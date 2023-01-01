Тверь празднует Новый 2023 год

Игорь Руденя поздравил жителей региона с Новым годом. Фото: ПТО

Над Тверью гремят фейерверки, шумят петарды, ликуют жители и гости города. А это значит, наступил 2023 год. Мы желаем всем только лучшего! Нашим воинам — скорейшего возвращения домой. Всем-всем здоровья и покоя.

Накануне праздника к жителям Тверской области с поздравлением обратился губернатор Тверской области Игорь Руденя:

«В уходящем году мы были едины в главном – защите наших традиционных ценностей и права российского народа определять путь развития нашей Родины. Мы гордимся нашими военнослужащими – настоящими героями, переживаем за них, желаем выполнить поставленные задачи и скорее с победой вернуться домой.

В эти праздничные дни мы особенно сильно чувствуем себя большой, единой семьей. Мы верим в свою страну, в нашего Президента, что вместе преодолеем любые испытания и сделаем Россию еще более сильной.

По традиции мы встречаем новогодние и рождественские праздники с самыми дорогими и близкими людьми, с добрыми надеждами и планами на будущее.

Хочу пожелать всем успехов в новом году, здоровья, счастья, благополучия! Пусть в каждом доме Верхневолжья и всей России будет много добрых и светлых событий», - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.