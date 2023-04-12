«Движение первых» в Тверской области: 20 тысяч новых участников до конца года и чтоб никакого формализма

На креативную сессию в Твери собрались участники "Движения первых" из нескольких муниципалитетов. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Солнечным 12 апреля в Твери прошли два мероприятия, непосредственно связанные с Российским движением детей и молодежи "Движение первых". Губернатор Игорь Руденя в областном правительстве провел первое заседание Координационного совета по взаимодействию с региональным отделением движения. А в историческом парке "Россия - Моя История" ребята в белых футболках с красной надписью "Первые" устроили мозговой штурм в рамках креативной сессии.

Напомним, что РДДМ "Движение первых" было создано в прошлом году при поддержке и одобрении Президента России. Оно призвано объединить (и, собственно, уже это делает) все подобные общественные детские и молодежные организации страны, в том числе "Юнармию" и "Российское движение школьников".

Финансирование движения в регионах обеспечивается за счет федеральных средств.

Базируется "Движение первых" на 12 направлениях развития для школьников в возрасте от 6 до 18 лет: от образования до культуры, от туризма до волонтерства, от спорта до патриотизма и т.д.

К ОРГВОПРОСАМ

В Верхневолжье на данный момент создано региональное отделение, а в муниципалитетах открыто 114 первичных отделений на базе школ, гимназий, колледжей. Официально в “Движение первых» в нашем регионе вступили пока 600 человек. При этом на сайте организации (будьвдвижении.рф) зарегистрировано около 4800 пользователей из Тверской области.

Как сообщил "КП"-Тверь" председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Артем Гончугов, в планах на 2023 год расширить количество участников организации в нашей области примерно до 20 тысяч ребят.

- Сейчас у нас идет организационное строительство, мы выстраиваем сеть муниципальных отделений, - пояснил он и добавил. - Летом первые смены во всех детских загородных и пришкольных лагерях в Верхневолжье будут посвящены "Движению первых".

Антон Гончугов также сообщил, что в регионе движение будет плотно взаимодействовать с тремя областными министерствами: образования, молодежной политики и региональной политики.

На заседании Координационного совета губернатор указал на то, что в работе организации важно исключить формализм.

На заседании Координационного совета в облстном правительстве. Фото: ПТО

- А все идеи и проекты должны поддерживаться и развиваться сообща. Результатом деятельности движения должно стать формирование у подрастающего поколения гордости за историю страны, нашу культуру, традиционные ценности, - сказал Игорь Руденя.

По словам главы региона, в работе с молодежью важно опираться на опыт предыдущих поколений. Поэтому в состав Координационного совета входит Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов. Напомним, что в свое время он был главой первым секретарем Калининского обкома ВЛКСМ (а после перестройки - по сути губернатором), активно участвовал в продвижении комсомольской организации в Верхневолжье. Его опыт явно пригодится в организационном строительстве "Движения первых" в регионе.

- Очень важно, что появилось такое движение, - отметил Владимир Суслов. - Мы, старшее поколение, обязательно будем поддерживать своих преемников.

Игорь Руденя на заседании также подчеркнул: необходимо организовать работу наставников, которые будут ориентиром для ребят. Таким примером, по мнению губернатора, могут быть участники специальной военной операции.

В ПОЛЯХ

Пока на заседании Координационного совета решали организационные вопросы, в парке "Россия - Моя История" 48 ребят - участников "Движения первых" из Твери и нескольких районов и округов региона собрались на креативную сессию. Они разделились на 12 команд (по числу направлений движения), чтобы провести мозговой штурм и тут же выдать идеи или проекты на благо своих школ или муниципалитетов.

Мозговой штурм на сессии. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Я поговорил с некоторыми из ребят. Девятиклассники Ново-Ямской школы Старицы Ксения Глазкова и Даниил Калинин рассказали, что результатом их участия в движение уже стал выигранный грант. На него в школе создают небольшую медиа-студию.

- Мы будем снимать ролики, а также писать про события в школе, про родной город.

- Что вам дает участие в "Движение первых" лично? Зачем это вам?

- Во-первых, это коммуникация с ребятами из других школ, городов. Плюс это может помочь определиться с профессией, получить некие навыки.

Сессия прошла в историческом парке "Россия - Моя История". Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Представители Твери - одинадцатиклассницы Полина Абрамова из гимназии №8 и Анастасия Якубенко из школы №7 - рассказали, что были делегатами первого съезда движения в Москве. А попали они туда, так как до этого активно участвовали в образовательно-развивающем всероссийском конкурсе-проекте для детей и подростков "Большая перемена".

Благодаря ему, кстати, Полина, например, смогла выиграть средства на создание в родной гимназии зоны отдыха и релаксации.

- Сегодня на сессии мы придумал идею - создать приложение или сайт, где будут объединена информация про все мероприятия в регионе, в которых могут поучаствовать волонтеры, - поделились старшеклассницы.

Руководитель образовательных проектов для детей и молодежи исторического парка "Россия - Моя История" Карина Шагиахметова, которая проводила сессию, отметила важную вещь:

- У этих ребят есть определенный запрос - менять школы, общество, свои муниципалитеты к лучшему. Ребятам важно понимание, что их слышат.