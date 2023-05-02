В Тверской области пошли грибы: не так страшен сморчок, как его малюют

Собранные первые весенние грибы - предмет для гордости в соцсетях. Фото: VK/Николай Романенко; VK/ Наталья Румянцева.

«МИР! ТРУД! МАЙ! и строчки», «В лесу под Лихославлем сморчков набрали. Нормально все промыли, уже отварили и упаковали. Сейчас ризотто с грибами будем делать,» - в соцсетях сейчас множество фото тверичан со страшными грибами и вот такими восторженными подписями к ним.

Причём, «урожай» внушителен. Несут коробками из весенних лесов.

Я б такие есть не решилась, уж больно ужасны они на вид... А грибники-то как урожаю рады, вон, ризотто!

А ведь если почитать интернет, сразу полезет много страшилок про строчки, как они опасны, как сильно можно ими отравиться. Ведь строчки относятся к группе условно съедобных грибов. Они содержат гельвелловую кислоту, которая разрушает кровяные тельца (гемоглобин) и печень.

И чем теплее климат, тем выше концентрация кислоты этой. Поэтому, например, в Европе строчки обыкновенные гораздо опаснее, чем под Москвой, во многих странах их даже запрещено продавать.

Вот, к примеру, выдержка, из народной интернет-энциклопедии: «В сыром виде все строчки смертельно ядовиты, хоть и есть мнение, что строчки гигантские менее ядовиты, чем остальные виды рода строчков. Распространено мнение, что строчки можно употреблять в пищу после кулинарной обработки, однако гиромитрин (токсин и канцероген, содержащийся в строчках - Ред.) не разрушается полностью даже при длительном отваривании, поэтому во многих странах строчки относят к безусловно ядовитым грибам».

Впрочем, как показывает практика, в России, ну и в Тверской области, всегда были бесстрашные (или бессмертные) грибники, которые каждую весну ходят за строчками обыкновенными, затем их мучительно долго отваривают (или сушат), надеясь, что гиромитрин исчезнет.

- А так ли опасны строчки и сморчки, как их «малюет» интернет? - с таким вопросом мы обратились к кандидату биологических наук директору Ботанического сада ТвГУ Юрию Наумцеву.

- Вы знаете, с этими грибами все в порядке, главное, их правильно готовить. И как все грибы они полезны богатым набором минеральных веществ. Поэтому особенно комментировать нечего. Сами рецепты приготовления есть даже в интернете. По крайней мере, случаев отравления сморчками или строчками в нашем регионе за последние годы я что-то не припомню. Я тоже собираю и ем, - успокоил эксперт.

Так что любители тихой грибной охоты могут и дальше продолжать собирать эти весенние грибы.

Это сморчок. Фото: Дмитрий ТИХОМИРОВ

КАК ГОТОВИТЬ

Строчки

Лучше всего потушить в сметане или сливках. Главное - тщательно очистить от земли (для этого просто отрезать весь низ ножки) и еще внимательно осмотреть все складки - в них любят прятаться слизни и насекомые. Но зато весенние грибы не бывают червивыми - грибные комарики в апреле еще не проснулись.

Сморчки

Все сморчки съедобны, в них отсутствуют токсины, и отваривать их перед жаркой не надо.

ВАЖНО!

Главное правило: не знаешь гриб - не бери! В первый поход в весенний лес лучше отправиться с опытным грибником. Не доверяйте мобильным приложениям по определению грибов: ошибаются они минимум в половине случаев. И эти ошибки могут быть смертельны!

Ещё больше о первых весенних грибах, их сборе и рецепты приготовления, читайте здесь.

Наглядно! Фото: Дмитрий ПОЛУХИН