ненормализованном сне в организме пойдёт снижение выработки основных гормонов. Эндокринная система не сможет подстроиться под непонятный ритм. И это станет ситуацией, когда организм будет негативно воспринимать любые катаклизмы природы.

ОЗДОРАВЛИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО

Не спешите в аптеку. Снотворное, чтобы успокоиться, или «химические» витамины, чтобы подпитать организм, - не то, что на самом деле нужно.

- Есть травяные коктейли. Прекрасно расслабляет мята. У меня самого она растёт дома на окне. Я люблю её добавлять в чай и всем советую. И витамины лучше получать естественным путём: свежевыжатые соки, салаты, зелёный лук, укроп, петрушка. В сельдерее наибольшее количество витаминов, и он доступен круглый год. Это гораздо полезнее, - уверен доктор. – И всё это влияет, в том числе, на наше когнитивное здоровье.

УВАЖАЙТЕ СЕБЯ - БЕРЕГИТЕСЬ КЛЕЩА

Ну а что же кровопийцы клещи? Как они могут навредить нашему когнитивному здоровью? Отношение человека к риску подцепить клеща (который может быть переносчиком энцефалита и других опасных болезней) напрямую характеризует его отношение к своему здоровью вообще.

- Правильно любую проблему предотвращать. Чем мы в клинике когнитивного здоровья и занимаемся. С клещами - то же самое. Но мы почему-то о своём здоровье часто забываем. Собачники обрабатывают своих питомцев каплями, надевают ошейники от клещей. А сами? «Я в лес не хожу, значит, клеща не подцеплю». Но с клещом можно встретиться в любой зелёной зоне: городском парке, собственном дворе. Здесь мы возвращаемся к проблеме отношения к самому себе! - говорит доктор Шахнович. - То же самое и с сезонной аллергией. Относитесь к себе правильно. Об аллергии нужно вспоминать не когда уже всё цветёт, а заранее. Чётко зная, что нужно пропить курс препаратов - естественных или искусственных, - которые снижают восприятие организмом аллергена.

В общем, отношение к своему здоровью - задача комплексная. И любой риск всегда лучше предотвратить, чтобы чувствовать себя хорошо и сохранить свежий разум в любом возрасте.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ ЗАРАНЕЕ

- Всё, о чём мы говорили сегодня, имеет прямое отношение к когнитивному здоровью, к тому, как мы сами воспринимаем себя. Мы создали кабинет когнитивного здоровья и говорим: люди, проверьтесь! Не в тот момент, когда у вас уже начались сосудистые проблемы и развивается деменция, а заранее. Меняйте мировоззрение! Идите к врачу на беседу, когда вы ещё здоровы, - призывает профессор. - «Да я могу и не заболеть» - этот миф необходимо исключить. Старение организма - процесс естественный, как и природные явления, и никого не минует.

Однако некоторые переживают: если я приду к врачу без видимых симптомов, вдруг ко мне отнесутся предвзято, посчитают ипохондриком?

- Мировоззрение врачебного сообщества уже давно меняется, - отвечает доктор. - Сегодня проводятся конгрессы о здоровом человеке, а не только о болезнях. Во всех крупных клиниках, в том числе и в клинике Тверского государственного медицинского университета, есть кабинеты профилактики и кабинеты когнитивного здоровья. И в них необходимо появляться. Каждый человек раз в год должен сдавать анализы: биохимическое обследование крови. И каждый человек раз в год должен приходить к врачу и беседовать о своём здоровье, а не о болезни! Было время, когда мы забыли о правильной плановой профилактике, профосмотрах и в итоге получили раннюю смертность и снижение рождаемости. Если не следить за здоровьем, человек оказывается в зоне риска. Надо возвращаться к правильному отношению!

КАК ПОПАСТЬ НА ПРИЁМ В КАБИНЕТ КОГНИТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

Кабинет когнитивного здоровья находится по адресу: Тверь, Петербургское шоссе, д. 115, корп. 1. Остановка «Медицинский колледж» (автобусы № 3, 108) или «Областная больница» (автобусы № 31, 114, 117, 118, 127, 138, 154, 204, 233).

Запись по телефону: (4822) 57-11-11.

Сайт Виктора Шахновича: vashvash.ru

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