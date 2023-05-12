Свадьба в отеле «Барская усадьба» в Тверской области: незабываемое торжество

Свадьба - это одно из наиболее главных и значительных событий в жизни каждого человека. Фото: Мария ЗУЕВА

У вас скоро свадьба? Поздравляем! Живите долго и счастливо! А провести такое важное торжество непременно нужно профессионалам. Позвольте порекомендовать вам место с высочайшим уровнем сервиса - «Барская усадьба». Здесь знают толк в проведении подобных торжеств. Вам и вашим гостям свадьба запомнится на всю жизнь.

Знаменитый отель, где для гостей «все включено» - расположен в 200 километрах от Москвы, в Старицком районе Тверской области в акватории реки Волги. Отель знаменит и любим посетителями, недаром у «Барской усадьбы» 8 место в рейтинге 100 лучших отелей России -2022.

Торжество вдали от шумного города, на фоне живописной природы - в «Барской усадьбе» ваша свадьба будет незабываемой.

Фото: Мария ЗУЕВА

Здесь свадьба вашей мечты может быть любого масштаба, от праздника на 5 человек до пышного торжества с двумя сотнями гостей.

К услугам новобрачных и их гостей три банкетных зала:

- Cтеклянный свадебный шатёр с панорамным видом на лес. Здесь поместятся до 60 гостей.

- Белоснежный зал «Княжеский» c вместимостью до 100 гостей.

- «Просторный «Боярский» зал. С размещением до 300 гостей.

Остаться на ночь после свадебного торжества - не проблема.

Барский Корпус «Усадьбы» как раз для отдыха компанией до 18 человек и для уютных семейных праздников.

Это отдельно стоящий корпус. Рядом с ним течет декоративный ручей, в нем плавают карпы. Из-за этого кажется, что Барский корпус находится на своем мини-острове. В корпусе шесть стильных номеров и просторная общая приветственная зона с большим столом.

Так что приезжайте выбирать зал и место для выездной регистрации. При бронировании свадьбы, вас ждёт свадебный подарок от отеля:

- Номер для молодоженов на 2-е суток;

- Трансфер для гостей из Твери.

Бронирование на сайте: https://Барская.рф или по тел.: 8 920 188 88 10

Фото: Мария ЗУЕВА

Фото: Мария ЗУЕВА

ООО «Усадьба»

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