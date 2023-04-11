Развитие туризма в Тверской области: миллионные инвестиции, презентация в «Зарядье», виды на охотников

В нашем крае немало мест притяжения для туристов. К примеру, один из них - исток великой русской реки Волги. Фото: ПТО

11 апреля основным вопросом в повестке заседания правительства региона стал туризм, вернее - развитие отрасли в Тверской области. Один из самых заметных результатов - увеличение потока туристов к нам.

- За последние семь лет туристический поток в Тверскую область вырос в два раза, - сразу отметил губернатор Игорь Руденя и добавил. - Мы видим, что в настоящее время в туризме особенно интенсивно проходит импортозамещение. На территории региона развиваются водные маршруты, агро- и другие направления туризма. Все более популярными становятся как кратковременные, так и длительные путешествия по нашему региону. Для Тверской области, расположенной между двумя столичными агломерациями, важно оперативно реализовать рекреационный потенциал, исходя из возможностей и потребностей наших жителей. А также максимально использовать возможности национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства.

Губернатор на заседании. Фото: ПТО

Губернатор тут же обратил внимание еще на один момент - востребованность охотничьих туров. Мол, к нам немало приезжает людей, в том числе весьма зажиточных, чтобы поохотиться. По мнению Игоря Рудени, надо это направление развивать, причем так, чтобы от этого выиграл регион.

ОБЩИЕ ИТОГИ

С 2016 года наблюдается рост турпотока в Верхневолжье (за исключением просадки в 2020-м из-за ковидных ограничений). С 1,3 млн человек в 2016 году он вырос до 2,6 млн гостей в 2022-м. В 2026 году, согласно прогнозам и планам областного Минтуризма, Верхневолжье может посетить уже до 4,3 млн туристов.

В 2022 году в среднем в день туристы в нашем регионе тратили 4699 рублей. А продолжительность поездок в среднем составляла 1-2 дня.

К услугам желающих отдохнуть в нашей области сейчас 318 отелей, глэмпингов и кемпингов, 173 музея и музейно-культурных центров, 56 объектов сельского туризма, 30 региональных туроператоров, 106 аттестованных экскурсоводов.

К 2026 году количество мест размещения туристов запланировано увеличить до 336.

По данным Минтуризма региона, туристов в нашем регионе больше всего интересуют посещения музеев, кэмпинги на природе и сельские объекты, а также семейные поездки на автомобилях.

Растет и развивается круизный сегмент отрасли. Если в доковидный 2019-ый год к нам зашло 272 теплохода с туристами, то в 2022-м уже 399 (155 судов - в Тверь, 242 - в Калязин, по одному - в Весьегонск и Завидово). Соответсвенно в 2019-м область на круизных судах посетили около 40 200 человек, а в 2022-м - 80371 гость.

В Тверь в период судаходства заходит немало круизных теплоходов с туристами. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В 2022 году самые высокие оценки на Всероссийской премии "Лучший туристический маршрут" получили несколько турмаршрутов в нашем регионе. Среди них - "Большое путешествие по Государевой дороге", "В гости к тверским карелам", "Земля Воинской Славы" и "Гастрономический тур "Весьегония".

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ

По объему федеральных мер поддержки по направлению "Туризм" в рамках профильного нацпроекта наша область в 2022-м стала второй в России, уступив только Краснодарскому краю. Нам выделили 350 млн рублей, Краснодару - 500 млн. Это при общем бюджете на все регионы в 4 млрд. рублей.

С привлечением этих федеральных средств у нас в 2022-м были созданы отель и кемпинг в Конаковском районе, а также база отдыха - в Калининском районе.

При поддержке региональными субсидиями (на создание туробъектов) в 2018-2022 годах в строй ввели 53 объекта. Объем средств поддержки составил 35,1 млн рублей. На 2023-й в виде субсидий предусмотрено 8,5 млн рублей - на еще шесть проектов.

Максимальный размер этой областной субсидии составляет 1,5 млн рублей. Среди предложений Минтуризма региона - увеличение суммы до 2 млн. рублей. Губернатор поручил проработать этот вопрос.

Обеспечена в регионе и поддержка туроператоров, организующих экскурсии и туры для школьников. Возмещаются затраты на приобретение туристских автобусов.

Большинство муниципалитетов Верхневолжья получили финансирование из областного бюджета на реализацию проектов в сфере туризма. Лидерами стали Вышневолоцкий, Лихославльский, Старицкий округа и Калининский район. Там в 2022 году в общей сложности реализовано более 30 проектов.

О ПРОЕКТАХ

Самым крупным инвестпроектом в сфере туриндустрии в области сейчас является создание комплекса "Завидово парк" с отелями и центром водных и спортивных развлечений.

На его создание идут многомиллиардные инвестиции, в том числе и при поддержке федерального и областного бюджетов.

По данным областного Минтуризма, реализация всего задуманного там запланировано к 2027 году. Ожидается, что этот масштабный парк в год будет посещать до 1 млн человек.

В Завидово построят большой центр водных и спортивных развлечений. Графика: предоставлено ПТО

Далеко не таким крупным, но актуальным является проект созданию туристских кодов центров Твери и Торопца. Его запланировано реализовать в 2023 году при федеральной поддержке (455 млн 470 тыс рублей) и софинансировании из областного бюджета (свыше 14 млн).

Предусмотрены обустройство фотозон, смотровых площадок, навигации, подсветки, установка информцентров.

ПРО КАДРЫ

В 2023 году запланировано провести обязательную аттестацию еще до 200 экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Для того, чтобы увеличить численность кадров для туриндустрии (не берем тут в расчет поваров и кондитеров) в будущем предусмотрено открытие филиала Тверского колледжа сервиса и туризма в Конаково.

Кадры для отрасли с высшим образованием готовят в Тверском госуниверситете: на историческом факультете (кафедра "Социально-культурный сервис) и факультете географии и геоэкологии (кафедра "Туризм и природопользование").

Минтуризма региона предлагает увеличить численность приема туда молодых людей. Отрасли нужны специалисты.

ВИДЫ НА МОСКВУ

Для продвижения тренда на отдых в Верхневолжье в 2023 году на Тверском бульваре в Москве запланированы шесть посвященных нашему региону уличных фотовыставок.

И это не все - в парке "Зарядье" пройдут "Дни Тверской области". Оттуда будет организован старт экспедиции "Перешагни Волгу", там же проведут квест по городам Верхневолжья.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2 млрд 269 млн рублей составили налоговые поступления за 2018-2022 годы от туристической отрасли в областной бюджет.

Доля отрасли в валовом региональном продукте в 2022-м была на уровне 3,2%. В 2021-м - 2,9%.

1 млрд 268 млн 816 тыс рублей было вложено в отрасль в 2022 году в рамках профильной госпрограммы. Из них большая часть - 1 млрд 134 млн 154 тыс. - в развитие инфраструктуры.

На 2023-й по госпрограмме заложен 1 млрд 677 млн 786 тыс. рублей, а в 2024-м ожидается свыше 3 млрд.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО