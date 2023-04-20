В понедельник в Твери потеплеет до +21 градуса

Весне дорогу! Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Ну, дождались, дорогие читатели! Холода пережили, слякоть перетерпели, половодье ушло... И вот оно - здравствуй, долгожданное весеннее тепло!

Прям сглазить страшно! Пригревает солнышко, все припёки в первоцветах, травка зазеленела, весна намекает на близкое лето... И прогноз погоды радует: не уйдёт тепло от нас, останется.

- В грядущий понедельник разогреет до +21 градуса, - прогнозирует доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Причём теплеть начнёт прямо в пятницу - уже +14, к воскресенью до +19. Солнечно и комфортно. Суперпогоду слегка подпортит ветер северных направлений. В конце недели он до 3 м/сек, слегка обдует прохладой, но грязь с дорог не поднимет.

Так что выходим на субботники! А то посмотрите, как на обочинах-то после зимы грязно!

На южное направление ветер поменяется к понедельнику. Атмосферное давление всю неделю колеблется в районе 750-753 мм рт. ст., что соответствует нормальным значениям.

Но не всё коту Масленица, к середине следующей неделе ждём в гости атмосферный фронт. К среде температура начнёт снижаться до +18, начнутся дожди, которые устроят влажную уборку в нашем регионе.