Выбираем вуз: Пять составляющих успеха Тверского института (филиала) МГЭУ

Студенты Тверского института (филиала) МГЭУ

Горячая пора в вузах Твери начнётся совсем скоро: старт приёмной компании 2023 года не за горами. Выбор вуза – одно из самых важных решений для каждого молодого человека, определяющее едва ли не всю его дальнейшую жизнь. В преддверии старта приёмной кампании «КП»-Тверь» встретилась с директором ,Тверского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета Александром Бутузовым, чтобы поговорить о принципах, на которых строится образование в этом вузе.

Директор Тверского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета Александр Бутузов

Традиции и гибкость

Тверской институт (филиал) АНО ВО МГЭУ имеет государственную аккредитацию и лицензию по всем направлениями подготовки. Вуз успешно выстоял в недавние времена, когда большое количество высших учебных учреждений и их филиалов было закрыто по причине неэффективности. Это подтверждает высокое качество образования, которое получают студенты.

- Мы остаёмся верны традиционным принципам в образовании. Придерживаемся успешной советской образовательной системы, которая, как известно, считается лучшей в мире – с классической схемой лекционных, семинарских, лабораторных и практических занятий, - рассказывает Александр Бутузов. – При этом современные реалии научили нас давать качественное образование, эффективно используя дистанционные элементы в обучении.

В Тверском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ создана современная электронная образовательная среда, посредством которой студенты могут получать индивидуальные задания, отчитываться в их выполнении, получать все необходимые консультации и сопровождение педагогов. Такое обучение – не основа образования, подчёркивает руководитель вуза, но помогает гибко реагировать на запросы времени.

Материально-техническая база

Вуз по праву гордится своей материально-технической базой. Студенты всех направлений подготовки располагают специальным лабораторным оборудованием и программным обеспечением.

Так, студенты-юристы изучают тонкости своего дела в лаборатории криминалистики и используют специальные программы по распознаванию портрета преступника. Для них отстроен максимально приближенный к реальности зал судебных заседаний.

Менеджеры, экономисты и психологи работают со специальными компьютерными программами, которые созданы для практикующих работников их специализации и обновляются ежегодно.

Студенты Тверского института (филиала) МГЭУ в стенах Альма-матер

В тандеме с работодателем

Тверской институт (филиал) АНО ВО МГЭУ вовлекает в учебный процесс работодателей – это традиция, давно сложившаяся в вузе.

- И традиция сильная. Сегодня вузы обязаны привлекать работодателей в учебный процесс. Но мы это делали ещё тогда, когда это было нашим добровольным правом, – отмечает Александр Бутузов. – Даже на государственной итоговой аттестации половину комиссии у нас составляют работодатели.

В самом образовательном процессе работодатели тоже активно участвуют. Ведущие специалисты в области права, психологии, экономики и управления читают студентам лекции. Кроме опыта, студенты получают уникальную возможность зарекомендовать себя перед будущими руководителями – фактически, карьера начинается уже в вузе.

Вуз как рекомендация

Смогу ли я устроиться на действительно хорошую работу? Ответ на этот вопрос зачастую является определяющим при выборе учебного учреждения.

- Вашей рекомендацией может стать ваш же диплом. Наши ребята всегда будут трудоустроены, - не без гордости говорит Александр Бутузов. – С дипломом Тверского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета нашим выпускникам рады и в Твери, и в Москве. Наши ребята отлично трудоустраиваются по всей Российской Федерации и даже за границей.

Факт, что выпускники Тверского института (филиала) АНО ВО МГЭУ работают в команде Президента РФ, в Правительстве, Кремле, - говорит сам за себя.

Образование в нашем вузе платное. Иногда люди считают, раз студент заплатил за обучение, он может делать что хочет. Это неверное представление. Образование наших студентов – это наша репутация, наше лицо, - подчёркивает директор вуза. – Если студент не хочет получать образование, пропускает занятия, не получает хороших оценок, он будет отчислен. Нерадивые студенты тут не учатся.

В вузе всё принадлежит студентам

Это не преувеличение, а принципиальная установка. По итогам оплаты обучения вуз всегда предоставляет студентам калькуляцию - сколько ушло на закупку оборудования, книг, зарплату профессорско-педагогического состава и так далее.

- У нас нет никаких накопительных фондов - мы всё тратим на улучшение качества обучения и комфорта студентов. И все, кто приходит к нам, соглашаются, что наша материально-техническая база – далеко не средняя по России. У нас комфортно учиться, отдыхать, заниматься внеучебной деятельностью, - рассказывает Александр Бутузов. - У нас очень хороший актовый зал с современным оборудованием - для насыщенной культурной жизни. И студентам мы всегда говорим: «Всё это приобретено за ваши деньги». Хозяевами всего этого являются студенты. Наверное, именно поэтому у нас всегда так чисто. Студенты ценят то, что их окружает.

В стенах учебного учреждения и за его пределами студенты ведут разнообразную и насыщенную внеучебную деятельность

НА ЗАМЕТКУ

Тверской институт (филиал) АНО ВО МГЭУ принимает студентов на факультеты:

- Экономики и менеджмента (экономика, менеджмент);

- Гуманитарно-правовой (юриспруденция, психология).

Закончив бакалавриат, студенты института могут продолжить обучение в магистратуре, поступить в аспирантуру. В Тверском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ также можно получить дополнительное профессиональное образование, повысить свою квалификацию.

В стенах учебного учреждения и за его пределами студенты ведут разнообразную и насыщенную внеучебную деятельность, на высоком уровне развито волонтёрство, реализуются многочисленные студенческие проекты. В вузе всегда поощряется творчество.

Индивидуальные консультации абитуриентов проводятся сотрудниками отдела приёмной комиссии по будням с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37. Необходимую информацию также можно получить по телефонам: (4822) 32-29-26 и +7 (930) 175-10-86 и на сайте mgeitver.ru.

Приглашаем на День открытых дверей 22 апреля 2023 г. в 12.00.

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ТВЕРСКОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) АНО ВО МГЭУ