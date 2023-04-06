«Будем жить долго, но плохо»: В Тверской области выросла продолжительность жизни

И всё-таки наш регион не для долгожителей - сухая статистика.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Как сказал когда-то мастер афоризма Виктор Черномырдин, которого мы перефразировали в заголовке, «жить будем плохо, но недолго». Что ж, наша продолжительность жизни вроде как планирует расти, в отличие от благосостояния (реальные доходы жителей Тверской области в 2022 году снизились на 1,8%). Но сейчас всё-таки о продолжительности жизни.
В России она рекордно выросла, сообщает Росстат. Речь о так называемой «ожидаемой продолжительности жизни при рождении». Говоря просто, это количество лет, которые в среднем светит прожить нынешним младенцам, если уровень смертности населения останется тем, же, что зафиксирован сейчас.
Итак, согласно данным статистики, средняя ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 72,76 года (возрастная статистика представляется в десятичных дробях, а если перевести в годы и месяцы, получится примерно 72 года и 9 месяцев). Для какого-нибудь седого аксакала это едва ли не молодость. Однако предполагаемая продолжительность жизни в стране действительно существенно выросла — на 2,66 года (или примерно на 2 года и 8 месяцев). Такой рост стал максимальным с 90-х годов прошлого века.
И вроде бы живём лучше, раз дольше? Но нельзя не отметить, что наиболее существенное влияние тут, конечно, оказал спад пандемии. В разгул коронавируса был взрывной рост смертности, и, соответственно, прогнозы относительно продолжительности жизни давались очень пессимистичные.
Предполагаемая продолжительность жизни населения Тверской области выросла за 2022 год на 2,1 года и составляет чуть менее 70 лет (69,97 лет).
Вот как менялась наша предполагаемая продолжительность жизни в разрезе пяти лет – от допандемийных времён до настоящего момента:
2018 год – 70,47 лет
2019 год – 71,24 лет
2020 год – 69,76 лет
2021 год – 67,87 лет
2022 год – 69,97 лет.
Допандемийной предполагаемой продолжительности жизни мы пока не достигли.
Женский пол, даром что «слабый», но жить планирует гораздо дольше. Тенденция сохраняется годами. По данным за 2022 год, предполагаемая продолжительность жизни женщины в Тверской области составляет 75 лет и около 4,5 месяцев. А предполагаемая продолжительность жизни мужчины почти на 11 лет меньше – несколькими днями более 64,5 лет. Берегите себя, мужчины, а то до пенсии не доживёте!
Если показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении касается будущих поколений (хотя и характеризует жизнь нынешних), то показатель «ожидаемая продолжительность жизни после 55 лет» рассказывает о тех, кто именно сейчас планирует успеть насладиться жизнью на пенсии.
В Тверской области бесстрастная статистика пророчит нынешним 55-летним гражданам прожить ещё в среднем 21 год и 9 месяцев. То есть достигнуть возраста 76 лет 9 месяцев.
За последний год ожидаемая продолжительность жизни 55-летних тверичан выросла на два года. Однако допандемийных показателей также не достигла. В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни после 55 лет в Тверской области составляла чуть менее 22,5 лет, то есть, жить 55-летним прогнозировали до 77,5 лет.
В целом же тверичане вообще не из долгожителей. Это становится ещё более понятно в сравнении.
Увы и ах – по ожидаемой продолжительности жизни при рождении мы находимся на 68 месте в стране (в статистику вошли 85 регионов РФ без ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей).
Самая высокая предполагаемая продолжительность жизни в Ингушетии (около 78 лет и 4,5 месяцев), Дагестане (78 лет и 3,5 месяца) и Москве (чуть более 78 лет и 2 месяцев).
Меньше всего лет статистика отвела жителям Чукотки (чуть более 66 лет и 3 месяцев), Республики Тыва (67 лет и 1,5 месяца) и Еврейской АО (почти 67 лет и 9 месяцев).
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