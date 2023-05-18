Фонтан на Соборной площади в Твери почти достроили, теперь очередь за скульптурой Михаила Тверского

Чаша фонтана на Соборной площади готова, очередь - за бронзовым памятником. Фото: Тверская епархия Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери продолжается масштабная реконструкция Соборной площади. Летом здесь планируется открыть фонтан, анонсировали областные власти.

Уже смонтирована чаша и основные элементы. Фонтан будет не помпезный, а, так сказать, напольный - как на Комсомольской площади. Струи воды будут бить из под земли.

Между струй воды можно будет свободно ходить. Место возле Императорского путевого дворца историческое. Здесь с 2014 года восстанавливают Спасо-Преображенский собор. Занимается этим благотворительный фонд «Собор», курируют реконструкцию региональные власти. Помимо фонтана на площади будут современные фонари, камеры видеонаблюдения, цветники разные.

Примечательно, что реконструированную площадь с фонтаном в эскизах и графике широкой общественности не представили. Зато есть макет ещё одного арт-объекта, который появится здесь в будущем. На площади будет установлена давольно интересная скульптурная композиция, бронзовые фигуры князя Михаила Ярославича Тверского и Тверского епископа Симеона.

Эскиз скульптуры разработал и ещё минувшей осенью представил митрополиту Амвросию, заслуженный художник РФ Юрий Хмелевский – автор памятников первому Патриарху Руси Иову и великой княгине Елизавете Фёдоровне. Их можно увидеть на подворьях Свято-Успенского монастыря в Старице и Богородицкого Житенного монастыря в Осташкове. Вес памятника будет около трех тонн. Он будет вписан в среду. Исходя из того, что окружающие постройки облицованы белым камнем, планируется, что постамент из двух ступеней также будет из белого известняка.

Сюжет скульптурной композиции такой: в 1285 году (год закладки собора - Ред.), когда великому князю Михаилу Тверскому было 14 лет, у него состоялась встреча с первым тверским епископом Симеоном. Задумали они строить в Твери каменный собор – первый после монгольского нашествия на Русь. Моменту обсуждения проекта и посвящена скульптура.

Кстати, скульптура в честь святителя Симеона рядом со Спасо-Преображенским собором уже имеется, выполнена она в 1989 году во время всесоюзного скульптурного пленэра. Епископ высечен из монолитного куска гранита, он сидит и читает Библию.

На Соборной площади в Твери сейчас так. Фото: Александр ЖМУЛИН

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Игорь Руденя, губернатор Тверской области, (во время рабочей встречи по продолжению восстановления Спасо-Преображенского собора и Соборной площади в Твери, 15.07.2022):

- При выполнении работ необходимо обеспечить сохранение исторического облика территории. Важно также создать локации, по которым будет идентифицироваться Тверь, где туристы и жители смогут сделать красивые фото на память. В последнее время значительно возрос туристический поток в регион. Для нас важно, чтобы туристы вновь возвращались в Тверь и Верхневолжье.

Рабочие укладывают плитку. Фото: Александр ЖМУЛИН