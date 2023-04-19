Законно ли, что в Твери до сих пор так и не выбран новый глава города

Выборы нового Главы Твери затянулись. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

5 декабря 2022 года у главы города Алексея Огонькова закончился контракт с Тверью. Городским хозяйством он управлял с декабря 2017 года и стал первым за 15 лет городским градоначальником, отработавшим весь срок полномочий. Как работал? По-разному, но сейчас не об этом.

Выбрать нового градоначальника городская Дума должна была в конце января 2023 года. По крайней мере, так полагала общественность, интересующаяся местным тверским самоуправлением. Но на дворе почти уж май, а нового главу так и не избрали.

Почему? Кто виноват и виноват ли? И правомочно ли это?

Итак. Определиться с конкурсными процедурами в городской Думе должны были в течение 30 дней с момента окончания полномочий прежнего главы. Так думцы и сделали: 22 декабря 2022 года на внеочередном заседании приняли решение «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Твери». Это отправная точка для формирования конкурсной комиссии.

Как тогда сообщили в Думе, решение было направлено губернатору Тверской области Игорю Рудене с просьбой назначить трех членов конкурсной комиссии из шести человек, как это предписывает положение о конкурсе.

Сейчас дело за малым - дождаться формирования первой половины конкурсной комиссии.

Со второй половиной комиссии проще: ее утверждает Дума по предложениям главы Твери, председателя городской Думы или группы депутатов и общественных объединений.

А без формирования конкурсной комиссии Дума не может назначить конкурс, итог которого - выборы нового главы Твери. В общем юридических тонкостей, цепляющихся одна за другую, в этой процедуре очень много.

Ну а как же город? Им продолжает управлять Алексей Огоньков.

В горадминистрации еще в минувшем декабре нам пояснили, что, согласно букве закона, «обязанности главы Твери Алексей Огоньков будет исполнять до вступления в должность нового градоначальника».

Полистать Положение о конкурсе на главу Твери и объяснить, действительно ли ничего не нарушают в юридическом плане городские власти, так затягивая с выборами, мы попросили Марину Цуркан, кандидата экономических наук, доцента кафедры государственного управления ТвГУ, заместителя директора по научной работе Института экономики и управления ТвГУ:

- Нормативные документы разработаны таким образом, что последнее слово остается за губернатором. Дума принимает решение о проведении конкурса - это не то же самое, что объявление о том, что конкурс состоится. Потому что, когда Дума принимает такое решение, она далее уведомляет губернатора (не позднее чем на следующий день после принятия решения о проведении конкурса), и только после поступления правового акта о назначении половины членов конкурсной комиссии от главы региона может быть назначен конкурс. Следует различать два понятия: «проведение конкурса» и «назначение конкурса». По факту проведение конкурса говорит только о том, что начинает формироваться конкурсная комиссия. Пока правовой акт не поступил от губернатора, ни о каком назначении конкурса не может быть и речи. И самое интересное, что, просмотрев Положение, я не увидела временных рамок: каков максимальный срок с момента принятия решения Думой о проведении конкурса до момента его назначения? Хорошо ли это или плохо? Я могу лишь констатировать факт, что сейчас, чтобы конкурс состоялся, фактически был назначен, должен поступить правовой акт от губернатора о назначении одной второй членов комиссии. Без этого никак. Затягивания проведения конкурса с правовой точки зрения нет. Закон сейчас не нарушается.

Итак, вывод простой: конкурс на главу Твери еще не назначен, так как не сформирована конкурсная комиссия. И никакого нарушения закона в этом нет.