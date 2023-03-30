Всё метём по плану: Администрация Твери начинает санитарную чистку

В областной столице грядет генеральная уборка. Фото: администрация Твери

В Твери обнародован план по благоустройству и санитарной очистке города на 2023 год. Соответствующее постановление с перечнем мероприятий и сроками выпустила горадминистрация. Итак, начинается генеральная чистка… города.

В документе, помимо непосредственно уборки, прописано и уничтожение несанкционированных граффити и различных надписей (в том числе сомнительных объявлений) с фасадов зданий, опор наружного освещения, заборов и других поверхностей.

Жителям и юрлицам будет предложено поучаствовать в санитарной уборке придомовых территорий и площадей рядом с предприятиями, магазинами и другими организациями. Причем участников работ должны будут обеспечить инвентарем, мешками для сбора мусора и перчатками. Правда, кто конкретно должен это сделать, не указано.

Обязанности по вывозу мусора накладываются на муниципальные унитарные предприятия «Зеленстрой» и «ЖЭК».

Также в городе при администрации должна быть создана профильная рабочая группа, председатель которой будет еженедельно информировать главу Твери о проведенных уборках.

При этом главным по уборке и благоустройству назначен городской департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. Он еженедельно до вторника каждой недели должен получать от администраций районов план предстоящих работ с указанием ответственных, а также отчет об уже проведенной работе (с указанием количества участников, выполненных работ, объема вывезенного мусора).

Пройдемся непосредственно по утвержденному плану.

До пятницы, то есть уже до 31 марта, администрации районов должны провести собрания с руководителями организаций и представителями территориального общественного самоуправления.

На 8, 13, 22 и 28 апреля, 4, 13, 20 и 27 мая (даты могут быть скорректированы в связи с погодными условиями) уже назначены санитарные уборки по всему городу. Ответственные - администрации районов города.

Очистка от мусора придомовых территорий, скверов, парков, тротуаров, газонов должна быть проведена до 27 мая. Отвечают за это администрации городских районов, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта горадминистрации, управляющие организации.

Также до 27 мая должны быть проведены работы по благоустройству и уборке примыкающих территорий к домам в частном секторе. Ответственные - районные администрации и органы территориального общественного самоуправления.

Опять же до 27 мая запланирована уборка территорий объектов потребительского рынка и примыкающих к ним территорий. Вдобавок там должны при необходимости отремонтировать так называемые малые архитектурные формы: скамейки, клумбы, стенды и т.д. Ответственные - департамент экономического развития администрации Твери, хозяйствующие субъекты, администрации районов.

Ликвидация несанкционированных свалок мусора в городе также должна пройти до 27 мая. Эту работу должны провести районные администрации, управляющие организации, собственники земельных участков.

До 27 мая в плане значатся еще ремонт контейнерных площадок и самих контейнеров, малых архитектурных форм, уборка сухих, грозящих упасть деревьев, обрезка и уборка сучьев, поросли, посадка деревьев, кустарников, устройство клумб, посадка цветов. Эти работы будут вестись, как указано в документе, согласно планам предприятий «ЖЭК» и «Зеленстрой», а также управляющих организаций.

До 1 мая запланировано восстановление коммунальных разрытий (согласно графикам ресурсоснабжающих организаций), в том числе во дворах. Ответственные - районные администрации, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании.

Специальная комиссия проверит, как выполнены все указанные в плане работы, с 29 мая по 2 июня.