«Во имя жизни будущих после нас людей»: Вспоминаем подвиг Паши Савельевой, в честь которой названа одна из самых протяжённых улиц Твери

О подвиге Паши Савельевой в Твери на улице её имени напоминает скромная мемориальная доска. Фото: Московская Финансовая Академия, Виктория ТУШКОВА

Обычно в рубрике «Загадки тверских улиц» мы повествуем о малоизвестных фактах городской истории и топонимики. Но в улице Паши Савельевой, что за Волгой, в микрорайоне «Юность», нет ничего загадочного. Загадка таится в непостижимой личности героической молодой женщины, чьё имя увековечено в названии улицы.

Эти слова комсомолка, разведчица и подпольщица Паша Савельева нацарапала в ночь перед казнью на стене камеры, где её, истерзанную пытками, держали фашисты: «Приближается чёрная, страшная минута! Всё тело изувечено – ни рук, ни ног…. Но умираю молча. Страшно умирать... Как хотелось жить! Во имя жизни будущих после нас людей, во имя тебя, Родина, уходим мы… Расцветай, будь прекрасна, родимая, и прощай. Твоя Паша»…

Мемориальная доска в честь Паши Савельевой на улице её имени в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

ПАША ИЗ РЖЕВСКОГО УЕЗДА

Девочка с забавным для современного слуха именем Паша (полное имя Паши Савельевой – Прасковья) родилась 5 октября 1918 года в селе Зарубино Ржевского уезда Тверской губернии в крестьянской семье.

Прасковья Ивановна Савельева. Фото: Московская Финансовая Академия

Выросла хрупкой, невысокого роста. По воспоминаниям подруг, всегда была спокойной и скромной.

Паша получила хорошее образование. Она всегда рвалась к знаниям, науки давались ей легко. Деревенской девушке удалось поступить в Московский кредитно-экономический институт Госбанка СССР. Что, впоследствии, сыграло огромную роль в её подпольной работе.

ОККУПАЦИЯ

После учёбы Паша Савельева по распределению была направлена на Украину, в город Луцк, работать в банке. В гости к ней приехала мама. Там и застала их война и гитлеровская оккупация.

Паша устроилась на работу в созданный немцами концлагерь. Организовывала побеги для советских военнопленных, изготавливала для них документы, доставала одежду и медикаменты.

Потом девушку, как бывшую банковскую служащую, перевели работать в немецкий банк. Паша получила доступ к важнейшим сведениям из множества немецких организаций. С ежеминутным риском быть разоблачённой, она передавала бесценную информацию через партизанские отряды в Москву.

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО

В июле 43-го был убит бандеровцами один из подпольщиков-соратников Паши – Виктор Измайлов. На девушку легло руководство их подпольной организацией.

Между тем фашисты вели подготовку к химической войне. Подпольщики упорно разведывали сведения о транспортировке секретного немецкого химического оружия. Информацию о прибытии эшелона с тайным грузом в Луцк Паша добыла и передала в Москву.

Её группа получила практически невыполнимое задание – похитить у немцев образец оружия. Взялись за это трое: Паша Савельева, Алексей Ткаченко и Михаил Неизвестный.

Подпольщикам удалось достать три комплекта немецкой формы. Под видом караульного поста они раздобыли пароль и проникли в помещение, где хранились снаряды, начинённые ядом. Когда эта сложнейшая работа была проделана, Паша Савельева с ужасом обнаружила, что снаряды огромны и тяжелы – не унести. Но удача улыбнулась: неподалёку стоял один разобранный. Знаний хватило, чтобы понять, что именно требуется. Паша схватила ёмкость со смертельной начинкой и спрятала её под немецким мундиром.

Образец химического оружия был переправлен в Москву.

АРЕСТ И ПЫТКИ

Фашисты неистово искали дерзких подпольщиков, рассекретивших планы Германии. В городе начались массовые аресты и расстрелы… Есть сведения, что Пашу арестовывали дважды. В первый раз 22 декабря 1943 года. После допроса её отпустили. Второй раз эсэсовцы пришли за Пашей 26 декабря.

Пашу Савельеву держали в келье №14 бывшего католического монастыря Луцка, где фашисты устроили тюрьму. Маленькая, похожая на подростка девушка пережила чудовищные пытки… Фашистские изуверы изощрённо терзали её больше двух недель. Паша никого не выдала. Своим молчанием она спасла соратника Алексея Ткаченко, против которого у гитлеровцев не нашлось улик.

Не сломалась хрупкая Паша даже после того как в тюремном коридоре, она случайно увидела мать…

«ПРОЩАЙ, ТВОЯ ПАША…»

Тем временем к городу вплотную подступила советская армия. Немцы начали массово расстреливать заключённых. Но слишком уж испугала их комсомолка Паша стойкостью духа, слишком унизила своим непреклонным молчанием… Её не расстреляли – сожгли на костре, заживо.

Это было 12 января 1944 года. Паше не так давно исполнилось 25 лет.

Свидетели страшной смерти Паши Савельевой вспоминали потом, что лишь единожды она что-то выкрикнула. Что – не расслышали…

Паша Савельева погибла не зря. Полученные ею данные были передали Иосифу Сталину. Антигитлеровская коалиция направила в Берлин предупреждение: если химическое оружие будет применено, последуют, как говорится сегодня, симметричные меры. Благодаря скромной сельской девушке Паше было предотвращено химическое нападение на СССР и другие страны.

8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Прасковья Савельева была посмертно удостоена ордена Ленина.

Пашу Савельеву называют бесстрашной. Конечно, ей было страшно – невозможно представить, насколько. Какая сила помогла ей выстоять? Во всём нашем богатейшем языке, пожалуй, не найти эпитета, достойного этой девушки.

УЛИЦА ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ

В Твери именем Паши Савельевой, отдавшей жизнь во имя будущих поколений, зовётся одна из самых протяжённых городских улиц, которая долгие годы росла и развивалась вместе с самим городом, населялась новыми жителями.

Улица Паши Савельевой. Фото: Виктория ТУШКОВА

Улица эта появилась где-то на рубеже 1930- 1940-х и звалась Полярной – в честь освоений приполярных территорий Крайнего Севера, что велось в те годы. Застройка была одноэтажной – в основном частные и ведомственные дома.

Полярная серьёзно выросла в 40-е годы, а в середине 60-х начался снос прежней застройки. На освободившемся месте построили школу № 40, пятиэтажные жилые дома.

В 1970-х улицу продолжили расширять – началась работа над новым Северо-западным микрорайоном, позже переименованным в Юность.

Новое героическое имя улица получила в 1979 году, спустя 35 лет после смерти бесстрашной Паши Савельевой.

На одном из жилых зданий, доме №56 (официальный адрес этого дома, правда, принадлежит не улице Паши Савельевой, а Петербургскому шоссе) есть скромная мемориальная доска. «Савельева Прасковья Ивановна, уроженка Ржевского района Калининской области – комсомолка, руководитель подполья г. Луцка УССР, зверски замученная и заживо сожжённая фашистами в 1944 году», - гласит надпись.

На улице Паши Савельевой сегодня есть детские сады и ясли, супермаркеты, торговые центры, кафе, растут новые жилые дома. Здесь живут люди, во имя которых совершила свой подвиг героическая подпольщица Паша.

Здесь живут люди, во имя которых совершила свой подвиг героическая Паша Савельева.

ЛЫКО В СТРОКУ

У нас в последнее время любят сооружать памятники известным и не очень личностям. К счастью, ставят памятники и героям. Думается, что Паша, которая так и не стала Прасковьей Ивановной, как никто другой заслужила если не монумента, то бюста на улице, названной её именем.

За тот подвиг, что она совершила, за те мучения, что выпали на её долю, это будет мизерной каплей нашей благодарности перед Пашей Савельевой – хрупкой девушкой с безмерно огромной волей и несокрушимой верой в свою Родину.

А ещё наш памятник был бы ответом бандеровцам, которые украли памятник героической подпольщице с места её казни в Луцке. И напоминанием нам, что действительно ничто не забыто, и никто не забыт…