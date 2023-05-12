В Тверской области в 867 летних лагерях отдохнут свыше 65 000 детей

Начнется первая летняя смена 1 июня. Фото: Александр ЖМУЛИН

В 2022 году в летних лагерях отдохнули более 55 тысяч детей. На этот год планы заметно выше. Готовность региона к грядущей кампании летнего отдыха детей рассмотрели 12 мая на заседании областного правительства.

Напомним, задачи по подготовке к ней еще в апреле поставил губернатор Игорь Руденя.

Губернатор провел заседание областного правительства. Фото: ПТО

- Ключевое внимание необходимо уделить и здоровью наших детей, и, конечно, вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения. Это встречи с героями специальной военной операции, участие детей в подготовке писем и посылок для наших бойцов и командиров, которые сегодня выполняют государственные задачи по защите интересов Российской Федерации, - сказал глава региона.

Игорь Руденя на этом заседании напомнил, что всем желающим детям из семей участников СВО должны быть предоставлены путевки в лагеря отдыха.

Проведение летней оздоровительной кампании должно находиться на постоянном контроле областного министерства образования и администраций муниципалитетов.

Отдохнуть и набраться сил этим летом смогут на 10000 детей больше, чем в прошлом теплом сезоне. Это 65 666 школьников.

Запланировано к открытию 490 лагерей дневного пребывания, а также 317 лагерей труда и отдыха, 22 загородных и 38 палаточных лагерей. Всего - 867 организаций летнего отдыха для детей - на 231 больше, чем в 2022-м.

Впервые в этом году для учащихся начальных классов на базе регионального центра «Орион» в Вышневолоцком округе с 25 мая по 2 июня пройдет областная смена «Содружество орлят России». В детский центр заедут 80 ребят.

На базе лагеря лагеря «Чайка» в том же Вышневолоцком округе с 1 июня будет организована профильная смена детско-юношеского движения «Время первых».

В этом году продолжится проведение университетских смен - для студентов из Луганского педагогического университета и Горловского университета иностранных языков на базе Тверского госуниверситета проведут ряд семинаров по изучению истории русского языка, культуры России и Тверской области.

В лагерях Тверской области запланированы мероприятия ко Дню русского языка, Дню России, Дню памяти и скорби и другим значимым датам.

Также летом будет реализована программа «Лето69VекторОткрытий». В нее войдут мероприятия по патриотическому воспитанию, изучению достопримечательностей Верхневолжья, формированию здорового образа жизни, интереса к естественным наукам, приобщению к православной культуре и изучению русского фольклора, выработке навыков безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях. Ключевым в программе является проект «Герои нашего времени» - встречи с выдающимися людьми тверского региона и с участниками боевых действий.

В лагерях с дневным пребыванием пройдёт военно-спортивная игра «Зарница». А лучшие команды встретятся на зональных играх 9 июня.

Также для детей будут организовываться однодневные походы, посещение знаковых мест Верхневолжья.

Ребята из лагерей с дневным пребыванием смогут принять участие в межмуниципальных фестивалях ГТО («Готов к труду и обороне»). Их примут Западнодвинский, Осташковский, Вышневолоцкий, Ржевский, Краснохолмский округа, а также Тверь, Калининский и Калязинский районы.

Для обеспечения лагерей квалифицированными сотрудниками в рамках проекта «Центр вожатых» в Тверском госуниверситете и ряде колледжей региона обучение прошли 735 человек.

Всего к работе в лагерях этим летом будут работать свыше 7500 специалистов: более 3300 педагогических сотрудников, а также медработники, повара и т.д.

На протяжении лета будет действовать телефон «горячей линии» по вопросам организации летнего отдыха детей: 8-904-001-85-51.