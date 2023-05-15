Художнику Людмиле Юге вручили почётную грамоту Заксобрания Тверской области

На встрече в Заксобрании. Фото: ЗСТО

Основной темой рабочей встречи председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева с народным художником Российской Федерации, членом Союза художников России, почётным членом Российской Академии художеств Людмилой Юга стали вопросы культурного развития региона, в частности, сохранения художественного наследия и традиций известных народных художников Тверской области.

В обсуждении принимали участие фотохудожник, член Союза дизайнеров России Николай Погорелов и советник председателя областного парламента Александр Тягунов.

Встреча началась с приятного события: Сергей Голубев вручил Людмиле Юга Почетную грамоту Законодательного Собрания Тверской области - за активную и плодотворную творческую, издательскую, выставочную, просветительскую и общественную деятельность.

График, живописец, участник крупных российских, международных выставок и конкурсов, общественный деятель – Людмила Георгиевна пользуется заслуженным авторитетом в профессиональной среде, внесла значительный вклад в развитие отечественного искусства, художественного пространства Тверской обрасти.

Её сфера творческих интересов, в частности, сосредоточена на духовном и материальном наследии православной Руси.

Художник Людмила Юга. Фото: ЗСТО

Как художник книги, Людмила Георгиевна известна своими значимыми достижениями в искусстве книжной иллюстрации. Она стала создателем серий иллюстраций к житиям святых: первого русского патриарха Иова, преподобных Нила Столобенского и Ефрема Новоторжского, благоверных Михаила Тверского и Анны Кашинской, Александра Невского, проиллюстрировала выдающееся событие русской истории - Куликовскую битву. Также она успешно работает в технике масляной живописи, создав полотна с изображением духовно значимых мест Верхневолжья.

Людмила Юга издала и оформила более 20 крупных проектов. Это книги, альбомы, каталоги художественно-исторического и духовного содержания. Она проиллюстрировала и издала жития местночтимых святых тверской земли. За книгу «Первый патриарх святитель Иов» (2014 г.) была удостоена диплома IX всероссийского конкурса «Просвещение через книгу» издательского совета Русской православной церкви в номинации «Лучшая иллюстрированная книга». Её произведения находятся в музеях, галереях и частных собраниях как в России, так и за рубежом.

Людмила Юга активно участвует в художественной и общественной жизни Верхневолжья, входит в координационный Совет по культуре и искусству при Губернаторе Тверской области. Она не перестает радеть о сохранении творческого наследия известных народных художников нашего региона, предложив для обсуждения председателю областного парламента идею создания музея тверской реалистической живописи конца XX-первой трети XXI века.

Кроме того, в рамках встречи обсуждалась тема создания музея-мастерской Людмилы Юга, а также вопросы переиздания книг, иллюстрированных ею и ранее выходивших в подарочном варианте, в более доступной версии с большим тиражом.