«Ладья» с отличной командой: В Тверской области создаётся уникальный семейный центр

Макет. Так будет выглядеть территория центра «Ладья» при благоприятной реализации проекта

Благотворительный фонд социальных инвестиций «Константа» с его зеленоватым логотипом знают во всех районах и округах нашего региона, где он помогает семьям в трудной ситуации решить бытовые или иные проблемы. Главная мотивация деятельности - это профилактика социального сиротства. Проще говоря, чтобы как можно больше детей остались дома в семье, а не были изъяты и помещены в детдома из-за проблем, возникших у их родителей.

Сейчас фонд вовсю работает над запуском очень масштабного уникального для нашей страны проекта - над созданием многопрофильного семейного центра «Ладья» в деревне Ладьино в Торжокском районе. Проект займет территорию в восемь гектаров... Что символично, именно в этом муниципалитете взросли ростки «Константы» более 11 лет назад. Все началось с конкретной помощи Торжокскому детскому дому с оборудованием и ремонтом...

Проект, не имеющий аналогов

Подробности о перспективах работы фонда нам рассказал его исполнительный директор Константин Шитов. Будучи крупным бизнесменом из Москвы, он в определенный момент избрал своим основным видом деятельности благотворительность.

Исполнительный директор БФ «Константа» Константин Шитов

- Все наши проекты объединяются в одну общую программу «Дети дома», - сразу сообщил Константин Эдуардович.

По его словам, фонд в основном сосредоточится на двух проектах: «Ладья» и «Кипрей».

Для реализации первого администрация Торжокского района передала фонду бывшее здание недействующей школы-интерната площадью 2500 кв. м. и прилегающие земли.

Что же там будет?

Как рассказал Константин Шитов, много всего. Аналогов подобного центра в России нет точно.

И не только рассказал, но и показал на макете центра «Ладья», который сделали тверские специалисты на 3D-принтере. Там в миниатюре представлено, как будет выглядеть территория при благоприятной реализации проекта.

- В этом центре семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, будет оказываться определенный спектр услуг и помощи, - отметил Константин Шитов. - Семьи будут приезжать туда на какое-то время в зависимости от степени сложности проблемы. Кто-то на выходные, кто-то на каникулы, кто-то, возможно, еще на более долгий период. Возможно, кто-то останется жить в Ладьино. Помимо соответствующей психологической помощи в центре будет развернута работа по подготовке малоимущих семей к социальному контракту. Это важно и актуально сейчас. Дело в том, что госпрограмма по подобной поддержке семей существует, а механизма подготовки к ней нет.

Также, как подчеркнул директор фонда, специалисты там будут оказывать помощь в восстановлении отношений и гармонии в семьях между родителями и детьми:

- В целом в центре семьи будут погружаться в благодатную терапевтическую среду. Там никто не будет пить алкоголь, все будут иметь возможность заниматься сельским хозяйством, спортом. В том числе семьи будут вовлечены в дело облагораживания территории, восстановления церкви.

В центре одновременно смогут находиться до 20 семей.

Непосредственно сам центр «Ладья» будет расположен в здании школы-интерната, вокруг появится (и уже частично создан) ряд дополнительных объектов.

К примеру, уже функционирует складской комплекс, там размещается региональный социальный распределитель помощи семьям: продуктов, одежды, строительных материалов и т. д.

Идут работы по обустройству спортивного сектора - хоккейного корта (уже установлен) и футбольного поля.

Ряд строений будет отдан под семейное подворье, где семьи смогут ухаживать за домашней скотиной - козочками, поросятами.

Также в планах фонда - восстановление полуразрушенной церкви со строительством колокольни.

Настоятель для церкви уже есть, там даже и сейчас проводятся службы. Как заметил Константин Шитов, жители Ладьино своими силами частично привели в порядок помещение храма:

- Батюшка по воскресеньям приезжает, проводит службы, то есть место там живое.

Также в сохранившемся здании бывшей барской усадьбы есть идея организовать культурный центр с клубом досуга и творчества и воскресной школой.

Директор фонда сообщил, что сейчас приводится в порядок здание школы-интерната:

- В этом году вставили новые оконные блоки на первом этаже, восстановили системы канализации, отопления. Сейчас проводим внутренний ремонт на первом этаже.

На работу в будущий центр уже выстроилась очередь. Кадры есть. Причем в центре открыто семь ставок. Это довольно много для первого года работы.

- При благоприятном стечении обстоятельств, чтобы реализовать все задуманное по проекту «Ладья», нам понадобится лет пять, - отметил Константин Шитов.

Конечно, фонд рассчитывает на поддержку и сборы благотворителей, которых у «Константы» немало. Но есть и планы в будущем организовать в «Ладье», к примеру, небольшое сельхозпредприятие. Это и территорию еще больше оживит, и поможет фонду самому заработать, а значит, расширит возможности помощи.

Еще один проект - «Кипрей» - нацелен на профилактику пожаров в домах и помощь погорельцам.

Как показывает статистика, как минимум половина возгораний, особенно в частных сельских домах, происходит из-за плохой электропроводки или неисправных печек.

Но у многих семей, которым помогает «Константа», на то, чтобы сделать ремонт и предупредить пожар, средств не хватает.

Органам опеки зачастую приходится временно изымать детей из семей и помещать в СРЦ. Ведь жить в таких условиях ребятам опасно.

Фонд старается при помощи благотворительных сборов помогать семьям менять проводку, покупать современное обогревательное оборудование. Также недавно были закуплены порошковые огнетушители, которые раздали в ряд семей.

Также фонд помогает погорельцам приобрести новое жилье.

- В этом году мы как раз закрываем сбор для лишившейся дома семьи из Ржева, помогаем им приобрести новое жилье, - пояснил Константин Шитов. - Кроме того, участвуем в строительстве нового дома для еще одной пострадавшей семьи в Торжокском районе. Скоро будем новоселье справлять.

Он также отметил важный аспект. Один из самых актуальных проектов фонда «Паруса надежды», по сути, продолжится на площадке центра «Ладья». То есть полностью он закрыт не будет. Напомним, что проект направлен на помощь родителям, испытывающим трудности с алкоголем. У «Константы» есть свои психологи, заключен договор с независимым врачом-наркологом, которые помогают семьям избавляться от пагубной привычки.

Система работает как швейцарские часы

Сегодня фонд «Константа» - это сам по себе уникальный для страны пример отлаженной системы действия подобных общественных организаций.

Начавшись с нескольких единомышленников, фонд дорос до команды в 30 человек. Создана структура кураторов округов, каждый из которых отвечает за свой сектор из нескольких районов.

Константин Шитов отметил, что при этом выстроено четкое взаимодействие сотрудников с местными органами опеки, соцслужбами, заместителями глав муниципалитетов в соцсфере и, наконец, с областными министерствами соцзащиты и демографии:

- Нам удалось наладить взаимодействие со всеми ими так, что, если возникнет вопрос, какой-то семье нужна помощь, мы эту информацию получаем за пять минут. Такой отлаженной системы взаимодействия благотворительной общественной организации и подразделений органов власти в соцсфере, как у нас, больше нигде в стране нет. При этом мы ни в коем случае не замещаем собой работу тех же соцслужб.

На вопрос, а зачем это ему лично, Константин Шитов ответил так:

- Я увлекся этим делом, по-настоящему увлекся.

Только цифры

Благодаря работе фонда «Константа» в Тверской области свыше 8700 детей смогли остаться в родной семье. Помощь получили более 3,5 тысячи семей.

Хотите поучаствовать в деле «Константы», стать одним из благотворителей? Это легко сделать. Пожертвование на сайте фонда «Константа»: Cрочно нужна помощь - Благотворительный фонд «Константа» (constanta-fund.ru/)

БФ «Константа»

Реклама