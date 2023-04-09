Почему нужно бояться коричневой воды или Надо ли отдавать ребёнка в греблю

Финиш близок, но... Фото: Любовь Абракадаброва

Моему сыну вот-вот исполнится семь лет. Пора его отдать в какой-нибудь спорт для воспитания характера. А тут как раз 8 апреля в Твери проходил большой ежегодный фестиваль «Тьмацкий перекат» (юбилейный 45-ый, кстати) и мы пошли туда на разведку.

Зрелище было завораживающее, яркое, эффектное. Я бы даже сказала - страшное. Спортсмены на маленьких лодочках (каяк, каноэ) буквально боролись со стихией на тьмацких борунах. Зрителей было много, человек около четырёхсот. По сути спортсмены соревновались не друг с другом, а с природой, показывая торжество мастерства и человеческую силу. Мы смотрели на действие затаив дыхание.

Когда спортсмен с лодкой переворачивался, это было не разочарование, а сострадание и волнение. И вы бы видели повсеместный восторг, искреннюю радость, когда спортсмен преодолевал всё, восстанавливался в «седле» и продолжал бороться. Тут дело было даже не в том, чтобы всех обыграть и сделать всё технично, а просто выступить и справиться с управлением.

Побеждали страх, дистанцию и бурное тьмацкое течение не только тверичане. Спортсмены приехали из разных уголков: Москва, Санкт-Петербург, Киров, города Московской, Калужской, Ярославской, Новгородской, Владимирской областей. Всего в общей сложности бросили вызов тьмацким борунам более 100 человек.

Мне повезло пообщаться с организатором и главным судьёй фестиваля Еленой Лапиной. Она горит своим делом:

- Мы организуем это очень давно. Я сама участвовала в таких соревнованиях уже более 30 лет назад. Суть самого соревнования в том, что спортсмен проходит участок реки за минимально возможное время. На этом участке реки находятся ворота, в которые нужно войти с минимальным «штрафом». «Штраф» - это время, которое добавляется к основному времени прохождения дистации.

Мы с сыном поинтересовались, где же обручают так мастерски бороться с бурным течением?

- В Твери есть детская школа. Каждый год ребят набирают. Или вот, 1 июня под Торжком будет соревнование, которое скорее можно назвать семейным фестивалем. Там нет такой спортивной жёсткой составляющей. Выступают ребята и на туристических лодках. Здесь, на «Тьмацком перекате», у нас спортсмены. Они показывают результат. Там же может кто угодно поучаствовать, показать себя. Будут и детские эстафеты, и семейные. Ну и, конечно же, представители детской школы себя будут презентовать. Там можно узнать все интересующие вопросы и записаться. И лодки, и спасательные жилеты, и вёсла, и каски – экипировка вначале предоставляется школой. Выступать на соревнованиях можно с 10 лет. И здесь такие есть, приехали из питерской школы целой командой. Естественно, детки с тренерами, со страховкой. А самому старшему спортсмену у нас 69 лет.

Спортсменам на бурной воде пришлось непросто. Фото: Любовь Абракадаброва

Узнав, о целой команде питерских спортсменов-десятилеток, мы отправились на их поиски. Пока шли, мимо пробегал взрослый мужчина-спортсмен, с бородой и «выпученными» глазами, только что «отстрелявшийся», он крикнул кому-то: «Ух тяжело как! На тренировке было проще!»

Затем мы познакомились с Софией Алябьевой. Ей 11 лет, она тоже уже побывала на дистанции. Девочка сказала, что ей понравилось и сильно уставшей она себя не чувствует. Занимается София спортом с 6 лет и уже уверенно чувствует себя на соревнованиях.

Рядом готовился Фёдор Миронов, ему 10 лет. Занимается с 7 лет и это далеко не первое его выступление. Мирон сказал, что выбрал этот вид спорта, потому что мама посоветовала, но самое главное, потому что что ему самому это очень нравится. Мама Фёдора стояла рядом, и она, как оказалось, не только мама, но ещё и тренер спортшколы "Знамя". Мне это очень понравилось, одно дело, когда о спорте рассказывает опытный каноист или каякер, а другое, когда женщина не только разбирается в тонкостях, но и свою кровиночку туда определила:

- Сюда мы в первый раз приехали, а так Федя уже 3 года занимается и это не первые его соревнования. С точки зрения общего развития ребёнка гребной слалом один из самых выгодных видов спорта, по крайней мере из всего ассортимента гребли, потому что гребля бывает разная. И конечно, этот вид самый выйгрышный, с точки зрения общего развития, потому что развивает не только физические качества, но и заставляет думать, развивает память, развивает пространственное мышление. Дочка у меня тоже занималась, но она не смогла справиться со страхом. Здесь же надо преодолевать себя, преодолевать страх. Я видела очень много людей, которые приходили занимались, а потом отзывались с большой благодарностью о своём опыте детском. Они говорили: «Вот сейчас мне вообще ничего не страшно. Я в детстве занимался гребным слаломом и сейчас вообще ничего не боюсь».

Знаете, когда люди рассказывают о своём деле так вовлеченно, с таким энтузиазмом и огнём глазах – это очень заряжает и заражает. И я подумала, а может мне тоже в лодку сесть. Возможно ли такое?

Оказывается, почему бы и нет. Я разговорилась со спортсменом-любителем Александром Гротовым из Обнинска, для которого такие сплавы – хобби после основной работы:

- Я занимаюсь около 20 лет этим. Мои дети в других направлениях. Старший плавает, а младшая на художественной гимнастике. Не понравились им лодки, мы с ними только по глади ходим традиционно. А я с самого детства воду люблю. Сначала плавание, потом большие корабли, потом катамараны, походы, потом появились дети и я пересел в лодки. Это моё. Но я не супер-экстримал. Мне нравятся такие лодки, которые про спорт, а не про особый какой-то безумный драйв и адреналин. Реб нка можешь спокойно отдавать. Вода в основном мягкая, вероятность травмы не такая высокая, как например в мото-кроссе. Вода относительно безопасна.

Спортсмены были из разных городов. Ребята стояли вперемешку группами, общались, смеялись, поддерживали друг друга. Я подошла к одному из таких разношёрстных коллективов, чтобы узнать бывают ли у них какие приметы или ритуалы. Так вот, оказывается, «лодочники» с опаской относятся к коричневой воде, потому что это говорит о паводке, а в паводок вода может течь не туда куда нужно. Ещё, уже сидя в лодке, перед стартом, нужно обязательно умыться водой из речки, потому что когда перевернёшься, может произойти конфликт температур, а такая простенькая процедура вроде как помогает этот конфликт пережить с наименьшим стрессом. Третью примету мне озвучили громко хохоча (думаю надо мной подшутили): нельзя перед сплавом писать в речку, иначе вода может отомстить.

В общем в воду мы с сыном на всякий случай писать не стали и всерьёз задумались о гребле, ведь начать заниматься можно и с 7 лет, и с 32-х.