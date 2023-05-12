Работе администрации Твери поставили «зачёт»

Глава города Твери Алексей Огоньков выступает перед депутатами. Фото: ТГД

12 мая в Думе Твери прошло внеочередное заседание. Главным вопросом повестки дня стал отчёт Главы города Твери Алексея Огонькова о результатах деятельности главы города Твери и деятельности администрации города за 2022 год.

Основной лейтмотив выступления: власти города делают все для того, чтобы во всех сферах Тверь была комфортным городом, в котором хочется жить. В горадминистрации работает единая команда профессионалов, которая тесно взаимодействует с региональными властями, общественностью и депутатским корпусом.

ОБ ЭКОНОМИКЕ

В 2022 году показатели экономики города восстановились на допандемийном уровне и продолжают расти – это касается промышленного производства, рынка труда, уровня заработной платы, отрасли торговли и строительства. Постепенно наращивается объём инвестиций в основной капитал предприятий.

Алексей Огоньков озвучил данные оценки качества жизни в городе по версии госкорпорации ВЭБ.РФ и Министерства строительства России.

– Ежегодно, в рамках совместной работы регионального правительства и администрации города, реализуются проекты, направленные на повышение качества жизни тверитян и на изменения внешнего облика областной столицы, - отметил Глава Твери. - В целом, по оценке ВЭБ.РФ индекс качества жизни в Твери соответствует средним показателям по России, а по ряду позиций имеет значения выше среднего уровня. По интегральному Индексу качества городской среды, который рассчитывает Минстрой России, Тверь третий год подряд показывает уверенный рост среди городов и с положительной динамикой в части реализации проектов по благоустройству.

ПРО УЧАСТИЕ В НАЦПРОЕКТАХ

В 2022 году Тверь продолжала принимать активное участие в реализации национальных проектов. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за год было отремонтировано 53 километра улично-дорожной сети Твери и установлены 11 «умных» светофора. В рамках нацпроекта «Демография» построен и введён в эксплуатацию новый детский сад на 190 мест по улице Склизкова, также проводился капитальный ремонт в зданиях школ по нацпроекту «Образование». В рамках национального проекта «Экология» продолжаются работы по реконструкции блока биологической очистки очистных сооружений канализации города Твери. В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» завершена модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста, построена автодорога на улице Левитана, обустроены новые общественные зоны в микрорайоне Мигалово и на улице Хромова, проведено благоустройство сквера на набережной Афанасия Никитина и дворовых территорий на улице Артюхиной.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Алексей Огоньков озвучил ряд ключевых направлений по развитию города на ближайшие годы. Среди совместных с регионом больших проектов Глава Твери выделил строительство Западного моста, продолжение ремонтов улично-дорожной сети завершение реконструкции блока очистных сооружений биологической очистки канализации Твери, завершение строительства детской поликлиники в Радужном и детской областной клинической больницы, строительство новых детских садов и школ, ремонтные работы на объектах социнфраструктуры, строительство крытого футбольного манежа и реконструкции стадионов.

Основными проектами для города в ближайшие годы также станут: развитие комплекса «Морозовский городок», реновация и обновление жилого фонда, комплексная застройка неэффективных, не работающих на благо горожан территорий, повышение энергоэффективности города, развитие действующих промзон, ликвидация ресурсных ограничений для развития города: газо-, электро- и водоснабжения.

В качестве основных стратегических направлений власти города рассматривают разработку комплексной программы развития тверской агломерации: Твери и Калининского района, обеспечение роста населения до 600 тысяч человек (в ближайшие 15 лет), создание 40 тысяч новых рабочих мест, поддержание высоких темпов строительства нового жилья. Среди наиболее перспективных отраслей, способных стать локомотивами: пищевая промышленность, производство экоупаковки, фармацевтика, машиностроение, агротехнологии, логистика.

Перспективными власти считают освоение территорий к югу от города, вплоть до кольцевой автодороги, и свободных земель в северной части города.

Вопросов доклад у парламентариев не вызвал, в прениях думцы высказали пожелание: чаще встречаться для обсуждений тех или иных важных для жизни города вопросов. Алексей Огоньков пообещал.

Потом было голосование, депутаты признали удовлетворительной работу администрации Твери в 2022 году.