Менее величественный, более изящный: В Твери, наконец, скинули синее покрывало с памятника Воину-освободителю

Обновленный памятник меньше прежней версии. Фото: Александр ЖМУЛИН

В полдень 28 декабря в микрорайоне Мигалово в Твери, наконец, открыли обновленный памятник воину-освободителю - мини-копию огромного монумента, посвященного подвигу советских солдат во Второй мировой войне, в Трептов-парке Берлина.

В Твери, в скверике рядом со школой № 19 (на пересечении улиц Громова и Гайдара), памятник довольно долго - месяца два - стоял завернутый в синюю брезентовую материю, интригуя граждан...

Открытие в итоге прошло довольно скромно, даже несколько буднично.

Напомним, что это, по сути, новый памятник взамен старой версии берлинского монумента, которая была выполнена из бетона и установлена тут еще в советские времена, в 1965 году, через 16 лет после открытия оригинала в Трептов-парке.

Старый памятник сначала хотели отреставрировать, так как он со временем выглядел все хуже и хуже, от него даже отваливались небольшие части...

Старая версия памятника выглядела внушительней.

- Когда его стали демонтировать, он вообще весь развалился, поэтому решено было делать новый памятник, - пояснил мне присутствовавший на открытии заместитель главы администрации Пролетарского района Твери Владимир Прокудин.

Он отметил, что при подготовке техзадания по проекту новой версии памятника учитывалось мнение нескольких известных и авторитетных скульпторов: председателя правления Союза художников РФ Андрея Ковальчука, нашего земляка народного художника РФ Евгения Антонова (он автор таких монументов в Твери, как «Договор тысяч», памятника героям-чернобыльцам, экипажу танка Степана Горобца и др.), Михаила Соломатина (автор памятника Кириллу и Мефодию рядом с филфаком ТвГУ).

Композиция памятника воину-освободителю выразительна и символична: советский солдат стоит на обломках нацистской свастики на возвышении, одной рукой держа опущенный вниз меч, а другой прижимая к груди (со стороны сердца) маленькую девочку.

Над памятником работал скульптор Василий Фильшин Фото: Александр ЖМУЛИН

Прежняя, советская мини-копия монумента в Мигалово была побольше новой. Постамент был в высоту примерно три метра, а сама фигура солдата - не меньше двух метров.

Новая версия памятника не такая объемная и высокая... Заметно при этом, что она более изящная. Сам скверик, впрочем, тоже небольшой, так что в уменьшении памятника, возможно, есть смысл...

Как рассказал нам работавший над новой версией монумента московский скульптор Василий Фильшин, высота постамента теперь 2,2 метра, а самой скульптуры - 1,8 метра. Постамент сделан из декоративного архитектурного бетона, фигура - из бронзы.

По мнению скульптора, прежняя версия была не очень хороша с художественной точки зрения и соблюдения пропорций.

- Я в работе над новой копией монумента старался соблюсти пропорции оригинала. Также я несколько смягчил выражение лица воина. На скульптуру ушло около двух месяцев, она в октябре уже была готова, - уточнил Василий Фильшин.

По его словам, он не в первый раз работает над памятником советскому солдату. И, кстати, именно этот мастер - автор скульптурной композиции «Венчание великого князя Михаила Ярославича Тверского и княгини Анны Дмитриевны Кашинской» у Дворца бракосочетания в Твери.

Добавим, что, помимо обновления памятника, в скверике уложили новую гранитную брусчатку, установили пять высоких чугунных фонарей, сделанных в старинной стилистике. Также туда вскоре должны вернуть две отремонтированные скамейки.

Обновили не только памятник, но и территорию сквера. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Все работы вместе с памятником обошлись примерно в 9 млн рублей, это были средства федерального и областного бюджетов, - сообщил Владимир Прокудин.

Такие чугунные фонари установили Фото: Александр ЖМУЛИН

НА ЗАМЕТКУ

Величественный памятник воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине составляет в высоту 12 метров и весит 70 тонн. Это одна из главных скульптурных композиций о Великой Отечественной и Второй мировой войне.

Монумент был установлен 8 мая 1949 года, его автором стал советский скульптор Евгений Вучетич, он же - создатель не менее известного и величественного памятника «Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Прототипом для скульптуры воина-освободителя послужили сразу несколько советских солдат. В качестве модели спасённой воином немецкой девочки для оригинальной скульптуры выступила трёхлетняя Светлана Котикова - дочь коменданта советского сектора Берлина генерал-майора Александра Котикова.

Известно, что в первоначальной версии на руках воина должен был быть мальчик, но затем скульптор решил использовать образ девочки.