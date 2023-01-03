Старая сказка на новый лад: Тверская филармония представляет музыкальный спектакль "Золушка"

Зрители отправляются в чудесную новогоднюю сказку о Золушке Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Известно, что чудеса случаются под Новый год, но все в них верят, и не все их видят. А вот зрителям музыкального спектакля "Золушка" посчастливилось стать свидетелями настоящего чуда - зарождению искренней и чистой любви, которая случилась на балу.

Жителям и гостям Твери представили старую добрую историю Золушки, рассказанную на новый лад. Красочный музыкальный спектакль, понятный любому зрителю, идет в дни новогодних каникул в Тверской академической филармонии.

Волшебство происходит на балу Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На сцене нашлось место ярким декорациям, световым эффектам и настоящему волшебству. Грациозные танцы, чистый вокал актеров не оставляют равнодушными взрослых и детей.

Вместе с героями зрители отправляются в чудесную новогоднюю сказку по мотивам произведения Шарля Перро.

Принц и Золушка нашли друг друга Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Музыкальные композиции написал член Союза композиторов России Константин Тушинок. Балетмейстер - лауреат международных конкурсов Светлана Алексеева, режиссура и либретто - заслуженная артистка России Галина Петрова, дизайнер - Оксана Анисимова.

Музыкальный театрализованный спектакль "Золушка" зрители любого возраста (0+) могут увидеть до 8 января включительно. Начало в 11:00 и в 13:00.

Старая добрая история Золушки никого не оставит равнодушным Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Также, в афише филармонии до 13 января представлена музыкальная программа "Новогодний фейерверк". Российская и зарубежная эстрада в исполнении солистов и коллективов филармонии. 6+

Билеты продаются в кассе филармонии или онлайн. Действует Пушкинская карта. Семьи мобилизованных жителей Тверской области могут посетить новогодние представления и спектакли бесплатно.