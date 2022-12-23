Парк «Затверечье» в Твери будет в четыре раза больше сада Путевого дворца

Пока пустырь, в будущем тут будет часть ландшафтного парка. Если планы воплотятся, конечно. Фото: Александр ЖМУЛИН

Когда заезжаешь на Восточный мост со стороны Заволжья (или, напротив, заезжаешь со стороны улицы Вагжанова), взору справа (или в противном случае слева) открывается вид на широкое, ничем не занятое поле на берегу Волги, прямо напротив промзоны мелькомбината. Так вот часть его, а также некоторые площади севернее и западнее бывшего кладбища «Неопалимая купина» запланировано превратить в ландшафтный парк по типу того, что уже обустроен в пойме Тьмаки напротив «Олимпа».

Напомним, что с идеей сделать такой парк в Затверечье, рядом с Восточным мостом, к губернатору во время приема граждан в марте 2021 года обратился юный тверичанин Алексей Гричик (на тот момент он учился в 10-м классе). Парень перед этим даже успел небольшой соцопрос на эту тему провести и получить положительный ответ от более чем 300 горожан. Игорю Рудене предложение также понравилось. Глава региона тогда же объявил: парку быть. При этом отметил, что помимо зон активного отдыха, спортивных и детских площадок, беговых и велосипедных дорожек необходимо сделать там парковку, чтобы в парк могли приезжать жители из других районов Твери.

План будущего парка. Фото: администрация Твери

Уже в апреле депутаты городской Думы одобрили передачу пары участков на улице Левобережной из муниципальной собственности в региональную для создания парка при соответствующем финансировании. Вопрос с третьим участком на пустыре застопорился, так как он был задействован для проведения работ по реконструкции водовода от тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста.

Вид с поля на Восточный мост днём 23 декабря. Фото: Александр ЖМУЛИН

И вот 22 декабря 2022 года на внеочередном заседании Тверской Думы это свершилось - депутаты проголосовали и за передачу этого участка.

- Всего под обустройство ландшафтного парка передано несколько участков общей площадью порядка 9 гектаров (это 90 000 кв. м. - Ред.), - сообщил «КП»-Тверь» депутат и председатель постоянного комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям Тверской гордумы Сергей Мамонов.

Таким образом, будущий парк займет площадь, равную почти четырем размерам сада Тверского императорского дворца. Его площадь - свыше 23 700 кв. м.

Получить информацию от правительства региона, в какие сроки и за какие средства предполагается обустроить ландшафтный парк, нам пока не удалось.

Тем временем корреспондент «КП»-Тверь» днем 23 декабря побывал на месте будущего парка. Описывать особо там нечего: снежное поле с колеями от машин.

Если проехать от съезда с моста метров 300 на запад, то уткнетесь в деревянную церковь. За ней еще идут строительные работы.

Новая церковь. Фото: Александр ЖМУЛИН

Эта церковь была возведена здесь два года назад взамен разрушенной при большевиках другой деревянной святыни. Она стояла на кладбище «Неопалимая купина» - одном из самых старинных в городе. От места захоронений мало что осталось, а в эту пору всё еще и снегом занесено.

Так выглядела утраченная церковь, это снимок начала XX века. Автор неизвестен.

Погост там возник в 1771 году, а через 60 лет рядом с ним появилось и холерное кладбище. Через 10 лет после этого была построена та, ныне утерянная деревянная церковь в честь Неопалимой иконы Пресвятой Богородицы.

Этот храм известен тем, что в нем служили причисленные к лику Святых новомучеников и исповедников российских Николай Маслов, Илья Громогласов, Илья Бенеманский и архиепископ Фаддей Успенский.

В 1937 году святыня опустела - последние ее служители были арестованы, а настоятель Фаддей убит в застенках НКВД (в здании тюрьмы НКВД, располагавшейся на месте нынешнего следственного изолятора на площади Гагарина). 2 января 1938 года сотрудники НКВД по льду перевезли его тело на санках через Волгу и захоронили на краю кладбища...

Несколько лет назад там был установлен высокий (метра три, пожалуй) металлический поклонный крест на холме, где были уже в наше время христианами перезахоронены останки священника.

Поклонный крест на холме, где перезахоронен архиепископ Фаддей. Фото: Александр ЖМУЛИН

Икона на поклонном кресте. Фото: Александр ЖМУЛИН

Недалеко от него я обнаружил крест заметно меньше - он посвящен умершему в том же 1937 году поэту Серебряного века, литературному критику, собирателю фольклора Аполлону Коринфскому. Он был арестован в Петербурге в конце 1920-х якобы за контрреволюционную агитацию и выслан в Тверь. Утверждается, что поэт тут и похоронен...

Крест на предполагаемой могиле поэта Аполлона Коринфского Фото: Александр ЖМУЛИН

Сейчас рядом с церковью также строятся трапезная и дом для настоятеля и паломников. Как рассказал мне прораб Александр Хохлачев, есть также планы обустроить здесь небольшой церковный парк. С севера, востока и юга его, получается, охватит большой ландшафтный парк.

Посмотрим, как всё получится.

Новая церковь, а за ней виднеется достраиваемое здание трапезной. Фото: Александр ЖМУЛИН

Стенд. Фото: Александр ЖМУЛИН