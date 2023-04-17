Профессионалитет в действии: Пять медалей на чемпионате «Профессионалы-2023» завоевали студенты Тверского промышленно-экономического колледжа

Главный эксперт Маргарита Чернова и участники компетенции «Технологии моды» регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Фото: Юлия Близнецова

В Верхневолжье прошел региональный этап чемпионата «Профессионалы-2023». Пять медалей в трёх компетенциях достались студентам Тверского промышленно-экономического колледжа.

В течение трёх дней, с 4 по 7 апреля, ребята выкладывались на полную, выполняя сложные задания соревнования. Помогали им наставники-педагоги, которые работают с ними не один год, и родные стены колледжа, что тоже немаловажно. Тверской промышленно-экономический колледж традиционно с 2016 года является конкурсной площадкой этих соревнований.

Студенты колледжа показывали свои знания и умения по направлениям «Технологии моды», «Бухгалтерский учёт», «Программные решения для бизнеса».

Участники компетенции «Технологии моды» регионального этапа Всероссийского чемпионата. Фото: Юлия Близнецова

Колледж - одно из старейших в городе учебных заведений, за 103-летнюю историю здесь выросло не одно поколение профессионалов.

- Менялись времена, эпохи, политические деятели, но неизменной оставалась задача педагогического коллектива: обучать квалифицированных специалистов и воспитывать достойных людей для общества, - замечает директор колледжа Антонина Курилова.

Сегодня Тверской промышленно-экономический колледж - современное многопрофильное учебное заведение, в котором обучаются свыше 1700 студентов по четырём направлениям: IT, экономическое, промышленное и творческое.

БУДУЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Увидеть, как на «Профессионалах-2023» соревнуются будущие модельеры, мы смогли воочию. В просторных аудиториях колледжа шесть участниц трудились несколько дней над конкурсными заданиями. Это наиболее талантливые студентки второго и третьего курсов Тверского промышленно-экономического колледжа. При допуске к соревнованиям оценивалось не только умение креативно мыслить, но и быстрота исполнения - прямо как в спорте. Работать нужно быстро и качественно.

- Задание на этом чемпионате очень непростое. Тверская швейная фабрика - наш индустриальный партнёр - согласовывала его с нами и отметила, что оно сложное. Однако условия едины для всей страны, менять их мы не можем. Девочкам непросто, но они отлично справляются. Для конкурсанток это огромный скачок в профессиональном плане. Здесь есть возможность проявить свои способности и таланты. Эти девочки уже звезды - и не только среди однокурсников, которых по умениям они обогнали очень сильно, их имена станут известны всем профильным работодателям региона, и с трудоустройством у них проблем не будет, - поясняет главный эксперт компетенции «Технологии моды» Маргарита Чернова.

Кстати, в качестве эксперта соревнования в этом году оценивала победительница первого регионального конкурса в данной компетенции Анастасия Калиничева. Она взяла «золото» в конкурсе в 2016 году, а сегодня - востребованный модельер-конструктор.

Эксперты и участники компетенции «Технологии моды» регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Фото: Юлия Близнецова

Над конкурсными работами девушки трудились три дня, работали по несколько часов, позже их работы оценивало жюри.

В первый день чемпионата на площадке компетенции «Технологии моды» девушки работали над исполнением технического рисунка жакета, выбранного рандомным способом. Рисунок выполнялся в черно-белой графике за 1,5 часа.

Вторым этапом стало изготовление лекал жакета по техническому рисунку за 4 часа. Самым объёмным модулем стало изготовление женского жакета на подкладке.

Участники компетенции «Технологии моды» регионального этапа Всероссийского чемпионата. Фото: Юлия Близнецова

За 8 часов отведённого времени конкурсант должен изготовить этот предмет женского гардероба по лекалам, разработанными в предыдущем модуле.

Помимо этого девушки отрисовали летнюю коллекцию по предложенным образцам ткани и выполнили макет платья на манекене.

- Мне нравится участвовать в конкурсе. Сначала были сомнения... но потом они рассеялись. Задания интересные, и в профессиональном плане, участвуя здесь, мы совершаем большой скачок вперёд. Такие вещи мои одногруппники ещё не шили и не конструировали, - поделилась с нами участница, студентка третьего курса Дарья Злочевская.

Дарья Злочевская взяла «золото» в компетенции «Технологии моды». Фото: Юлия Близнецова

Каждый этап конкурса оценивали эксперты-профессионалы в области конструирования одежды. Помимо строгой оценки выполненных изделий они поддерживали участниц - конкурс очень серьёзный и ответственный.

- Участницы отлично подготовлены. Перед стартом конкурса была серьезная работа, был отбор, педагоги колледжа рекомендовали их к участию. Мы с девочками работаем не первый год и знаем, кто на что способен. Красиво шить или рисовать здесь недостаточно, важны скорость и качество исполнения, - комментирует эксперт компетенции «Технологии моды», преподаватель Тверского промышленно-экономического колледжа Ольга Секачева.

- На этом конкурсе мы присматриваем себе новые кадры. Порадовало, что девочки-участницы очень стараются и пытаются достичь результатов, - замечает индустриальный эксперт, начальник ОТК ООО «Тверская швейная фабрика» Марина Дегтева.

Но не только будущие модельеры сражались за победу в региональном этапе «Профессионалов».

- Держим кулачки за Милану Зорину в компетенции «Бухгалтерский учёт» и Сергея Черенкова в компетенции «Программные решения для бизнеса», - переживали преподаватели колледжа.

Сами же ребята признавались, что задания непростые, но интересные. От участия ждали повышения уровня знаний и, конечно, новых знакомств с единомышленниками. Ведь интересно же общаться на тему, которую ты давно изучаешь, с такими же заинтересованными ребятами.

КТО ПОЕДЕТ НА ФИНАЛ

7 апреля стали известны имена победителей регионального этапа «Профессионалы-2023» в Тверской области.

«Золото» в компетенции «Технологии моды» взяла Дарья Злочевская, работавшая под руководством наставника Ольги Секачёвой.

«Золото» в компетенции «Технологии моды» взяла Дарья Злочевская, работавшая под руководством наставника Ольги Секачёвой. Фото: Юлия Близнецова

Маргарита Воробьёва удостоена «серебра» в компетенции «Технологии моды» под руководством наставника Юлии Сергеевой.

«Бронза» у Светланы Веселовой под руководством Галины Федулиной.

В компетенции «Бухгалтерский учёт» «золото» получила Милана Зорина под руководством Анастасии Стрельцовой.

В компетенции «Программные решения для бизнеса» «серебро» у Сергея Черенкова под руководством Вячеслава Антонова.

Финал по наиболее массовым и востребованным компетенциям состоится в рамках чемпионата «Профессионалы-2023» с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

СПРАВКА «КП»

Тверской промышленно-экономический колледж расположен на улице Спартака, д. 39. Это место на берегу реки Тьмаки в старину называли Рождественскими горками. Сегодня здесь целый студенческий городок с главным административно-учебным корпусом, общежитием, спортивной площадкой.

В колледже обучаются свыше 1700 студентов. Здесь работают высококвалифицированные преподаватели. Средний проходной балл при приёме в 2022 году составил 4,2.

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