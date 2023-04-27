Мы должны банкам, а нам должны неплательщики: в Думе Твери обсудили недоимку в 2,5 миллиарда рублей, которую недосчитался городской бюджет

Городу Твери многие должны. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Одним из наиболее ожидаемых и интересных в повестке дня очередного заседания Думы Твери 27 апреля значился вопрос: «Об отчёте о деятельности Контрольно-счетной палаты города Твери за 2022 год». Глава Контрольно-счётной палаты Твери Владислав Малинин доложил, какие нарушения в деятельности думцев, городских чиновников, исполнении издаваемых ими документов и расходовании бюджетных средств его коллегам удалось найти.

Итак, в минувшем году аудиторы проверили расходование 71 млрд рублей бюджетных средств. Провели 33 мероприятия. Объектами проверок стали 233 организации. 212 предложений по устранению нарушений направлены городским чиновникам. 98 замечаний устранены. 5 материалов направлены в Тверской УФАС. Представители КСП приняли участие в 26 заседаниях Думы.

Ещё из интересного: чаще всего значимые нарушения аудиторы находили при реализации и исполнении программы «Формирование современной городской среды». Одно из таких нарушений было выявлено на сумму 107 млн рублей, второе на 90 млн рублей. Аудиторы посчитали недостаточными обоснования расходования денег. Сейчас эти недочёты устранены.

2,5 млн рублей поступят в бюджет города в результате мероприятий КСП.

Из нерешенных проблем, которые надо решить: не закончена паспортизация озеленённых территории и это мешает оценить эффективность расходов МБУ «Горзеленстрой». В плане ЖКХ: чрезмерные расходы на содержание муниципального жилого фонда. Ремонт несвоевременный, туда невозможно заселить людей, что в итоге ведет к ещё большим затратам в будущем. Необоснованно низкие сроки по муниципальным контрактам. Контроль горадминистрации за своими структурными подразделениями недостаточный. Ну а ещё, большая недоимка по налогам.(вслух сумму глава КСП не назвал - Ред.)

Глава Контрольно-счётной палаты Твери Владислав Малинин. Фото: ТГД

Доклад прошел гладко, после него парламентарий Алексей Виноградов задал, обращаясь к главе КСП, почти риторический вопрос: «какие внутренние резервы есть у города?»

- Это вопрос остро стоящий перед нашим бюджетом. Вопрос требует повышения качества управления финансами, - начал с общего Владислав Малинин, затем предложил конкретные меры: - Увеличение доходной части бюджета за счёт сокращения недоимки по налогам. Она колоссальная. Из 7,7 тыс квадратных метров муниципального жилого фонда более 10 процентов не используется по назначению. Эти площади надо приводить в надлежащее состояние. Необходимо сокращение бюджетных расходов города на судебные издержки.

А вот председатель постоянного думского комитета по бюджету и налогам Екатерина Глебова в своём выступлении по данной теме была более эмоциональна, чем коллега из КСП. Слушая ее пламенную речь, можно было понять: дела в городе очень не очень - в плане и резервов, и бюджета, и организации работы городских чиновников.

- Мы смотрели отчёт очень внимательно и анализировали. Исходя из него, мы должны сделать выводы и продолжить работу, - заметила Екатерина Глебова. - Да, недоимка огромная с пенями: 2,5 млрд рублей. 3 млрд рублей имущества города, которое не в полной мере передано в аренду, это «Генерация», «Водоканал» и ещё две небольшие организации. (видимо, здесь имеются ввиду выпадающие доходы казны -Ред.) Жилищный фонд, который мы имеем - на содержание его уходят колоссальные средства. 50 млн рублей на его содержание мы тратим ежегодно, содержим в том виде, в котором в него невозможно заехать и жить. Я хорошо знаю «Отчет Главы города Твери», ознакомилась с ним. Там в разделе «экономика» тесное переплетение с отчетом КСП: сотни исковых заявлений по аренде и пр., но эффект - менее 50 процентов. А почему мы не заинтересованы, чтоб эти деньги собрать, чтоб мы не занимали кредитов? На контроле комитета налоговые долги, недоимка. С ней будем работать. 200 млн рублей имуществ долгов, в основном долги на имущество физлиц. Провальный вопрос, на мой взгляд - неналоговые доходы: аренда земли и пр. Это 600 миллионов рублей без пеней. Эта цифра говорит о том, что мы должны работать с должниками. Мы должны банкам (недавно город взял очередной кредит -Ред.), а нам должны неплательщики.

Больше выступающих не было.

Отчёт КСП Дума утвердила.