Клещи, аллергия, переменчивая погода: Доктор Шахнович в Твери рассказал о том, как относиться к вызовам природы, чтобы сохранить когнитивное здоровье

Профессор, доктор медицинских наук, руководитель кабинета когнитивного здоровья на базе клиники Тверского медицинского университета Виктор Шахнович

Нынче природа испытывает нас на прочность. Перепады температуры: жара, холод, снова жара. Магнитные бури. Скачки атмосферного давления. Цветение началось - прекрасно! Но у кого-то аллергия… А тут ещё и клещи подоспели. Вредные членистоногие словно ополчились на жителей Тверского региона и кусают нас в этом году в десятки раз чаще, чем в прошлом, о чём свидетельствует официальная статистика Роспотребнадзора.

Как это всё отражается на нас и какое отношение имеет к сохранению когнитивного здоровья? Об этом во время очередной встречи в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) мы поговорили с профессором, доктором медицинских наук, руководителем кабинета когнитивного здоровья на базе клиники Тверского медуниверситета Виктором Шахновичем.

ПРИРОДА ЛЮТУЕТ? СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ!

- Капризы природы естественны. Хотя она в этом году действительно ведёт себя с нами странно. И тут важно знать свой организм и помочь ему! - говорит доктор Шахнович.

Что же нужно? Правильный образ труда и правильный образ жизни - вот две составляющие, отвечающие за здоровье организма.

- Главное - это нормальный сон. Никак не менее семи часов в сутки, - объясняет профессор, - причём ложиться можно в любое время - как комфортнее именно вам. Но нужно организовать распорядок так, чтобы это была постоянная ситуация. Если сегодня вы ложитесь в два часа ночи, а завтра в девять часов вечера, никакого внутреннего ритма не установится. Сон влияет на ритмы эндокринной регуляции. При ненормализованном сне в организме пойдёт снижение выработки основных гормонов. Эндокринная система не сможет подстроиться под непонятный ритм. И это станет ситуацией, когда организм будет негативно воспринимать любые катаклизмы природы.

ОЗДОРАВЛИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО

Не спешите в аптеку. Снотворное, чтобы успокоиться, или «химические» витамины, чтобы подпитать организм, - не то, что на самом деле нужно.

- Есть травяные коктейли. Прекрасно расслабляет мята. У меня самого она растёт дома на окне. Я люблю её добавлять в чай и всем советую. И витамины лучше получать естественным путём: свежевыжатые соки, салаты, зелёный лук, укроп, петрушка. В сельдерее наибольшее количество витаминов, и он доступен круглый год. Это гораздо полезнее, - уверен доктор. – И всё это влияет, в том числе, на наше когнитивное здоровье.

УВАЖАЙТЕ СЕБЯ - БЕРЕГИТЕСЬ КЛЕЩА

Ну а что же кровопийцы клещи? Как они могут навредить нашему когнитивному здоровью? Отношение человека к риску подцепить клеща (который может быть переносчиком энцефалита и других опасных болезней) напрямую характеризует его отношение к своему здоровью вообще.

- Правильно любую проблему предотвращать. Чем мы в клинике когнитивного здоровья и занимаемся. С клещами - то же самое. Но мы почему-то о своём здоровье часто забываем. Собачники обрабатывают своих питомцев каплями, надевают ошейники от клещей. А сами? «Я в лес не хожу, значит, клеща не подцеплю». Но с клещом можно встретиться в любой зелёной зоне: городском парке, собственном дворе. Здесь мы возвращаемся к проблеме отношения к самому себе! - говорит доктор Шахнович. - То же самое и с сезонной аллергией. Относитесь к себе правильно. Об аллергии нужно вспоминать не когда уже всё цветёт, а заранее. Чётко зная, что нужно пропить курс препаратов - естественных или искусственных, - которые снижают восприятие организмом аллергена.

В общем, отношение к своему здоровью - задача комплексная. И любой риск всегда лучше предотвратить, чтобы чувствовать себя хорошо и сохранить свежий разум в любом возрасте.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ ЗАРАНЕЕ

- Всё, о чём мы говорили сегодня, имеет прямое отношение к когнитивному здоровью, к тому, как мы сами воспринимаем себя. Мы создали кабинет когнитивного здоровья и говорим: люди, проверьтесь! Не в тот момент, когда у вас уже начались сосудистые проблемы и развивается деменция, а заранее. Меняйте мировоззрение! Идите к врачу на беседу, когда вы ещё здоровы, - призывает профессор. - «Да я могу и не заболеть» - этот миф необходимо исключить. Старение организма - процесс естественный, как и природные явления, и никого не минует.

Однако некоторые переживают: если я приду к врачу без видимых симптомов, вдруг ко мне отнесутся предвзято, посчитают ипохондриком?

- Мировоззрение врачебного сообщества уже давно меняется, - отвечает доктор. - Сегодня проводятся конгрессы о здоровом человеке, а не только о болезнях. Во всех крупных клиниках, в том числе и в клинике Тверского государственного медицинского университета, есть кабинеты профилактики и кабинеты когнитивного здоровья. И в них необходимо появляться. Каждый человек раз в год должен сдавать анализы: биохимическое обследование крови. И каждый человек раз в год должен приходить к врачу и беседовать о своём здоровье, а не о болезни! Было время, когда мы забыли о правильной плановой профилактике, профосмотрах и в итоге получили раннюю смертность и снижение рождаемости. Если не следить за здоровьем, человек оказывается в зоне риска. Надо возвращаться к правильному отношению!

КАК ПОПАСТЬ НА ПРИЁМ В КАБИНЕТ КОГНИТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

Кабинет когнитивного здоровья находится по адресу: Тверь, Петербургское шоссе, д. 115, корп. 1. Остановка «Медицинский колледж» (автобусы № 3, 108) или «Областная больница» (автобусы № 31, 114, 117, 118, 127, 138, 154, 204, 233).

Запись по телефону: (4822) 57-11-11.

Сайт Виктора Шахновича: vashvash.ru

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