Тверь ждут температурные качели, ультранизкое атмосферное давление

Впереди переменные осадки - снег с дождем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что-то зима в последнее время "мандражирует" - температура сильно скачет. К примеру, к вечеру среды после заметного мороза накануне неожиданно потеплело до +1, и дождь превратил улицы Твери в каток (в итоге - 18 травмированных). В ближайшие дни, исключая воскресенье, красивой зимы, к сожалению, не предвидится.

Как будет меняться погода в областной столице, «КП»-Тверь» спросила доктора географических наук, профессора ТвГУ Наталью Сердитову.

- В пятницу 23 декабря характер погоды у нас еще будет определять циклон, область низкого атмосферного давления, - отметила она. - Давление в пятницу - 739 мм рт. ст. (такое низкое давление довольно ощутимо для людей метеочувствительных), ветер юного-западных направлений, 6 м/с с порывами до 16 м/с. Температура воздуха днем будет +2, снег с дождем.

На старте выходных снежно и +1 градус днем. Однако уже к утру воскресенья нас ждет понижение до -10.

Воскресным днем теплее на пару градусов. На старте рабочей недели будет легкий морозец до -5 градусов. Со вторника опять потеплеет до -1 градуса днем и -4, -5 градусов ночью.

В воскресенье подморозит, но зато не предвещаются осадки, и выглянет солнце. Однако с понедельника облачно, хотя и с прояснением, но к вечеру может начать идти снежок.

Атмосферное давление с субботы начнет расти - до 746 мм рт. ст., а уже в воскресенье - до 757 мм рт. ст. В понедельник тоже еще будет высокое давление - выше 750, во вторник упадет до 750, а в среду - до 740. Но там пожалуют циклоны, они и будут определять погоду.

Прогноз на новогоднюю ночь, по словам Натальи Сердитовой, пока еще делать рано:

- Можно и обмануться.