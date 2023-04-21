Нейрохирург из Твери рассказал, почему грудничков нельзя трясти укачивая

Грудничков трясти нельзя. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Ну кто из родителей не хочет, чтоб их грудничок скорей заснул? А что мы для этого делаем - сильнее качаем, потряхиваем. Как оказалось, сильные вибрации не только вредят малышу, но и крайне опасны. Завотделением нейрохирургии областной детской больницы в Твери, врач-нейрохирург высшей категории Леон Нганкам пояснил, почему категорически нельзя сильно трясти детишек грудного возраста.

Shaken Baby Syndrome, известный как Синдром травматической тряски ребенка (Cиндром встряхнутого ребенка) - так называется совокупность признаков и симптомов, возникающих в результате сильного встряхивания или тряски и ударов головой младенца или маленького ребенка. Речь, прежде всего, идет о детях первых двух лет жизни. Самый опасный возраст - 12-20 недель после рождения.

Синдром «Shaken Baby» возникает у детей при определенных видах травмы - встряхивании ребенка из-за потери самообладания от длительного плача или в процессе игры (при этом ребенка берут за плечи или подмышки и начинают интенсивно встряхивать с целью успокоения, что вызывает резкое движение головы младенца вперед-назад), при жестком укачивании (например, на колене в положении ребенка сидя), иногда при подбрасывании ребенка вверх. А также в результате ДТП или даже резкого торможения в автомобиле или в коляске велосипеда.

«В результате поступательно-колебательных движений головы ребенка возникают удары мозга о внутреннюю поверхность кости черепа, вызывая разрыв сосудов мозга с формированием внутричерепных гематом и кровоизлияний. Кроме того, сдавление грудной клетки при поднятии за плечи или под руки может препятствовать венозному оттоку от сосудов головы и шеи, увеличивая внутрисетчаточное давление, и способствуя кровотечению из сосудов сетчатки глаза» - сообщил нейрохирург.

Также родители, потеряв самообладание, могут бросить младенца на детскую кроватку, и в момент, когда его голова ударяется даже о мягкую поверхность, могут возникнуть ушиб мозга или переломы костей свода черепа.

Повреждения, которые получает ребенок при сильной тряске, подобны воздействию силы, возникающей при автомобильных авариях на большой скорости. Даже при продолжительности тряски головы младенца всего в несколько секунд, могут возникнуть значительные травмы мозга. Сдавление шейного отдела позвоночника во время тряски или удара повреждает спинной мозг.

Восприимчивым к такого рода травмам ребенка делают особенности анатомического строения головы и черепа. Так, у младенцев голова является самой крупной частью его тела, составляя 10-15% от его массы (у взрослых – 2-3%), а слабые неразвитые мышцы шеи обуславливают высокую подвижность нефиксированной головы во всех направлениях.

Наиболее частыми проявлениями синдрома травматической тряски ребенка являются: сонливость, вялость; судороги; снижение мышечного тонуса; лихорадка; указания на травму (тряску) в анамнезе; нарушение дыхания (апноэ); рвота; раздражительность; снижение аппетита; выбухание и напряжение большого родничка.

В результате повреждения головного мозга в дальнейшем могут формироваться слепота, потеря слуха, моторные и когнитивные нарушения разной степени тяжести. Нередко подобные травмы приводят к летальному исходу.

«Основой профилактики синдрома травматической тряски ребенка является работа с родителями. Всем известно, что первый год жизни ребенка сложный для родителей. Они могут терять самообладание во время длительного плача. Нарушение сна, раздражение, отсутствие поддержки приводит к потере контроля: родитель может причинить вред своему малышу» - резюмирует нейрохирург.