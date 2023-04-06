«Будем жить долго, но плохо»: В Тверской области выросла продолжительность жизни

И всё-таки наш регион не для долгожителей - сухая статистика. Фото: Виктория ТУШКОВА

Как сказал когда-то мастер афоризма Виктор Черномырдин, которого мы перефразировали в заголовке, «жить будем плохо, но недолго». Что ж, наша продолжительность жизни вроде как планирует расти, в отличие от благосостояния (реальные доходы жителей Тверской области в 2022 году снизились на 1,8%). Но сейчас всё-таки о продолжительности жизни.

В России она рекордно выросла, сообщает Росстат. Речь о так называемой «ожидаемой продолжительности жизни при рождении». Говоря просто, это количество лет, которые в среднем светит прожить нынешним младенцам, если уровень смертности населения останется тем, же, что зафиксирован сейчас.

Итак, согласно данным статистики, средняя ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 72,76 года (возрастная статистика представляется в десятичных дробях, а если перевести в годы и месяцы, получится примерно 72 года и 9 месяцев). Для какого-нибудь седого аксакала это едва ли не молодость. Однако предполагаемая продолжительность жизни в стране действительно существенно выросла — на 2,66 года (или примерно на 2 года и 8 месяцев). Такой рост стал максимальным с 90-х годов прошлого века.

И вроде бы живём лучше, раз дольше? Но нельзя не отметить, что наиболее существенное влияние тут, конечно, оказал спад пандемии. В разгул коронавируса был взрывной рост смертности, и, соответственно, прогнозы относительно продолжительности жизни давались очень пессимистичные.

ТВЕРИЧАНЕ ПЛАНИРУЮТ ЖИТЬ НА ДВА ГОДА ДОЛЬШЕ

Предполагаемая продолжительность жизни населения Тверской области выросла за 2022 год на 2,1 года и составляет чуть менее 70 лет (69,97 лет).

Вот как менялась наша предполагаемая продолжительность жизни в разрезе пяти лет – от допандемийных времён до настоящего момента:

2018 год – 70,47 лет

2019 год – 71,24 лет

2020 год – 69,76 лет

2021 год – 67,87 лет

2022 год – 69,97 лет.

Допандемийной предполагаемой продолжительности жизни мы пока не достигли.

ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН

Женский пол, даром что «слабый», но жить планирует гораздо дольше. Тенденция сохраняется годами. По данным за 2022 год, предполагаемая продолжительность жизни женщины в Тверской области составляет 75 лет и около 4,5 месяцев. А предполагаемая продолжительность жизни мужчины почти на 11 лет меньше – несколькими днями более 64,5 лет. Берегите себя, мужчины, а то до пенсии не доживёте!

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПОСЛЕ 55 ЛЕТ

Если показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении касается будущих поколений (хотя и характеризует жизнь нынешних), то показатель «ожидаемая продолжительность жизни после 55 лет» рассказывает о тех, кто именно сейчас планирует успеть насладиться жизнью на пенсии.

В Тверской области бесстрастная статистика пророчит нынешним 55-летним гражданам прожить ещё в среднем 21 год и 9 месяцев. То есть достигнуть возраста 76 лет 9 месяцев.

За последний год ожидаемая продолжительность жизни 55-летних тверичан выросла на два года. Однако допандемийных показателей также не достигла. В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни после 55 лет в Тверской области составляла чуть менее 22,5 лет, то есть, жить 55-летним прогнозировали до 77,5 лет.

68 МЕСТО В СТРАНЕ

В целом же тверичане вообще не из долгожителей. Это становится ещё более понятно в сравнении.

Увы и ах – по ожидаемой продолжительности жизни при рождении мы находимся на 68 месте в стране (в статистику вошли 85 регионов РФ без ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей).

Самая высокая предполагаемая продолжительность жизни в Ингушетии (около 78 лет и 4,5 месяцев), Дагестане (78 лет и 3,5 месяца) и Москве (чуть более 78 лет и 2 месяцев).

Меньше всего лет статистика отвела жителям Чукотки (чуть более 66 лет и 3 месяцев), Республики Тыва (67 лет и 1,5 месяца) и Еврейской АО (почти 67 лет и 9 месяцев).

А КАК У СОСЕДЕЙ