Море, горы и полицейский пёс: Режиссёр из Твери Павел Дроздов и «Киностудия КИТ» сняли второй сезон сериала «Бим» для НТВ

Павел Дроздов с исполнителем роли Бима - ландсиром Форвардом. Фото: VK/ГПМ КИТ

«Таких длинных съёмок у меня ещё не было! Это было удивительно, местами сложно и нервно, но всегда позитивно и с улыбкой. Да что там говорить, мы каждый день смеялись до слез!» - это слова из сообщения в соцсети тверского режиссёра Павла Дроздова об окончании съёмок второго сезона полюбившегося немалому количеству телезрителей в России сериала «Бим». Снимал второй сезон «Бима» он шесть с половиной месяцев.

Мы попросили Павла Дроздова рассказать, как же там всё прошло, на съёмочной площадке, поделиться некоторыми интересными деталями съёмок.

Но сначала напомним, что первый сезон «Бима» вышел в 2019 году. Режиссёром также был Дроздов. Над проектом работает «Киностудия КИТ» по заказу телеканала НТВ.

Это остросюжетная детективная комедия. Главные герои - офицер полиции Макар и его верный пёс Бим. Перипетии жизни приводят их в Крым, где они на фоне прекрасных видов побережья Черного море борются с преступностью. Делают они это весело и бесстрашно, постоянно попадая в какие-либо приключения. В общем, это сериал для того, чтобы расслабиться.

В главных ролях актёр Денис Никифоров (боксёра-чемпиона из фильма «Бой с тенью» помните? Это он) и пёс по кличке Форвард. Что интересно, он довольно редкой у нас породы ландсир, родственной ньюфаундлендам. В начале съёмок первого сезона многосерийной комедии пушистому артисту было 1,5 года, он был строен, имел юношеский вид. Однако с тех пор пёс заметно возмужал.

В съёмочный процесс он влился отлично - со всеми ладил, за что его хвалил в том числе Денис Никифоров. Кстати, во время съёмок второго сезона Биму пришлось перешагнуть через некоторые свои страхи, но об этом позже...

Звезда сериала - Денис Никифоров. Фото: VK/ГПМ КИТ

Павел Дроздов рассказал нам, что локации продолжения сериала не изменились:

- Как и первый сезон, снимали второй сезон Крыму, в городе Феодосия и близлежащих районах. Но, раскрою маленький секрет, одна из самых главных локаций фильма уже в первой серии переедет в новое место с невероятным видом на море. Это действительно, на мой взгляд, очень удачная локация.

Режиссёр отметил, что в новом сезоне в добавок к старым персонажам появятся новые:

- Новые персонажи дадут, скажем так, толчок в раскрытии наших главных героев, и, мне кажется, эти новые персонажи получились очень яркие, необычные, интересные.

Павел обещает, что новый сезон «Бима» будет ещё более захватывающим и интересным.

- Кстати, наши съёмки проходили не только в городе и на набережной, но также в горах, в том числе в старинной каменоломне. На мой взгляд, ярко и интересно получилось, - заметил режиссёр.

Он рассказал нам и об одном эпизоде съёмок, который стал испытанием для пса-актёра.

- Мы снимали погоню катеров, и наш герой Макар Климов вместе с отважным псом Бимом мчатся на катере за преступником. А пёс наш не очень любит лодки, - вспомнил Павел Дроздов. - Он очень любит купаться, плавать в воде, но в лодках почему-то чувствует себя некомфортно. И вот он, бедный наш дружок, и лаял, и скулил даже, и просился домой, но всё равно отсняли - преступника обезвредили. Как всегда, Бим победил. Прошёл испытание. Он молодец. Отличный пёс.

Павел ожидает выхода нового сезона сериала уже в начале наступающего года, однако точной даты сказать сейчас не может.

- Зрители очень много пишут, спрашивают, и есть неподдельный интерес к выходу второго сезона, поэтому я надеюсь, что его выход не заставит себя долго ждать, - поделился режиссёр. - Выйдет второй сезон «Бима», как и первый, на канале НТВ. Хочу отметить, что первый сезон сериала «Бим» попал в лонглист национальной кинопремии «Золотой орёл». Посмотрим, что будет дальше, но то, что мы попали в лонглист, уже действительно большая удача. Я очень благодарен и съёмочной группе, и, конечно, зрителям, которые высоко оценили наш фильм.

На вопрос о ближайших планах ответил так:

- Как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах, поэтому вдаваться в подробности не буду, но, конечно, в планах есть новые картины, и я надеюсь, что всё-таки они будут реализованы. По поводу продолжения конкретно «Бима» - тут очень много зависит от телеканала. Но я надеюсь, что оно будет.

А пока ждём серии второго сезона. И, кстати, со 2 января на НТВ покажут еще и повтор первого сезона «Бима».

СПРАВКА «КП»

Режиссёр Павел Дроздов родился в 1977 году в Твери (тогда город назывался Калинин в честь всесоюзного старосты).

Начинал Павел с работы на тверском телевидении в начале 2000-х. К примеру, был главным режиссёром «СТС-Тверь», пока сегмент канала не закрыли.

Является режиссёром шпионского военного кинодетектива «Прощаться не будем», который был снят в Твери. К слову, действие там разворачивается в Калинине в 1941 году, накануне оккупации.

Также Павел Дроздов работал над такими кинолентами и сериалами, как «Лёд», «Круговорот», «Смотритель маяка», «Ростов» (мы писали о съёмках этого сериала) и другие.