В Твери снизился уровень воды в Волге: Есть ли причины для беспокойства

Берега Волги оголились, но это ещё не опасное снижение уровня воды. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Уровень Волги в Твери значительно снизился - так, что обмелели берега. Это обеспокоило некоторых горожан. Мы решили узнать, насколько критичен такой спад воды, не повлияет ли это на рыбные запасы матери рек российских.

В отделе гидрологии Тверского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды нам сообщили, что, по данным с гидропоста, в областной столице на утро 11 мая уровень воды в Волге составил 357 см:

- Это нормальный уровень. Ничего критического нет.

В тверском филиале государственного учреждения «Канал имени Москвы» подтвердили, что для этого времени года уровень воды в Волге, в том числе в Твери, совершенно нормальный:

- Сброс воды на Иваньковском водохранилище, от которого это в том числе зависит, идет по плану, сейчас поддерживается летний уровень, всё нормально. Причин для беспокойства нет: у нас всё под контролем. Если уровень воды понизится, сброс прекратится, если повысится - увеличим.

Начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тверской области Юрий Смирнов рассказал, что к нему каких-либо сообщений, сигналов о том, что сейчас из-за понижения уровня воды что-то может угрожать рыбе, не поступало.

В общем, вывод такой: по сравнению с недавним паводком сейчас Волга действительно выглядит далеко не такой полноводной, но ничего страшного в этом нет.

Меж тем еще свежи впечатления от того, как в конце марта вновь затопило скульптуру рыбака на набережной у Горсада в Твери, а также стройплощадку Западного моста на правом берегу. Тогда уровень воды в реке у нас поднимался почти до 600 см. А уже 20 апреля составлял всего 367 см.

При этом бывало, что вода в Волге в столице Верхневолжья спадала почти до 90 см (в 2021- м) и до 60 см (в 2022-м).

Также напомним, пусть это сейчас и не актуально, что для Твери подъём Волги на 584 сантиметра - это уже уровень опасности жёлтый. Следующий, выше 900 сантиметров, - уровень оранжевый, уровень неблагоприятного явления, выход воды на пойму, то есть подтопление рельефа. 1100 см - уровень красный, уровень опасного явления, то есть серьёзное затопление прибрежных территорий.