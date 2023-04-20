Грозит ли Тверской области вспышка кори

Врачи обеспокоены, в Россию вернулась корь. Фото: Андрей КАРА

Вспышка кори в половине российских регионов, - официальное заявление Роспотребнадзора. Корь зарегистрирована в 44 регионах России, эпидемиологическая ситуация ожидаемо осложняется, заявила глава ведомства Анна Попова. Она рассказала, что все ограничено локальными очагами, которые удается быстро купировать. Списки регионов, где есть локальные вспышки кори - пока не обнародованы. Однако, в СМИ широко освещались вспышки заболевания в общежитиях столичных вузов РГУ нефти и газа и МАИ. Где частично даже пришлось вводить дистант. Тверь от Москвы недалеко, да и много студентов из Твери там учатся.

- А как в Твери с обстановкой по кори? - с таким вопросом «КП»-Тверь» обратилась в областной Минздрав.

На вопросы издания ответил Александр Раздорский, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области.

- В Твери проводятся профилактические мероприятия, направленные на вакцинацию в рамках утвержденного плана прививок, а также работа по повышению настороженности медработников в случае обращения больного с подозрением на корь. В Тверской области планы по иммунизации населения выполняются ежегодно в полном объеме. Риск осложнения эпидемиологической ситуации минимальный, - заметил эксперт.

- Как действует прививка? Нужно ли ревакцинироватьмя при контакте с больным?

- Прививка действует пожизненно. Если иммунитет ослабнет, то рекомендуется повторная прививка. Контактные с больными должны прививаться если не прививались ранее или не имеют сведений о прививках. Вакцинация в первые 72 часа после контакта является крайне эффективной и позволяет избежать заболевания.

Почему корь вернулась в Россию и основные симптомы заболевания читайте здесь.