Списание долгов в Твери: Рассказываем о последствиях, про которые молчит реклама

Гасите кредит вовремя, а то ведь можно в итоге и банкротом стать. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сейчас и в интернете, в электронных СМИ, да и просто в уличной рекламе появилось много предложений с одним смыслом: «Поможем списать долги» или «Спишем долги». Однако процедура личного банкротства ради избавления от кредитного или еще какого-нибудь долгового денежного груза для граждан без последствий не проходит. А вот это оказывающие подобные услуги указать подчас забывают…

На днях в Твери одна такая организация за недобросовестную рекламу списания долгов поплатилась. На нее обратило внимание региональное Управление федеральной антимонопольной службы России. В итоге борцы с долгами привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа на сумму 100 000 рублей.

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Комиссия Тверского УФАС России установила, что процедура банкротства подразумевает существенные ограничения для должника, о которых в рекламе этой фирмы умалчивалось.

- Проблема в том, что зачастую организации, которые предоставляют юридические услуги в плане помощи в списании долгов, при рекламе не полностью расписывают последствия банкротства для граждан, - прокомментировала «КП»-Тверь» ситуацию пресс-служба УФАС России по Тверской области. - У граждан может сложиться впечатление, что просто деньги списываются без всяких последствий, то есть выдается только положительный посыл. Но на самом деле это не так - определенные последствия при банкротстве есть.

В ведомстве уточнили, что в нашем регионе это далеко не единственное такое дело:

- Сейчас рассматриваем дела на нескольких индивидуальных предпринимателей, которые размещают в Твери такую рекламу о списании долгов, в том числе на уличных баннерах. Но сейчас имеется мораторий на проведение контрольных мероприятий, то есть проверок по отношению к бизнесу, поэтому мы реагируем и работаем только в ответ на обращения граждан с заявлениями о правомерности размещения подобной рекламы.

В пресс-службе регионального УФАС отметили, что деятельность таких фирм при этом правомерна:

- Это называется «юридические услуги», если брать по классификатору. Повторимся, наша претензия в том, что реклама недобросовестная, в ней отсутствует часть существенной информации.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПРОБЛЕМЫ?

Действительно, как уже разъясняла «Комсомольская правда», опираясь на эксперта, в России физические лица (как и юрлица) вправе списать долги по кредитам.Такие процессы регулирует Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В нем подробно описаны все возможные способы списания кредитов физических лиц и последствия этого.

К примеру, существуют такие способы, как рефинансирование и реструктуризация. Оба сводятся к работе с банком и, грубо говоря, «перекредитованию» на других условиях.

Остановимся именно на банкротстве.

В отличие от вышеназванных процедур, которые лишь частично облегчают финансовую нагрузку на должника, банкротство - это полноценный способ списания долгов по кредитам физлиц и индивидуальных предпринимателей.

Тут напомним, что списать можно не все задолженности.

Можно списать: просрочки по кредитам; микрофинансовые займы; долги за коммунальные услуги; долги перед юридическими лицами; штрафы за неуплату налогов; любые другие штрафы (например, за неоплаченную парковку).

Нельзя списать: долги по алиментам; выплаты по субсидиарной ответственности (когда руководство отвечает по долгам компании своими деньгами или имуществом); требования кредиторов по платежам, которые возникли после начала процедуры банкротства; долги по выплате зарплаты или выходного пособия; любые другие вынесенные судом выплаты третьим лицам (например, за ущерб или моральный вред).

Возвращаясь к банкротству, отметим, что списание кредитных долгов судебным путём доступно любому человеку, чей заём суммарно превышает 500 000 рублей, а просрочка по выплатам - один месяц.

Однако в суд можно обратиться и с меньшей суммой задолженности, от 250 000 рублей, если возникли обстоятельства, в силу которых очевидно и неизбежно наступление финансовой несостоятельности.

При этом у человека не должно быть активов, которыми можно погасить долги, например акций.

Чтобы начать процедуру банкротства, надо подать заявление в арбитражный суд по месту жительства. В документе должны быть указаны перечень кредиторов, общая сумма долга, причины ухудшения материального положения, а также сведения о личном имуществе и банковских счетах.

Перед началом банкротства должник также обязан выбрать финансового управляющего из аккредитованной саморегулируемой организации.

Кроме того, у граждан есть возможность пройти процедуру банкротства для списания долгов и вне суда. Доступна она, если в отношении должника в тот момент не ведется исполнительное производство. При это сумма задолженности должна составлять не менее 50 тыс. рублей и не более 500 тыс. рублей.

В таком случае гражданин может обратиться в МФЦ, чтобы его признали банкротом.

ТРИ ПУТИ

В целом, в случае банкротства возможны три варианта развития событий.

Первый - упомянутая выше реструктуризация долга, только уже не по договоренности с банком, а в судебном порядке. На нее могут претендовать люди с регулярным доходом, которые ранее не признавались банкротами и не имели судимости за экономические преступления.

Второй вариант - реализация имущества должника. Этой процедурой занимается финансовый управляющий с помощью независимых экспертов для оценки имущества и выставления его на аукцион.

Нельзя по закону реализовать единственное жилье (если оно не ипотечное или не в залоге) и земельные участки под ним, личные вещи и награды, животных, транспортные средства для инвалидов, предметы и инструменты, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

Вырученные средства от продажи имущества идут на погашение долгов, оплату услуг финансового управляющего и прочие издержки. Однако, если полученных от распродажи имущества средств не хватило на покрытие долга, суд освобождает должника от дальнейших обязательств перед кредиторами.

Третий вариант - мировое соглашение. Оно наступает, если, например, долги заемщика оплачивает третье лицо или кредиторы отказываются от своих претензий.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Во время судебных тяжб должник не может выезжать за границу, покупать или продавать имущество и распоряжаться средствами на своих банковских счетах (все они передаются финансовому управляющему).

После официального получения статуса банкрота человек пять лет обязан сообщать об этом при оформлении любых кредитов и займов, что явно не повысит его шансы на одобрение по ним.

Кроме того, ближайшие три года он не может занимать какие-либо должности в органах управления юрлицом, то есть каким-нибудь предприятием.

Кстати, корреспондент «КП»-Тверь» случайным выбором позвонил в одну из организаций в Твери, которые предоставляют услуги по помощи в списании долгов. Выяснилось, что, к примеру, при задолженности в 500 тысяч рублей только за судебные расходы придется раскошелиться на 45 тысяч. Однако сумма может вырасти и до 100 тысяч рублей, ведь, по словам оператора фирмы, не исключены и некие другие расходы.