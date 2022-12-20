«МАКС-М» в Твери: Заботиться о здоровье в новом году помогут новые технологии

Пусть Новый год будет радостным, а здоровье богатырским - как у Деда Мороза! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние праздники мы собираемся с самыми близкими людьми, чтобы пожелать друг другу счастья и, конечно, здоровья. Ведь здоровье родителей и детей, любимых супругов - самая главная ценность для каждого человека.

В последнее время здоровью и удобству заботы о нём уделяется самое пристальное внимание. Медицина цифровизируется. Это делается для того, чтобы в любой точке нашего региона и страны в любой жизненной ситуации мы могли получить медицинскую помощь без проблем и необходимости оформлять кучу бумажек, теряя драгоценное время. Очередной шаг на пути к переходу на цифровую медицину произошёл недавно.

О полисах ОМС в виде индивидуального штрихового кода и о возможностях получить медицинскую помощь в любой точке нашей большой страны рассказали в страховой медицинской компании «МАКС-М».

ПОЛИС ОМС В ВИДЕ ШТРИХ-КОДА

- С 1 декабря 2022 года на территории Российской Федерации оформляются полисы ОМС в виде индивидуального штрихового кода, - рассказывает директор филиала «МАКС-М» в Твери Екатерина Жук.

Штрих-код - носитель информации о вашем виртуальном полисе ОМС, который доступен всем застрахованным в системе обязательного медицинского страхования.

- Полис ОМС представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц, - объясняет Екатерина Жук. - Введение цифрового полиса в виде штрих-кода избавляет от бумажной волокиты и делает получение медицинской помощи удобнее и доступнее.

СТАРЫЕ ПОЛИСЫ ТОЖЕ ДЕЙСТВУЮТ

Полученные вами ранее полисы ОМС, как бумажные, так и пластиковые, продолжат действовать и замены не требуют.

ЕДИНЫЙ РЕГИСТР ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

В связи с введением цифрового полиса ОМС утверждены новые правила персонифицированного учёта в системе обязательного медицинского страхования. Теперь данные о застрахованных собраны в Едином регистре застрахованных лиц. Это исключает дублирование информации, упрощает процесс оформления документов, ускоряет обмен данными между всеми участниками системы ОМС.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЦИФРОВОЙ ПОЛИС

Если вы застрахованы в системе ОМС и у вас есть бумажный или пластиковый полис, то в единой базе данных уже сформирован ваш цифровой полис. Оформить его потребуется лишь тем, кто получает полис ОМС впервые.

Полис ОМС может быть выдан в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц, а также в виде штрихового кода, выполненного посредством Единого портала госуслуг. Выписка о полисе выдаётся по запросу страховщиком - обращайтесь в свою страховую медицинскую компанию.

Все новорождённые с 1 декабря 2022 года автоматически вносятся в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС. Но страховую компанию для малыша родители должны выбрать самостоятельно!

- Для выбора или замены страховой медицинской организации вы должны обратиться с заявлением непосредственно в выбранную вами страховую медицинскую компанию, - уточняет Екатерина Жук. - В случае подачи заявления о включении в единый регистр застрахованных лиц одновременно с ним подаётся заявление о выборе страховой медицинской организации.

МЕДПОМОЩЬ НЕ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ

Екатерина Жук объяснила ещё один важный момент.

- Недавно Всероссийский союз страховщиков обратился в Министерство здравоохранения РФ за разъяснениями на тему оказания медицинской помощи по ОМС гражданам, выезжающим в другие регионы страны. Пациенты сообщали, что им отказывают в медпомощи, мотивируя отсутствием регистрации в данном субъекте и иными причинами, - рассказывает Екатерина Владимировна.

Страховщики, справедливо сомневаясь в правомерности таких отказов, задали вопросы Минздраву. И специалисты министерства, сославшись на статью 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» ответили: «Застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая на всей территории Российской Федерации в объёме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования».

Следовательно, экстренную и неотложную помощь каждый застрахованный в системе ОМС гражданин имеет право получить в любой точке страны, независимо от места своей регистрации, места выдачи полиса или прикрепления его к определённому медучреждению. А вот чтобы получить весь спектр медицинской помощи по ОМС, нужно будет прикрепиться к медучреждению по новому месту вашего жительства.

Важно: при смене места жительства гражданин обязан уведомить об этом свою страховую медицинскую организацию в течение месяца. И в тот же срок, если на новом месте нет этой медицинской страховой компании, выбрать нового страховщика.

С НОВЫМ, 2023 ГОДОМ!

- Дорогие друзья! От всего коллектива филиала «МАКС-М» в Твери примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Пусть 2023-й оставит позади все трудности и невзгоды, принесёт удачу, счастье и мир в ваши семьи, настроит на созидание и добрые дела. Конечно, желаю вам крепкого здоровья в наступающем году. Внимания и заботы - к себе и своим близким. Ну а о том, чтобы ваше здоровье было под надёжной защитой, позаботится наш коллектив. Мечтайте и стройте планы, которым не помешают болезни. С наступающим!

Директор филиала «МАКС-М» в Твери Екатерина Жук.

ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ

При обращении за медицинской помощью, за исключением случаев получения экстренной медицинской помощи, застрахованные лица обязаны предъявить полис ОМС на бланке либо выписку о полисе и документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до четырнадцати лет - свидетельство о рождении).

Если вам отказывают в медицинской помощи, незамедлительно обращайтесь к страховым представителям АО «МАКС-М»:

8-800-333-60-03 - федеральный контактный центр;

8-800-333-77-03 - региональный контактный центр;

форма обратной связи на сайте www.makcm.ru

электронная почта: makcm69@makcm.ru

адрес: 170100, Тверь, ул. Советская, д. 28.

Страховые представители «МАКС-М» адресно разберутся в вашей ситуации и помогут получить необходимую медицинскую помощь!

Реклама

Лицензия ОС № 2226-01 от 23.01.2017