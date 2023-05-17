Почему в Тверской области лоси часто выходят на дороги и можно ли избежать столкновения с ними

Три молодых лося на обочине трассы в Тверской области - милые они только издалека. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Я до смерти боюсь встретить лося на дороге. Милые они только издалека. При попадании в критическую ситуацию, а дорога и поток машин для них именно критическая, несутся, ничего не видя. Оттого и ДТП с ними тяжёлые, погибает и сам лось, и водитель получает тяжёлые травмы. В голове навсегда засело фото из соцсетей: огромный лось в кабине большегруза на коленях у водителя. Оба мертвы. Все произошло в считанные секунды.

И отчего-то страшные случаи с лосями случаются поздней весной. Тут они и в города захаживают, и под поезда бросаются. Вот только за 16 мая - три смертельных случая с лосями на железной дороге.

Ночью на 359 км перегона Леонтьево-Вышний Волочек лось оказался под колесами поезда сообщением "Санкт-Петербург-Белгород".

Вечером того же дня на 441 км станции Лихославль лось был сбит скорым поездом сообщением "Санкт-Петербург - Брянск".

Еще одного лося около полуночи 17 мая на 533 км перегона Завидово - Решетниково сбил скорый поезд сообщением "Волгоград - Санкт-Петербург".

Почему же они такие неосторожные или глупые? Может камикадзе они в случае крайней опасности? За разъяснениями мы обратились к экспертам.

- Несчастные случаи с лосями на дорогах, в городах происходят не только весной. У каждого животного есть своя территория и свои проходы по этой территории, используемые из поколения в поколение, которые люди застраивают домами, прокладывают дороги. Вот отсюда и эти казусы, и отучить животных ходить там, где они привыкли, сложно. Именно поэтому за рубежом огораживают все шоссе и делают для животных подземные и надземные переходы, даже для таких мелких, как ежи, - пояснил нам Алексей Мурашов, основатель реабилитационного центра диких животных «Ромашка».

- Почему учащаются весной аварии с лосями? Тут все просто: в апреле-мае отел у лосих. Они гонят от себя годовалых детёнышей. А те, предоставленные сами себе, на дороги и в города выскакивают. В группки сбиваются, чтоб выжить. Пока они адоптируются к новой для себя обстановке, пройдет время, многие из них за это время погибнут, - рассказывает Вероника Матюшина, руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс».

В этом центре много лосей спасли и выходили. Но, как отмечает Вероника Матюшина, если у животного сложные переломы позвоночника или ног - спасти его невозможно. Реабилитация слишком хлопотна, да и не выдержит ее дикое животное. Специалисты таких усыпляют.

В качестве рекомендации эксперт советует, не тащить раненых или найденных в лесу животных к себе домой. Это не только лосей касается. Вы нанесёте себе и им лишь вред.

А что касается выжить в ДТП, руководитель «Феникса» советует: если скорость авто маленькая и лось летит на вас - снижайте скорость. Если скорость, наоборот, большая - прибавьте газу. Удар придётся по касательной, лось отскочит от борта и в салон «не залетит». Животное и машина пострадают, но водитель спасёт себе жизнь.

Графика: Елена Воробьева

ЕЩЁ ИЗ ИСТОРИИ ЛОСИНОГО ВОПРОСА

Есть у лосей и свои особенности биологические, которые тоже играют с ними злую шутку. К примеру, у лося плохое зрение.

На обочине дорог лоси стоят часто — они прислушиваются, чтобы безопасно перейти дорогу. Они плохо видят и ориентируются только на слух. И вот, когда лось поднял уши и слушает звуки, резко появляется шум машины. Животное пугается — либо уходит в лес, либо несется вперед, чтобы уйти от шума. Учитывая, что многие автомобили практически бесшумны, лось их начинает слышать уже довольно близко от себя, именно поэтому начинает бежать в последний момент.

Оленя машины не так часто сбивают – у него зрение лучше, он видит машины. А у лося зрение хуже, особенно ночью, поэтому он и попадает под машины чаще. Он привык жить в лесу, на болоте, где это важнее, поэтому на открытых участках он теряется.

Движущийся автомобиль животное тоже воспринимает как хищника, который пытается отрезать ему пути к отступлению, и потому может резко выскочить на дорогу, чтобы в последний момент «вырваться из окружения».

Если ночью животное оказывается в свете фар, оно воспринимает темноту как стены и начинает метаться на освещенном участке.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТОЛКНУТЬСЯ С ЛОСЕМ НА ДОРОГЕ?

Во-первых, не стоит игнорировать знаки. Они выставляются по обочинам после изучения миграции этих животных, поэтому знаки стоят там, где высока вероятность появления животного.

Если заметили стоящего на обочине лося, нужно сбросить скорость или остановиться, подождать, пока животное спокойно пройдет. Сигналить не стоит ни в коем случае — вы только испугаете лося, и он может повести себя агрессивно. Например, взрослые самцы в период гона могут подумать, что им угрожает опасность — и начнут атаковать вас.

Хорошо включить «аварийку» - тем самым просигналить автомобилям сзади, чтобы они тоже остановились.

Если уж такое произошло и столкнулись с лосем, вызывайте ГИБДД.

Страховой ли это случай?

Авария с животными не входит в страховое покрытие по ОСАГО. Столкновение со зверем — нестандартное происшествие. Часто степень вины водителя определяют по предупреждающим знакам и тормозному пути. Если автовладелец сам проигнорировал знаки, тогда виновником случившегося будет он. Придется раскошелиться на выплату штрафа в пользу государства.

ВАЖНО!

Минприроды Тверской области в своих официальных сообщениях обращает внимание, что в случае столкновения с лосем можно звонить не только в Госавтоинспекцию, но и в полицию. Последние подключат охотинспекторов и помогут раненому лосю. Ни в коем случае, не надо пытаться скрыть следы ДТП, ну знаете, бегать искать топор, чтоб тушу разделить. Это наказуемое деяние.

В случае самовольного оставления места ДТП, водитель будет привлечен к административной ответственности.

Сумма ущерба за погибшего лося составляет - 80000 рублей.