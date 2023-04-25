По деревцу на каждого погибшего: В Твери появилась роща из 23 сосенок - памятник жертвам страшного пожара в НИИ-2 Минобороны

На памятном камне, установленном в юной роще, выбиты имена всех погибших. Фото: Виктория ТУШКОВА

Спустя ровно год со дня страшного пожара в здании НИИ-2 Минобороны в Твери за Тверцой появилась сосновая роща в память о погибших. Её высадили на Исаевском ручье, около улицы Исаевская Слобода. Рядом установлен памятный камень с именами погибших сотрудников института.

Рощу высадили 21 апреля. В этот же день год назад произошла трагедия, потрясшая весь город… В здании Второго центрального научно-исследовательского ордена Октябрьской революции Краснознамённого института Министерства обороны России произошёл пожар. Огромное здание 1947 года постройки загорелось в рабочий день, когда все сотрудники были на местах. По деревянным перекрытиям пламя распространялось молниеносно. Сотрудники НИИ-2 пытались выбраться из огня по длинным узким коридорам. Некоторые выпрыгивали из окон...

Пострадавших выносили на улицу, некоторые сами выпрыгивали из окон... Фото: Виктория ТУШКОВА

Огонь тушили огнеборцы из Твери, Клина, Конаково. Но спасти им удалось не всех. Поиск и опознание погибших велись больше недели. В последний раз о числе жертв сообщили 29 апреля: 20 человек пострадали, 22 погибли, ещё одного продолжают искать. С тех пор никакой официальной информации о произошедшем не поступало. Но, судя по табличке на памятном камне в новой роще, погибли в пожаре в НИИ-2 именно 23 человека.

Рощу высадили в Твери коллеги погибших - бывшие и настоящие сотрудники НИИ-2 Минобороны. Так гласит табличка на памятном камне. На ней также выбиты имена всех жертв трагедии.

Молодая роща появилась прямо на берегу Исаевского ручья. Почему рощу высадили именно здесь, так далеко от сгоревшего НИИ? Объяснение есть, но рассказ может затронуть военные секреты, так что увы.

Молодая роща разместилась практически на берегу ручья, недалеко от жилых домов. Фото: Виктория ТУШКОВА

Место тихое, но довольно живое: совсем рядом частные дома и коттеджи. Люди нет-нет да проходят мимо: здесь находится небольшой мостик через ручей. Недалеко виднеется построенный кем-то шалаш.

Сосенок посажено 23 - по числу погибших. Хочется верить, что все деревца приживутся, - некоторые показались совсем сухими.

Имена двадцати трёх погибших. Фото: Виктория ТУШКОВА

О том, что такая аллея появится в городе, заранее не сообщалось. Не знают о ней даже некоторые родственники погибших, с которыми говорила «КП»-Тверь». Не в курсе многие коллеги. Возможно, сослуживцы погибших, которые обустраивали рощу, просто не хотели никакого общественного шума…

О произошедшем вообще очень мало говорится. До сих пор неизвестны точные причины трагедии (изначально были предположения о неисправности проводки и замыкании электроприбора). Всё это, конечно, понятно: расследование ещё ведётся, объект военный, никакую информацию не разглашают даже родне. Но стоит ли упоминать о том, что в Твери и официального траура по погибшим в пожаре объявлено не было (лишь первомайскую демонстрацию в прошлом году отменили). Сейчас о том жутком пожаре случайному прохожему уже мало что напомнит… Руины здания НИИ-2 давно снесены, территория скрыта от глаз глухим забором.

Но теперь в городе есть памятная роща. Если вы хотите увидеть это место, помянуть погибших или поухаживать за деревцами, мы расскажем, как туда добраться.

С улицы Шишкова вам нужно свернуть на улицу Богородицерождественскую. Если едете по направлению из города, придётся проехать чуть дальше и развернуться - поворот непосредственно на Богородицерождественскую преграждает двойная сплошная линия.

По Богородицерождественской нужно проехать порядка 165 метров до перекрёстка с улицей Исаевская Слобода. Там, перед домом № 35, поверните налево. Роща будет примерно через 220 метров слева. Если будете добираться общественным транспортом, то ближайшая остановка к этому месту - «Исаевский ручей».

Сосенки ещё совсем малы. Фото: Виктория ТУШКОВА

Пока издалека опознать рощу можно только по памятному камню - сосенки ещё совсем маленькие…

ДОСЛОВНО

Вот имена, написанные на памятном камне:

Юрий Тимофеевич Алёхин

Марина Львовна Андриевская

Евгений Назипович Ахмеров

Владимир Иванович Глоба

Николай Юрьевич Комраков

Елена Анатольевна Костина

Валерий Митрофанович Кретинин

Галина Алексеевна Кудрявцева

Александр Владимирович Мазуркин

Сергей Николаевич Малыгин

Виктор Михайлович Нардышев

Татьяна Викторовна Перепелица

Дмитрий Леонардович Пермяков

Олег Петрович Подворный

Людмила Сергеевна Полосина

Андрей Валерьевич Пономарёв

Вячеслав Александрович Пугачёв

Александр Васильевич Смирнов

Александр Викторович Степанов

Наталья Ивановна Суворова

Валентин Станиславович Топильский

Юлия Владимировна Честных

Александр Андреевич Юрченко.